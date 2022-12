Comment le 1% dirige un Ironman

La moitié des personnes qui terminent un Ironman le rayent de leur liste de choses à faire et ne recommencent plus jamais. Les XCers, quant à eux, semblent toujours s’entraîner pour la prochaine course, et les week-ends de course ressemblent davantage à une réunion d’alpha-achievers – le genre de personnes qui abordent une course d’ultra-endurance comme s’il s’agissait d’une salle d’évasion géante. Ils deviennent accros, non seulement au défi, mais à le résoudre ensemble, puis le prochain objectif n’est pas simplement de terminer la course, mais de se classer suffisamment haut pour se qualifier pour le championnat du monde Ironman, qui se tient chaque octobre à Kailua-Kona sur la grande île de Hawaii. Peu de mots tout le week-end à Mont-Tremblant seront prononcés avec plus de fréquence et de révérence plus feutrée que Kona. Se qualifier pour Kona, c’est comme entrer dans le Valhalla.

Ironman remonte jusqu’en 1978, lorsque John et Judy Collins, transplantés d’Hawaï et triathlètes passionnés, ont proposé une course d’endurance de 140,6 milles en trois étapes, natation-vélo-course autour du périmètre d’Oahu. “Celui qui termine premier”, a déclaré John, selon la légende, “nous l’appellerons l’Iron Man.” Le tournant du sport s’est produit à peine quatre ans plus tard, en 1982, capté par “Wide World of Sports” d’ABC : une amateur de 23 ans nommée Julie Moss, qui s’est entraînée pour la course à la dernière minute, menant jusqu’aux derniers mètres. , mille 140,5 sur 140,6, lorsque les muscles de ses membres se sont grippés, qu’elle s’est souillée et s’est effondrée au sol. Elle a continué à chanceler sur ses pieds, a continué à s’effondrer, puis a finalement rampé jusqu’à la ligne d’arrivée et l’a touchée à la deuxième place. Des milliers de téléspectateurs ont été témoins de cela sur ABC et ont dit: “Inscrivez-moi.”

Ironman XC a commencé en 2009, ou plus précisément, il a été redémarré et renommé à partir d’un programme appelé CEO Challenge, la tentative originale d’Ironman de capitaliser sur l’intérêt croissant de la classe exécutive pour le sport. Depuis lors, la société mère a prospéré, créant de nouvelles catégories, subsumant les courses de distance établies et organisant plusieurs événements chaque week-end partout dans le monde. (Advance Publications, propriétaire de Condé Nast, a acheté le groupe Ironman en 2020 pour 730 millions de dollars.) Au cours de la même période, un leadership efficace a subi une refonte similaire à Ironman lui-même, un passage de la métaphore originale – inflexible, imparable, indestructible – à une sorte d’équilibre corps-esprit radical, la notion apparemment paradoxale selon laquelle le bon type de ne pas travailler détient la clé pour améliorer votre travail. Prenez le sommeil, qui était autrefois réservé aux mous et aux faibles, une chose que les paresseux faisaient pendant que les maîtres de l’univers étaient occupés à l’écraser 24 heures sur 24. “Le manque de sommeil était autrefois un signe de ténacité chez les personnes très performantes”, déclare Dixon. « Maintenant, c’est un insigne de stupidité. Chaque PDG très performant avec qui je travaille accorde la priorité au sommeil. Chacun. Je ne travaille pas avec un PDG qui ne dort pas au moins sept heures par nuit.

Ironman n’est l’idée que personne d’un sport spectateur, et les hôtes XC ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet, mais sans conseils appropriés, cela peut être misérable, comme chasser des mirages dans un désert. Ainsi, à l’aube du jour de la course, l’attention de Ford se porte sur les familles XC. Cela aide à transformer l’une des activités sportives les plus solitaires, les plus consommatrices et les plus prioritaires en vacances en famille. Le traitement XC, en fait, était la principale raison pour laquelle la femme et le fils de Le Jamtel ont suivi.

À 6 h 15, bien après le départ des athlètes pour inspecter leurs vélos, Ford a escorté les familles XC autour du lac jusqu’à une cabane VIP sur la plage pour un dernier rendez-vous rapide avec leurs proches. Sur une mince parcelle de sable à l’extérieur, le reste du champ Ironman se tenait là, secouant leurs membres et attendant – 2 000 guerriers nauséeux en combinaisons noires, se préparant à charger dans l’eau à travers une arche gonflable géante présentée par Subaru, comme un inverse assaut amphibie en Normandie.

Quelques minutes avant l’explosion de l’obusier d’ouverture, Ford a conduit les VIP XC à travers une voie spéciale, devant un petit enclos de spectateurs, devant la tour de sonorisation et sur un ponton gris en forme de spatule qui s’étendait à 100 pieds dans l’eau, où ils ont rejoint environ 20 officiels Ironman et anciens champions et photographes de course. C’est peut-être le seul bon angle sous lequel regarder un Ironman commencer, ce qui est dommage car si peu de gens peuvent en profiter, et quel spectacle. Le ciel du matin comme de la laque bleue sur de la porcelaine, la brise du lac et à quelques mètres de là, le fracas de dizaines de coureurs déchirant l’eau.