Comment laver les fruits et légumes

Dans l’ensemble, l’approvisionnement alimentaire américain est assez sûr, mais les spécialistes de la sécurité alimentaire gardent un œil sur certains agents pathogènes, à la fois des bactéries et des virus, qui ont été associés à des épidémies dangereuses liées aux produits. Par exemple, E. coli O157:H7, une bactérie présente dans les intestins du bétail et d’autres animaux, se retrouve également dans les légumes-feuilles et, si elle est ingérée, peut provoquer des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Certains groupes, comme les très jeunes et les personnes très âgées, sont particulièrement susceptibles de développer des symptômes graves et une insuffisance rénale potentiellement mortelle.

“Nous constatons un certain nombre d’épidémies causées par des virus dans les produits”, a déclaré le Dr DiCaprio. « Ainsi, lorsque nous parlons de virus d’origine alimentaire, il s’agit principalement du virus de l’hépatite A et du norovirus. Nous voyons ces virus provoquer un certain nombre d’épidémies dans les baies tendres car souvent ces produits sont récoltés à la main, de sorte que nous, les humains, pouvons contaminer ces baies pendant la récolte.

Si vous voyez de la saleté, du sable ou des gravillons sur vos produits – par exemple, dans les rainures d’une branche de céleri – vous voudrez certainement enlever ce matériau. Mais il est également important de rincer la poussière et les autres petits débris que vous ne voyez peut-être pas mais qui peuvent également contenir des germes nocifs.

Les premières craintes concernant la transmission possible du coronavirus sur les aliments ne se sont pas confirmées, bien que d’autres virus puissent être propagés par les mains sales d’autres clients. Lavez donc tous les fruits ou légumes que vous sortez des étagères ou des stands de produits, y compris les légumes-feuilles, les fruits entiers et les légumes crus. Le lavage ne décontamine pas complètement un produit, a déclaré le Dr DiCaprio, mais élimine généralement 90 à 99 % des micro-organismes. L’ingestion de moins de microbes réduit le risque de tomber malade.