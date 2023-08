Comment le Breece Hall, Dalvin Cook un-deux coup de poing change l’image RB des Jets

PARC FLORHAM. NJ – Breece Hall a pris le terrain d’entraînement mardi, des caméras le suivant, des fans célébrant la nouvelle sur Twitter, la jeune star des Jets de New York enfin de retour dans l’équipe, 10 mois après avoir subi une déchirure du LCA.

Beaucoup de choses ont changé depuis : il y a Aaron Rodgers, une équipe d’entraîneurs offensifs remaniée et certaines attentes du Super Bowl. Lundi, les Jets ont également ajouté un autre porteur de ballon, un Pro Bowler à Dalvin Cook, qui emportera sans aucun doute le Hall de 22 ans. Cook est trop bon pour rester trop longtemps hors du terrain, et il en va de même pour Hall.

Mais pour la façon dont les choses se sentent différentes autour des Jets, mardi n’a pas semblé être un changement majeur pour Hall. Pas encore.

« J’ai hâte de faire de plus grandes choses que de m’entraîner », a-t-il déclaré.

Il a été activé hors de la liste physiquement incapable de performer, mais il est toujours limité, donc la seule différence pour lui mardi était en fait de s’aligner et de s’étirer avec ses coéquipiers au début de l’entraînement. Cook n’est pas encore arrivé et ne le sera pas avant « au moins » une autre semaine, a déclaré l’entraîneur Robert Saleh.

Après les échauffements, Hall s’est retiré sur un terrain latéral, sans ses coéquipiers, travaillant avec son entraîneur. Les Jets prennent leur temps avec lui, même si Saleh et Hall semblent confiants qu’il sera de retour lors de la semaine 1.

Chaque fois que Hall reviendra vraiment, un participant à part entière à l’entraînement, capable de jouer à des jeux, il fera partie d’un champ arrière au nouveau look. L’ajout de Cook n’était que surprenant dans la mesure où les Jets avaient déjà Hall dans le bâtiment, et ils le considéraient comme un joueur de niveau vedette capable de supporter la charge de travail. Maintenant, il aura l’aide de Cook, qui a fait le Pro Bowl l’année dernière et a parcouru au moins 1 000 verges en quatre saisons consécutives, dont 1 173 et huit touchés en 2022. Un joueur des Jets n’a pas parcouru 1 000 verges depuis 2015 , quand Chris Ivory l’a fait.

« Cela va rendre tout le monde meilleur », a déclaré le coordinateur offensif Nathaniel Hackett.

Depuis 2015, les Jets ont employé un barrage de demi-offensifs pour la plupart dépassés, allant de Matt Forte à Frank Gore en passant par Le’Veon Bell. Ces équipes Jets en avaient plus besoin que celle-ci a nécessairement besoin de Cook – mais le paysage était également différent. Cette équipe a des aspirations plus élevées et un quart-arrière imposant qui veut gagner maintenant.

Il y a des couches dans les Jets signant Cook puis activant Hall un jour plus tard.

Laisse-moi expliquer:

Couche 1 : La partie d’Aaron Rodgers

Pendant la majeure partie des six dernières années de Rodgers à Green Bay, les Packers ont transporté (au moins) deux porteurs de ballon de qualité de départ et ont réparti leurs courses de manière égale. Au cours des deux dernières années, c’était Aaron Jones et AJ Dillon. En 2020, c’était Jones, Dillon et Jamaal Williams. Et de 2017 à 2020, c’était Jones et Williams.

Les Jets croient fermement que Hall est une star. Ils aiment aussi Michael Carter, Zonovan Knight et la recrue Israel Abanikanda. Mais combinez les trois derniers ensemble dans un package, et ils ne sont toujours pas tout à fait égaux à ce que Cook peut faire. Même si ses chiffres ont diminué, Cook a été meilleur (y compris en 2022) que tous les porteurs de ballon que les Jets ont employés depuis un certain temps. Le plafond de Hall est encore plus haut. Ensemble, s’ils sont en bonne santé, ils formeront l’un des meilleurs doublés de la ligue.

« En tant qu’entraîneur défensif, je vais juste m’asseoir et dire: Mon Dieu, vous avez Breece et Michael et lui, et vous avez deux de ces gars dans le champ arrière », a déclaré Saleh. « Il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire pour créer un tas de maux de tête pour les entraîneurs défensifs. (Cook) n’est pas non plus un tour de passe-passe: vous pouvez vous retourner et lui donner le ballon et il descendra la pente. Il le fait depuis longtemps. »

Il y a aussi la partie évidente de Rodgers dans l’équation: il a pris une réduction de salaire pour économiser aux Jets 35 millions de dollars sur ce qui lui était dû au cours des deux prochaines années pour les aider à dépenser de l’argent ailleurs pour améliorer la liste autour de lui lors de leur chasse au Super Bowl. Cela, autant que tout mouvement que les Jets ont fait cette intersaison, donnait l’impression que les désirs de Rodgers étaient à l’esprit.

« J’ai toujours dit que le meilleur ami d’un quart-arrière est le jeu de course », a déclaré Hackett. « Peu importe si c’est Aaron Rodgers ou n’importe qui (d’autre), si vous pouvez diriger le football, cela va lui ouvrir beaucoup sur le terrain. »

La structure de l’accord d’un an de Cook pouvant atteindre 8,6 millions de dollars n’est toujours pas claire, mais certains premiers rapports suggèrent que la majeure partie sera garantie. C’est un contrat légèrement plus important que prévu pour quelqu’un qui, tout au plus, sera en temps partagé avec Hall. Au pire, il sera le remplaçant de Hall.

Les Jets sont un choix logique pour Cook. Il était le n ° 1 incontesté des Vikings aussi longtemps qu’il était leur partant. Seul Derrick Henry (1 249) a plus de portées que Cook (1 075) depuis 2019, et Cook a également 170 prises dans cette séquence. Il ne recevra pas – ou ne devrait pas, du moins – recevoir une charge de travail aussi lourde avec les Jets, ce qui devrait aider à atténuer une partie du déclin qu’il a montré en 2022 alors qu’il luttait contre une blessure à l’épaule.

Au cours des deux dernières années combinées, selon TruMedia, Cook se classe 46e (sur 57) pour le taux de réussite des rushes et 51e pour le troisième taux de conversion des rushes, parmi les running backs avec au moins 150 portées. Cook avait le troisième pourcentage le plus élevé (23,5) de courses pour zéro ou mètres négatifs parmi les porteurs de ballon avec au moins 100 courses, par TruMedia.

Couche 3 : La partie Breece Hall

Si quelqu’un pensait que l’ajout de Cook était un signe que la récupération de Hall après une rupture du LCA était plus lente que prévu, la réalité est en fait le contraire. Hall est sur la bonne voie pour revenir d’ici la semaine 1, et Cook a encore besoin de temps pour des raisons personnelles (il attend un enfant) et de santé (après avoir subi une opération à l’épaule).

Tout au long de l’été, Saleh a noté que Hall avait couru jusqu’à 22 ou 23 mph pendant sa rééducation, selon le suivi GPS de l’équipe, soit à peu près la même vitesse que sa course de 62 verges contre les Broncos l’année dernière avant de se blesser. Hall est toujours en train de revenir à la pratique, cependant.

Saleh a dit « nous allons prendre notre temps avec lui » et a qualifié cet étirement de période « d’acclimatation » pour lui, mais a noté « il a l’air explosif, il a l’air puissant, donc nous allons le faire entrer, le calmer, mais pour l’instant, c’est juste de l’acclimatation.

Hall essaie juste d’arriver à un point où il ne pense plus au genou.

« J’y pense encore un peu. Pas tellement de : Est-ce que je vais encore lui faire mal ? Je sais que mon genou va bien. C’est, OK, vais-je pouvoir refaire cette coupe ? Vous pensez à ce genre de choses », a déclaré Hall. « Vous voyez ce que ça fait. Une fois que vous avez franchi cette barrière, faites-le et c’est OK, je n’ai plus besoin d’y penser. Je peux le faire maintenant. C’est des trucs comme ça. La prochaine chose va être, quand je commencerai à faire des répétitions d’équipe, comment vais-je me sentir, est-ce que mon genou va être douloureux ? Il s’agira de gérer ce genre de choses.

Et qu’il soit prêt à partir la semaine 1 ou à 100% ou non, cela aide que Cook soit là maintenant pour alléger sa charge de travail.

« Ça va être une bonne compétition », a déclaré Hall. « Ça va faire ressortir le meilleur de tout le monde. Tous nos représentants pourraient être diminués et nous devrons travailler avec lui. Cela va nous faire faire le maximum avec nos représentants.

Couche 4 : La partie Michael Carter et Zonovan Knight

L’ajout de Cook signifie que quelqu’un d’autre pourrait finir par être l’intrus. Hall et Cook sont enfermés en toute sécurité dans des emplacements de liste. Il en va de même pour Abanikanda, une recrue au cinquième tour. Alors, il s’agit de savoir lequel de Carter ou Knight les Jets veulent garder en tant que troisième/quatrième porteur de ballon. L’arrière Nick Bawden pourrait également être pris en compte dans l’équation.

Carter a été ouvert et honnête sur le sentiment de manque de respect lorsque les Jets ont échangé contre James Robinson l’année dernière, après quoi il a eu du mal tout au long du tronçon, avec une moyenne de 3,3 verges par course en 10 matchs après la blessure de Hall.

Carter (53 verges, six touches) a bien joué lors du deuxième match préparatoire contre les Panthers de la Caroline, mais Knight l’a surpassé à l’entraînement. Knight a également montré plus d’explosivité la saison dernière, lorsqu’il a parcouru 230 verges lors de ses trois premiers matchs avant de tomber.

Saleh a appelé Carter et Knight avant que les Jets ne signent officiellement Cook pour les informer de l’accord.

« L’entraîneur m’a dit que cela ne changeait rien pour moi – mais cela pourrait », a déclaré Carter. « Tout ce que je peux faire, c’est moudre et laisser tomber les copeaux où ils peuvent. »

