Comment le beau gosse Strictly Bobby Brazier se dirige vers une guerre d’enchères de 2,6 millions de livres sterling et une grande victoire à Hollywood… s’il évite une erreur courante

C’est la star du feuilleton primé qui est sur le point de faire un sérieux changement de cha-cha-cha après être apparu dans Strictly Come Dancing.

Bobby Brazier, 20 ans, est l’un des grands favoris pour remporter le trophée Glitterball de cette année – et même s’il ne le fait pas, il sera dans une position privilégiée pour remporter des contrats très lucratifs.

Bobby Brazier est pressenti pour gagner Strictly Come Dancing[/caption] Se référer à la légende

Les EastEnders avec son père Jeff Brazier et son frère Freddy en vacances à Cornwall[/caption]

Les experts en relations publiques prédisent que l’apparition de la nouvelle star célibataire dans Strictly fera de lui le nouveau « chéri de la nation » et lui vaudra le statut de idole parmi les jeunes fans.

Ils affirment que cette exposition pourrait conduire à une guerre d’enchères de plusieurs millions de livres entre les feuilletons – ou même à sa recherche de rôles majeurs à Hollywood.

L’acteur, qui incarne Freddie Slater dans EastEnders, a récemment remporté le Rising Star Award aux National Television Awards et compte déjà une armée de fans adorateurs.

Il a également été mannequin lors des fashion week de Londres, Milan et Paris, ainsi que pour des marques haut de gamme telles que Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger et Moschino.

Carla Speight, gourou des relations publiques, déclare : « Bobby est en vogue en ce moment et il n’y a aucune raison pour qu’il ne fasse pas appel aux États-Unis après avoir remporté un National Television Award.

« Strictement, cela montrera aux États-Unis à quel point il est polyvalent et le rendra sans aucun doute encore plus attrayant. Il pourrait être la star du prochain drame à succès venant d’outre-Atlantique. »

Carla pense que l’énorme facteur de sympathie et le talent d’acteur de Bobby pourraient lui permettre de remporter un succès professionnel similaire à celui de Sarah Lancashire et de Suranne Jones.

« Il a le potentiel de passer de l’un des feuilletons les plus appréciés du pays aux séries dramatiques et à la scène, si Strictly se déroule aussi bien que prévu », dit-elle.

Bobby a rejoint EastEnders l’année dernière et a déjà remporté son premier prix d’acteur[/caption] Rex

«Il risque de se retrouver avec un contrat du style ‘menottes en or’, après une courte guerre d’enchères entre les chaînes.

« Sarah Lancashire aurait gagné 1,3 million de livres sterling grâce à son contrat, faisant d’elle l’actrice de télévision la mieux payée en 2000.

« Bobby doublera facilement ce chiffre avec le bon canal et les bons emplois.

« Il y a tout un tas d’opportunités pour Bobby en ce moment. Plus le public le voit, plus il l’aime et il doit se concentrer pour propulser sa carrière vers de nouveaux sommets.

En plus d’avoir été nommé étoile montante de la NTA, le fils de Jeff Brazier et de feu Jade Goody a également été nominé pour le meilleur nouveau venu et la meilleure performance comique aux Inside Soap Awards.

Mayah Riaz, responsable des relations publiques auprès des stars, affirme que remporter un NTA est un outil de marketing puissant pour tout acteur, car il s’agit d’un « cachet d’approbation » très apprécié de l’industrie du théâtre.

Elle nous confie : « Hollywood est toujours à la recherche de nouveaux visages et de talents émergents, et la victoire de Bobby l’a sans aucun doute placé sur le radar des agents de casting, des réalisateurs et des producteurs du monde entier.

« Cette reconnaissance valide non seulement ses capacités, mais suscite également l’intérêt de décideurs influents qui peuvent contribuer à façonner une carrière potentielle à Hollywood.

« Il est certainement à surveiller et pourrait devenir une grande star dans quelques années. »

Cependant, Mayah prévient que Bobby devra « sélectionner soigneusement » tous les projets futurs et s’entourer d’une équipe de soutien pour garantir un succès durable.

Elle ajoute : « Il est important de se rappeler qu’un succès durable à Hollywood dépend du talent, de la persévérance et de la capacité à relever les défis de l’industrie. »

‘Erreur commune’

Bobby a été associé à Diane Buswell de Strictly, qu’il a comparé à une « soeur ».[/caption]

Les deux experts affirment que le nouveau statut de célibataire de Bobby joue en sa faveur et qu’il devrait s’y accrocher – et ne pas être victime de la vieille malédiction du Strictly.

Avant d’apparaître dans l’émission de la BBC, Bobby a mis fin à sa relation intermittente de 18 mois avec le mannequin Liberty Love.

Interrogé sur TikTok sur les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas toujours ensemble, il a répondu : « Cela ne correspondait pas à mes priorités. »

Carla déclare : « Le statut de célibataire de Bobby lui donne la chance d’entrer en contact avec ses fans et de se concentrer sur sa carrière, ce qui fera une énorme différence dans la trajectoire d’ascension qu’il suit. »

Mayah ajoute qu’être célibataire donnera à Bobby la liberté de se réinventer et de façonner son image publique, ce qui pourrait lui offrir plus d’options dans l’industrie.

Bien qu’elle admette que trouver l’amour dans Strictly « n’est peut-être pas une mauvaise chose », car cela entraînera davantage d’attention et d’intérêt des médias pour lui et sa vie privée.

Retour de piste

Bobby sur le podium de la Fashion Week de Londres en 2021[/caption]

Si jamais Bobby choisissait de retourner au mannequinat – pour lequel il a été repéré à l’âge de 16 ans alors qu’il marchait dans la rue – cela pourrait s’avérer une démarche très lucrative.

Mayah pense qu’il pourrait gagner des dizaines de milliers d’euros pour une collaboration avec une marque de mode – ou même lancer sa propre gamme de vêtements.

« Sa carrière de mannequin a déjà décollé avec des signatures impressionnantes auprès d’agences renommées », dit-elle.

« Cela lui serait très rentable.

« Bobby a le potentiel de tirer parti de son sens unique du style, de ses connaissances en matière de mode et de sa popularité croissante pour conclure des partenariats lucratifs avec des marques établies et émergentes. »

Carla dit que l’exposition de Strictly est attrayante pour n’importe quelle marque.

Elle ajoute : « Il est idéal pour la couverture médiatique en ce moment et avec la bonne collaboration avec la marque, cela garantira pratiquement tout accord dans la presse qui pourrait doubler ses honoraires.

« Après strictement, ses honoraires, ses abonnés et l’intérêt qu’il suscite ne feront qu’augmenter. »

Empire des médias sociaux

Notre expert affirme que Bobby pourrait exiger 20 000 £ pour ses publications sur les réseaux sociaux à l’avenir.[/caption]

Depuis l’annonce de son passage à Strictly, Bobby a vu son nombre d’abonnés sur Instagram augmenter de 25 000 à 243 000 – un nombre qui est susceptible d’augmenter à mesure que la série avance.

Le contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux rapporte beaucoup d’argent aux célébrités.

Alors que Mayah estime qu’il pourrait probablement commander jusqu’à 400 £ par poste, ce montant a le potentiel d’augmenter en fonction de son avancée dans Strictly.

Elle dit : « S’il allait jusqu’au bout et gagnait, et que son audience grandissait au niveau qu’il a actuellement, nous pourrions le voir commander environ quatre chiffres par poste. »

Carla ajoute : « L’avenir de Bobby est prometteur et nous assistons sans aucun doute aux tout débuts d’une longue carrière avec des publics du monde entier qui le soutiennent à chaque étape. »