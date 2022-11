Comment le billet de Carolyn Maloney pour le Met Gala a conduit à une enquête éthique

Une porte-parole de Mme Maloney a déclaré que la députée “n’était pas du tout d’accord” avec le renvoi et était “confiante que le comité d’éthique de la Chambre rejetterait cette affaire”.

Le Met est situé à la frontière du quartier riche de Mme Maloney, dans l’East Side de Manhattan, et bien qu’elle ne le représente pas actuellement, elle a travaillé en étroite collaboration avec le musée au fil des ans pour obtenir un financement fédéral et promouvoir ses expositions.

On ne sait pas pourquoi, exactement, Mme Maloney a été initialement retirée de la liste des invités du gala 2016. Les organisateurs d’événements invitent souvent les hauts responsables du gouvernement de New York à y assister gratuitement (les tables peuvent coûter des centaines de milliers de dollars pour ceux qui paient), et Mme Maloney y avait déjà participé.

Le rapport comprenait une note de service interne du musée datée de juillet 2015 énumérant la liste des responsables gouvernementaux qui devraient être invités au gala du mois de mai suivant. Le maire de l’époque, Bill de Blasio, est en tête de liste, qui comprenait Scott Stringer, le contrôleur; Melissa Mark-Viverito, présidente du conseil municipal ; et des membres du conseil municipal comme Daniel Garodnick et Helen Rosenthal.

Le nom de Mme Maloney a été barré, et elle était manifestement mécontente lorsqu’elle l’a appris. Elle a appelé Mme Rafferty, qui venait de quitter ses fonctions de présidente du Met, fin mars ou début avril, selon un e-mail inclus dans le rapport d’éthique.

“Elle a expliqué tout ce qu’elle fait pour le Met, toujours réactive lorsque vous appelez et proactive face aux préoccupations de l’institution à DC”, a écrit Mme Rafferty. “Elle vient à la fête depuis des années, et c’est la seule chose qui l’intéresse.”

Mme Rafferty a conclu en recommandant que de l’espace soit réservé pour que Mme Maloney puisse y assister.

Le courrier électronique est la pièce maîtresse des conclusions du rapport. Les règles de la maison et la loi fédérale autorisent les membres du Congrès à assister gratuitement à des événements caritatifs comme le gala du Met, mais le rapport indique que “les membres ne peuvent accepter que des offres non sollicitées de participation gratuite”. Le rapport soutient que l’invitation de Mme Maloney a été sollicitée.