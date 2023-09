Comment le Bangladesh a sauvé des vies en éliminant le plomb du curcuma

Mon collègue Dylan Matthews a récemment écrit sur l’horrible bilan mondial du saturnisme, qui contribue à jusqu’à 5,5 millions de décès prématurés par an – plus que le VIH, le paludisme et les accidents de voiture réunis.

Le plomb est une neurotoxine ; elle provoque des décès prématurés et des effets négatifs à vie. On dit « qu’il n’y a pas de niveau sûr d’exposition au plomb » : à notre connaissance, tout plomb provoque des dommages, et cela ne fait qu’empirer à mesure que l’exposition est importante.

Après une campagne mondiale de 20 ans, l’Algérie est devenue en 2021 le dernier pays à abandonner l’essence au plomb dans les voitures – une mesure que les États-Unis ont progressivement supprimée en 1996. Cela devrait faire une énorme différence dans les niveaux de plomb dans l’environnement. Mais il reste de nombreuses sources, des batteries de voiture aux céramiques.

Cependant, il ne s’agit pas ici de tout le travail acharné qui nous attend encore : c’est une histoire de solutions, d’un cas où des scientifiques, des défenseurs et des décideurs politiques se sont réunis pour rendre un endroit du monde plus sûr du plomb.

Le Bangladesh a progressivement éliminé l’essence au plomb dans les années 1990. Mais des niveaux élevés de plomb dans le sang sont restés. Pourquoi? Lorsque les chercheurs Stephen Luby et Jenny Forsyth, travaillant dans les zones rurales du Bangladesh, ont tenté d’isoler la source, celle-ci s’est avérée surprenante : du curcuma falsifié au plomb.

Le curcuma, une épice couramment utilisée pour la cuisine en Asie du Sud et au-delà, est jaune, et l’ajout d’un pigment à base de chromate de plomb donne des couleurs vives et éclatantes — et de meilleures ventes. Les acheteurs de curcuma frelaté étaient lentement empoisonnés.

Cette mauvaise nouvelle a fait la une des journaux, d’autant plus qu’il est devenu clair que les épices frelatées empoisonnaient également les enfants en Amérique (généralement dans les cas où la famille avait apporté des épices de l’étranger).

Mais il y a aussi une bonne nouvelle : un article récent étudiant le plomb dans le curcuma au Bangladesh a révélé que les chercheurs et le gouvernement bangladais semblent avoir éliminé le plomb du commerce du curcuma au Bangladesh.

Comment le Bangladesh a pris au sérieux le saturnisme

Dans un reportage du Bangladesh cet été, Wudan Yan dans Undark raconte l’histoire captivante de ce qui s’est passé après que les chercheurs ont réalisé que le curcuma pourrait être à l’origine des résultats choquants de plombémie qu’ils n’arrêtaient pas d’observer.

Les chercheurs qui ont isolé le curcuma comme la principale cause de taux élevés de plomb dans le sang – travaillant pour le Centre international de recherche sur les maladies diarrhéiques, à but non lucratif, au Bangladesh – sont allés rencontrer des responsables gouvernementaux. Ils ont collecté des échantillons dans tout le pays et publié un document de suivi en 2019 sur l’étendue du problème. L’Autorité de sécurité alimentaire du Bangladesh s’est impliquée.

Ils ont opté pour une approche en deux volets, en commençant par une campagne d’éducation visant à avertir la population des dangers du plomb. Une fois que les gens ont été avertis que la falsification du plomb était illégale, ils ont effectué des perquisitions pour analyser le curcuma et les vendeurs de produits raffinés qui vendaient des produits frelatés.

Ils ont publié des dizaines de milliers de dépliants informant la population des risques liés au plomb. Ils ont eu une couverture médiatique. Et puis ils ont envahi les marchés avec des analyseurs à fluorescence X, qui détectent le plomb. Ils ont saisi des produits contaminés et infligé des amendes aux vendeurs.

Selon l’étude publiée plus tôt ce mois-ci, cela a fonctionné de manière spectaculaire. « La proportion d’échantillons de curcuma du marché contenant du plomb détectable est passée de 47 % avant l’intervention en 2019 à 0 % en 2021 », selon l’étude. Et la disparition du plomb contenu dans le curcuma a également eu un effet immédiat et dramatique sur les niveaux de plomb dans le sang des populations touchées : « Les niveaux de plomb dans le sang ont chuté en moyenne de 30 %. »

Les chercheurs qui ont contribué à obtenir ce résultat se préparent à lancer des campagnes similaires dans d’autres régions où les épices sont frelatées.

Le pouvoir de la résolution de problèmes

De nombreux problèmes dans le monde sont profonds et complexes, font intervenir de nombreuses parties prenantes et ne permettent pas de progresser clairement. Essayer de résoudre le changement climatique par exemple, comme les militants et les diplomates travaillent actuellement pendant la Semaine du climat à New York, ne consistera pas à trouver une seule solution, mais à poursuivre une approche ardue et multipartite sur plusieurs décennies.

Mais parfois, un problème existe parce que l’on ne savait pas vraiment qu’il s’agissait d’un problème et parce qu’on n’avait pas suffisamment de volonté pour appliquer les règles existantes qui permettraient de le résoudre.

Une chose que je trouve frappante dans le reportage de Yan au Bangladesh est qu’un fournisseur qui vendait du curcuma frelaté en avait donné à manger à ses propres enfants. D’autres savaient que ce n’était pas sûr, mais se sentaient obligés de le vendre. Ils n’essayaient pas de faire quelque chose de monstrueux ; Soit ils ne le savaient pas, soit ils ne savaient pas quoi faire, soit ils pensaient qu’ils feraient faillite s’ils arrêtaient d’utiliser le supplément alors que d’autres entreprises continuaient à l’utiliser.

Lorsque l’Autorité de sécurité alimentaire s’est présentée sur le marché et a commencé à imposer des amendes pour falsification du plomb, l’ajout de plomb n’est plus une décision commerciale judicieuse. Les acheteurs habitués au curcuma non naturel de couleur plomb ont appris à reconnaître le curcuma non frelaté. Ainsi, le plomb est passé d’omniprésent à presque inexistant en l’espace de quelques années seulement.

C’est un monde meilleur pour tout le monde, des grossistes de curcuma aux enfants vulnérables, le tout acheté à un prix incroyablement bas. Le document publié ce mois-ci conclut : « avec des informations crédibles, une technologie appropriée et une gouvernance suffisamment bonne, la falsification des épices peut être stoppée ».

Il reste encore beaucoup à faire. L’Inde, comme le Bangladesh, connaît une falsification généralisée du curcuma. Et les tests de sécurité devront rester vigilants pour empêcher le plomb au Bangladesh de réapparaître dans l’approvisionnement en épices.

Mais malgré toutes ces mises en garde, il est rare de voir une action aussi rapide et décisive sur un problème de santé majeur – et impressionnant de la voir immédiatement récompensée par une amélioration aussi spectaculaire de la plombémie et des résultats pour la santé. Cela nous rappelle que les choses peuvent changer, et peuvent changer très rapidement, tant que les gens s’en soucient et tant qu’ils agissent.

