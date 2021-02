Trafic à Nairobi

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Ismail Einashe évoque les problèmes de transport du Kenya, alors qu’il est pris dans le trafic dans la capitale.

Lors d’un autre après-midi chaud et collant à Nairobi, je me retrouve coincé dans un autre embouteillage de plusieurs heures sur les routes réputées encombrées de la ville.

Mais ces derniers mois, cette situation est devenue encore pire en raison de la construction de l’autoroute de Nairobi, insufflant un nouveau niveau de chaos dans la capitale.

Une fois terminé, ce sera une autoroute de 27 km (17 milles), dont certaines surélevées, qui reliera l’aéroport international Jomo Kenyatta à l’est de la ville à l’autoroute Nairobi-Nakuru à l’ouest.

Le projet de 550 millions de dollars (410 millions de livres sterling) est destiné à changer radicalement la ligne d’horizon de la ville et vise à faciliter les flux de trafic entrant et sortant du centre du principal centre commercial de l’Afrique de l’Est.

« Cela ressemble déjà à une entaille géante à travers la ville et le bruit de la construction, les camions fouettant la poussière et les klaxons des voitures ajoutent à la confusion » « , Source: Ismail Einashe, Description de la source: Journaliste, Image: Travaux de construction

Les autorités kényanes ont décrit la voie rapide comme un projet d’infrastructure essentiel qui stimulera la modernisation.

L’autoroute partiellement surélevée a été proposée il y a environ 10 ans, mais des retards ont signifié qu’elle n’a été lancée qu’en octobre par le président Uhuru Kenyatta.

Pourtant, la rapidité de sa construction laisse de nombreux Nairobiens surpris. Cela ressemble déjà à une entaille géante à travers la ville et le bourdonnement constant du bruit de construction, les camions fouettant la poussière et les klaxons des voitures ajoutent à la confusion.

« Les élites zooment dessus »

Il est financé et construit par la China Road and Bridge Corporation (CRBC) – et l’entreprise chinoise exploitera l’autoroute dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Cela signifie que les routes à quatre et six voies, avec 10 échangeurs le long de l’itinéraire, ne seront pas gratuites – les conducteurs devront payer un péage compris entre 2 $ et 3 $.

L’objectif d’améliorer les routes de Nairobi semble être une cause louable, mais certains soutiennent que cela pourrait en fait aggraver les problèmes de circulation de la ville et l’énorme fracture sociale et économique.

Travaux de construction

La plupart des résidents utilisent des matatus – les minibus privés avec souteneur – ou des taxis motos boda boda pour se rendre au travail et en revenir.

Mais des questions demeurent quant à savoir si ces modes de transport seront en mesure de payer les frais de péage pour utiliser l’autoroute.

Cela pourrait signifier qu’ils sont laissés dans les embouteillages sous l’autoroute alors que l’élite les dépasse.

Une autre pomme de discorde est l’impact environnemental du projet. Au niveau international, l’accent a été mis sur le célèbre figuier de Nairobi, sauvé par le président après un tollé.

Pourtant, des centaines d’autres arbres sont abattus pour céder la place à la nouvelle route, et les militants ne sont guère convaincus que l’un d’entre eux sera replanté – et cela signifiera également la perte permanente de certains espaces verts et la destruction des habitats des oiseaux.

Beaucoup y voient une destruction de l’héritage du lauréat du prix Nobel de la paix kenyan Wangari Maathai, qui a résisté aux développements majeurs soutenus par le gouvernement à Nairobi.

Ce projet d’autoroute est le dernier en date de la folie des infrastructures soutenues par la Chine au Kenya ces dernières années.

En 2019, j’ai emprunté le chemin de fer à voie standard (SGR) de Nairobi à la ville portuaire de Mombasa – un voyage de six heures dans le confort, bien que le prix du billet et l’enregistrement me donnent l’impression de prendre un vol.

Le projet ferroviaire de 3,2 milliards de dollars construit et financé par la Chine visait à relier la côte à la ville de Naivasha, à 76 km au nord-ouest de Nairobi, puis à la capitale ougandaise, Kampala.

Mais cela a maintenant été suspendu parce que le Kenya n’a pas réussi à obtenir un financement des Chinois pour achever la ligne. Pour l’instant, les travaux de construction sont suspendus jusqu’à ce que les finances soient réglées.

En raison de la SGR, le Kenya est désormais très endetté envers la Chine, les prêts chinois compromettant 21% de ses dettes extérieures.

Cela a laissé certaines interrogations sur la sagesse de l’autoroute de Nairobi.

Cependant, quel que soit le coût pour les Nairobiens, il semble que ce projet sera terminé – en fait, la société chinoise a annoncé qu’elle ouvrirait six mois plus tôt que prévu – juste à temps pour les prochaines élections présidentielles au Kenya en 2022.

