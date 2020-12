Noël pour de nombreuses familles britanniques signifie une table gémissante avec une répartition habituelle et une journée accentuée par les boissons et la tradition, mais le Brexit pourrait jeter une clé dans le pudding.

La fin de la période de transition du Brexit est imminente le 31 décembre et à quoi ressemblera un accord commercial post-Brexit avec l’UE reste en suspens, sans parler des accords qui doivent encore être négociés avec les exportateurs extérieurs au bloc.

Nous examinons quels éléments d’un Noël britannique pourraient être touchés en 2021 et comment le Brexit pourrait affecter le prix global des festivités.

Tout d’abord, le rôti

Les Britanniques peuvent dormir plus facilement en sachant que l’élément culinaire central de leur journée, un dîner rôti, ne disparaîtra pas des tables l’année prochaine.

L’utilisation de la dinde comme élément clé d’une fête de Noël remonte à des siècles.

La plupart des familles d’oiseaux mangent le 25 décembre, y compris les dindes, les poulets, les oies et les canards, sont produit au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’ils ne seront pas soumis aux douanes, tarifs ou problèmes d’approvisionnement post-Brexit liés à l’importation.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de facteurs liés au Brexit qui pourraient changer les choses.

Les agriculteurs dépendent fortement des travailleurs de l’UE, à tel point que le British Poultry Council (BPC), un organisme de l’industrie, a déclaré que le Royaume-Uni manquait cette année de 1000 travailleurs en raison des restrictions de voyage du COVID-19 et qu’il pourrait atteindre un point de rupture.

L’accès à ces travailleurs pour les employeurs britanniques se fera via un système basé sur des points à partir de l’année prochaine – une mesure qui affectera les producteurs de dinde et donc le prix de leurs volailles s’ils le transmettaient aux consommateurs.

Lorsque l’on considère d’autres parties du plat principal d’un dîner de Noël, il est important de garder à l’esprit que Fournitures au Royaume-Uni moins de 20% de ses propres fruits et environ 50% de ses légumes.

Ces importations en provenance du bloc sont actuellement exemptes de droits de douane, mais s’il n’y a pas d’accord, les frais sur les aliments frais en particulier, devraient être assez élevés.

Ce sera aux détaillants comme les détaillants de voir comment ils veulent faire face à ces augmentations et autres coûts d’importation en les absorbant, en augmentant les prix pour les acheteurs ou en changeant de fournisseur.

Alors que Bruxelles parviendra toujours à faire son apparition sous la forme de division des germes – une superficie égale à plus de 3200 terrains de football au Royaume-Uni est couverte de cultures – de nombreux légumes consommés par les Britanniques sont importés des États membres de l’UE.

Même les légumes qui sont cultivés au Royaume-Uni pourraient être affectés, prévient James Kane, un associé travaillant sur la politique commerciale à l’Institute for Government: «L’idée que vous êtes en sécurité alimentaire, simplement parce que la dernière étape s’est déroulée au Royaume-Uni est absurde. »

«Vous pourriez penser que votre pomme vient du Royaume-Uni, mais elle a été cultivée avec un engrais produit en Allemagne… et elle a été cueillie par quelqu’un de Slovénie», a-t-il expliqué.

De plus, dit Kane, le facteur qui aura le plus grand impact sur le coût des friandises de Noël pour les Britanniques est le taux de change, ou la valeur de la livre par rapport à l’euro et à d’autres devises.

En cas d’absence d’accord, «il ne serait pas invraisemblable que vous assistiez à des baisses très importantes du taux de change», a-t-il déclaré, ajoutant qu’une baisse de 50% du taux de change entraînerait probablement une augmentation d’environ 20% des niveaux de prix.

Et l’alcool?

Les boissons de Noël font partie intégrante de la période des fêtes pour beaucoup et certaines familles ont leurs propres favoris en ce qui concerne les boissons de Noël.

En effet, un poème anglais du XVIe siècle décrit une pâte à tartiner de Noël contenant: «Bœuf, mouton et porc, tartes râpées des meilleurs, porc, veau, oie et chapon et dinde bien drest» avec «bonne boisson».

Si vous envisagez de lancer la journée avec un verre de Bucks Fizz, un cocktail alcoolisé à base de champagne et de jus d’orange, en 2021, vous avez peut-être encore de la chance.

Les règles strictes de l’UE signifient que les produits pétillants ne peuvent porter le nom de Champagne que s’ils ont été produits dans la région Champagne en France et que cela devrait rester en place après la sortie du Royaume-Uni.

Mais La Grande-Bretagne est le premier marché d’exportation de la Champagne, devant même les États-Unis, et certains exportateurs de Champagne ont rassuré les consommateurs qu’ils avaient stocké des caisses pour éviter toute pénurie.

Kane ajoute que les frais de douane en cas de non-accord pourraient entraîner une légère augmentation du prix du champagne ou des boissons alcoolisées, mais cela sera probablement négligeable par rapport au coût global de la bouteille, alors que les tarifs pourraient être d’environ 12 pence. ajouté par bouteille.

D’un autre côté, les amateurs de pétillant pourraient se tourner vers les vins mousseux britanniques, les bulles du Kent, du Sussex et du Hampshire ayant récemment battu les puissances françaises telles que Moet et Chandon et Veuve Clicquot en tests de goût à l’aveugle.

Sherry, qui est produit en Espagne, avec le vin – l’Italie et la France sont où le Le Royaume-Uni importe la plupart de – pourrait également vous coûter un peu plus cher, mais cela ne vous surprendra peut-être pas de découvrir que de nombreuses variétés de gin, en revanche, sont produites au Royaume-Uni.

Fabriqué en Chine

Les craquelins de Noël font partie d’une configuration de table traditionnelle, mais beaucoup des plus grands détaillants du Royaume-Uni stockent des produits fabriqués en Chine, ainsi que d’autres articles essentiels pour les fêtes, y compris le contenu des bas, tels que des jouets pour enfants.

En fait, la Chine fait partie des pays de l’UE comme l’un des principaux partenaires d’importation du Royaume-Uni.

Les accords commerciaux de l’UE avec des pays extérieurs au bloc continuent de s’appliquer au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre, mais la Grande-Bretagne devra faire cavalier seul après cette date et elle n’a actuellement pas d’accord avec la Chine, ce qui laisse un point d’interrogation sur le prix de l’importation de ces derniers. des biens.

Cependant, Kane dit qu’il y aura « très peu de changement » sur le prix des articles comme la Chine, ou que certains produits pourraient même devenir un peu moins chers en raison de la suppression des tarifs.

En effet, ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles et des hausses de prix potentielles, car le Royaume-Uni est prêt à réduire les tarifs sur certains produits de base au cas où un accord ne serait pas conclu; Si vous planifiez à l’avance et économisez pour offrir un vélo en 2021, vous pourriez avoir de la chance.

Les lumières de Noël et les vacances de Noël verront également les tarifs réduits dans ce scénario, tandis que les frais d’importation d’arbres de Noël au Royaume-Uni seront réduits à 0%, quelle que soit leur provenance.

Ce que les Britanniques pourront facilement mettre la main sur la période des fêtes de 2021 et le prix des articles peut encore être en suspens, mais une chose est sûre: l’esprit de Noël n’est pas une marchandise dont les Britanniques auront besoin importer.