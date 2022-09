Comment le box-office de l’été a grésillé, puis s’est effondré – dans les charts

Le box-office d’été a commencé en fanfare, mais à mesure que la saison passe à l’automne, les ventes de billets ont fait long feu.

“Top Gun: Maverick” de Paramount et Skydance, aux côtés de “Doctor Strange in the Mulitverse of Madness” de Disney et Marvel Studio, a relancé le secteur des salles de cinéma, entraînant des millions de dollars dans les salles et accumulant des centaines de millions de ventes de billets. Les deux films ont lancé la saison estivale des films, qui s’étend de mai à août, et sont les deux films les plus rentables sortis au pays cette année.

Cependant, avec seulement une poignée de sorties majeures pendant la saison estivale, les ventes de billets ont diminué fin juillet et ont chuté tout au long du mois d’août. En fait, le box-office a généré moins de 100 millions de dollars au cours de chacune des cinq dernières semaines de la période estivale, selon les données de Comscore.

“Cela s’est définitivement terminé sur un gémissement”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef des médias chez BoxOffice.com.

De grandes franchises telles que “Jurassic World: Dominion” d’Universal, “Minions: The Rise of Gru” et “Thor: Love and Thunder” de Disney ont soulevé le box-office, mais sans films à budget plus petit et moyen pour combler les lacunes, la boîte d’été bureau n’a pas réussi à capitaliser sur son élan.