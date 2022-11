Comment le Brésil va-t-il gérer la perte de Neymar à la Coupe du monde ?

Tout allait si bien. Peut-être trop bien.

Certes, le Brésil a eu du mal à briser la Serbie dans la première moitié de son match d’ouverture de la Coupe du monde. Mais le ballon s’est déplacé plus rapidement et le talent a coulé alors que le doublé de Richarlison a scellé une victoire 2-0 dans une seconde mi-temps scintillante. Et, sûrement pour le plus grand plaisir de l’entraîneur Tite, l’équipe est partie avec une formation ultra-offensive mais n’a à aucun moment semblé en danger d’encaisser un but. Même le fait que l’équipe ait dû travailler dur pour ses ouvertures était un plus.

Les choses auraient difficilement pu aller mieux – jusqu’à ce qu’un nuage soit jeté avec ces deux blessures vers le match, excluant Neymar et Danilo d’au moins les deux prochains matchs.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Il y a des coïncidences gênantes dans les deux blessures à la cheville. Neymar, bien sûr, a une histoire de malheur en Coupe du monde, expulsé de 2014 au cours de la compétition et quatre ans plus tard, revenant d’une mise à pied de longue durée. Et Danilo est également tombé au bord du chemin lors de Russie 2018.

2 Connexe

Plus important encore, la perte de ces joueurs met en lumière les deux mini-polémiques au sein de l’équipe que l’entraîneur Tite a annoncées plus tôt ce mois-ci : l’absence de Roberto Firmino et l’inclusion de Dani Alves.

Le Brésil a plus de joueurs larges de qualité qu’il ne sait quoi en faire. Ils souhaiteraient probablement qu’un terrain de football puisse avoir quatre flancs. La dernière place de l’équipe a fini par revenir à l’un de ces attaquants larges – la forme de club de Gabriel Martinelli d’Arsenal s’est avérée impossible à résister. Firmino a fait son chemin, bien qu’il soit le plus proche que le Brésil puisse remplacer Neymar dans le faux rôle de n ° 9, ouvrant de l’espace et glissant des passes vers les ailiers.

Certains au Brésil évoquent la Copa America 2019, que le Brésil a remportée sans Neymar, blessé à la veille de la compétition. Ils soutiennent que, en se basant en partie sur les preuves du match contre la Serbie, le Brésil serait mieux sans son numéro 10. C’est sûrement un faux argument. Les ailiers et les avant-centres gagnent rarement des matchs par eux-mêmes. Les goûts de Richarlison et Vinicius Junior bénéficient énormément du travail de Neymar, toujours le talent offensif exceptionnel du Brésil.

Mais certains au Brésil ont même fêté sa blessure. Neymar a toujours été une figure de division et s’est sûrement fait peu de faveurs avec une entrée malavisée dans l’arène politique. Dans une démocratie, chacun a le droit de voter pour le candidat de son choix, mais Neymar est allé plus loin avec son soutien vocal au président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a été battu lors des récentes élections présidentielles au Brésil.

Le Brésil a confirmé que Neymar manquera le match de lundi contre la Suisse, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il pourrait également manquer le dernier match de groupe de vendredi contre le Cameroun. Lionel Hahn/Getty Images

Il emmène Neymar sur un terrain qu’il est mal équipé pour traverser à ce stade de sa vie. Il s’agit, après tout, d’un homme qui, il y a quelques semaines à peine, devant un tribunal espagnol, a avoué qu’il ne fait que signer des papiers que son père met devant lui. Il se peut qu’il ait rompu un pacte dans l’équipe brésilienne où ils semblent avoir accepté de ne pas s’impliquer de manière excessive dans l’élection la plus polarisée du pays de mémoire.

Son choix ne semble pas meilleur à la lumière des événements – où Bolsonaro a perdu sa candidature à la réélection et les inquiétudes concernant ses tendances antidémocratiques ont été exacerbées par sa réticence à accepter le résultat. Et Neymar a imprudemment transformé l’équipe en véhicule politique lorsqu’il a promis de dédier son premier but au Qatar à Bolsonaro. Neymar a donc trouvé un moyen de mettre la majorité du pays contre lui, et beaucoup se sont accrochés à Richarlison en tant que nouveau héros, à la fois pour ses objectifs et sa conscience sociale.

Groupe G généraliste O ré L GD STP 1 – Brésil 1 1 0 0 +2 3 2 – Suisse 1 1 0 0 +1 3 3 – Cameroun 1 0 0 1 -1 0 4 – Serbie 1 0 0 1 -2 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Mais il serait imprudent de confondre l’amertume à propos de la position politique de Neymar avec des doutes sur sa qualité de joueur et son importance pour l’équipe. Il va nous manquer. Et ce serait vraiment cruel s’il n’avait pas la chance de se montrer à son meilleur dans cette compétition.

Donc, sans Firmino pour intervenir, le Brésil doit se passer de Neymar, pour les deux prochains matchs au moins. Une génération d’attaquants très prometteuse doit maintenant accepter plus de responsabilités. L’équipe d’entraîneurs a une grande confiance en Rodrygo du Real Madrid, considéré comme l’avenir de l’équipe nationale. L’avenir est-il venu plus tôt ? Peut-être, bien qu’il n’y ait peut-être pas de place pour un remplacement.

Le Brésil a toujours eu l’intention d’utiliser sa formation ultra-offensive contre la Serbie, et de revenir à quelque chose de plus orthodoxe contre la Suisse, qu’il affrontera lundi. Ils voient les Suisses comme une équipe plus équilibrée, avec une solidité défensive et un rythme offensif. Donc, le plan a toujours été que Fred revienne au milieu de terrain, avec Lucas Paqueta se déplaçant plus haut sur le terrain.

Quelqu’un devrait abandonner, ce qui, jusqu’à la blessure de Neymar, semblait être un choix très difficile. Avant le match contre la Serbie, le candidat clair était Vinicius Jr., mais ce serait un énorme appel de le laisser tomber après son affichage jeudi. Et donc Paqueta pourrait simplement monter dans la fente de Neymar, l’apprenti sorcier promu au poste le plus élevé, permettant au Brésil de conserver deux ailiers et un avant-centre.

jouer 0:24 L’ouverture du score de Richarlison, ainsi que son but acrobatique pour le Brésil contre la Serbie lors de la Coupe du monde recréé en Lego.

La présence de Fred devient indispensable si le Brésil veut remplacer Danilo par l’autre arrière droit spécialisé, Alves. A 39 ans, il a besoin de la protection que lui procure la puissance pulmonaire de Fred. L’entraîneur Tite a des souvenirs traumatisants de l’élimination en quart de finale contre la Belgique il y a quatre ans. Le latéral gauche était Marcelo, Phillippe Coutinho et Neymar. Personne ne faisait beaucoup de défense, et c’est là que la Belgique cherchait à frapper. Un flanc droit d’Alves, Paqueta et Raphinha semble tout aussi vulnérable.

Une alternative serait de faire jouer Eder Militao en tant qu’arrière droit défensif. Le Brésil y a jeté un coup d’œil lors du match amical de septembre contre le Ghana, et les résultats ont été meilleurs que prévu. Mais cela laisserait l’entraîneur exposé aux critiques. À quoi servait, dirait-on, de prendre Alves s’il n’allait pas être utilisé lorsque l’arrière droit de premier choix se blesse? Une telle option rendrait l’absence de Firmino d’autant plus criante.

Les Coupes du monde, bien sûr, ne peuvent pas être gagnées en phase de groupes. Ils ne peuvent qu’être perdus. Et la bonne nouvelle pour le Brésil, c’est qu’il a déjà trois points dans le sac. Cela leur donne un peu de répit alors qu’ils cherchent à s’adapter – espérons-le, seulement temporairement – ​​à la vie sans Neymar.