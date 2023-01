Comment l’Australien Steve Tickner a échappé au régime brutal du Myanmar

Tickner, qui vivait dans la ville principale de Yangon depuis 2012, a documenté les manifestations qui ont suivi le coup d’État militaire pour son employeur. Magazine Frontière. « Dans les premières semaines du coup, l’ambiance était assez incroyable. Les gens ont afflué dans les rues par dizaines et centaines de milliers chaque jour, jour après jour. C’était comme une fête de rue… c’était incroyable de vivre ça », dit-il. “Je me souviens de mon éditeur [and I] nous en parlions et j’ai dit : “Regardez, tout a l’air bien dans la rue”. Mais les militaires, je pense, ont été un peu pris au dépourvu par la réponse et [I told him] il allait leur falloir quelques semaines pour constituer des ressources à Yangon, militaires et policières. Et à la fin, le marteau allait tomber. Et c’est ce qui s’est passé. La police recherche des manifestants antigouvernementaux après le coup d’État. Crédit:Steve Tickner Les forces de la junte ont rapidement abattu des manifestants dans la rue et en ont emmené d’autres pour les torturer. Lors de la Journée des forces armées du Myanmar, le 27 mars de cette année-là, jusqu’à 163 manifestants antigouvernementaux – dont des enfants – ont été massacrés en une seule journée sanglante.

Tickner n’était pas étranger aux zones de conflit. Un ancien photographe du Héraut de Newcastle et Bulletin de la Côte d’Or, il a travaillé en Afghanistan. Au Timor oriental, il a été le dernier photographe étranger lorsque la milice pro-indonésienne s’est lancée dans un saccage meurtrier après le vote pour l’indépendance de Jakarta en 1999. Plus tard, Tickner était dans un temple à Bangkok où six manifestants anti-gouvernementaux “chemises rouges” ont été abattus par l’armée thaïlandaise en 2010, et en 2013, il a été finaliste du prix Walkley pour ses photos de l’attaque de l’armée du Myanmar contre l’indépendance de Kachin. Armée, qui contrôle de vastes zones dans le nord du pays, près de la frontière avec la Chine. Lorsque la répression est devenue meurtrière à Yangon, cependant, elle a commencé une campagne impitoyable et barbare pour s’accrocher au pouvoir. Tickner couvrant un rassemblement politique pour Aung San Suu Kyi en 2015. Un jour, après avoir aidé un homme plus âgé qui était tombé dans la rue alors que des manifestants se faisaient tirer dessus, Tickner s’est rendu compte que les événements avaient pris une tournure effrayante.

« Nous avons ensuite couru vers l’endroit où se trouvaient les étudiants et les militants… et j’ai reçu une balle dans la nuque », raconte-t-il. « Pas, heureusement, par une ronde en direct. Je n’ai toujours aucune idée de ce que c’était. Mais je sais que ça a saigné pas mal et j’ai eu une masse assez grosse de la taille d’un œuf à l’arrière de la tête. Ça aurait pu être une catapulte, ça aurait pu être un de ces haricots[bag] tours, quelque chose comme ça. Après c’est devenu assez difficile. Nous devions tous être sur nos orteils. “J’étais quelqu’un sur qui ils voulaient mettre la main” Les membres des médias couraient un risque accru d’être arrêtés à la suite du coup d’État alors que la junte tentait – en vain à l’ère d’Internet et des médias sociaux – d’empêcher que les nouvelles de leur sauvagerie n’atteignent le monde. Des dizaines de journalistes, pour la plupart birmans, ont été détenus, mais des étrangers ont également été enfermés. Le rédacteur en chef américain de Tickner, Danny Fenster, a passé près de six mois en prison, tandis que le documentariste japonais Toru Kubota a été derrière les barreaux pendant trois mois et demi jusqu’à sa libération en novembre dans le cadre d’une amnistie qui comprenait également la libération de l’économiste australien Sean Turnell.

Un manifestant blessé est emporté au milieu des premières protestations contre le coup d’État militaire. Crédit:Steve Tickner Tickner a fait l’objet d’un examen supplémentaire car il avait déjà été mis sur liste noire par le gouvernement de Suu Kyi en 2020 pour “visite de lieux interdits”, une référence aux zones frontalières dans lesquelles il s’était rendu pour un travail considéré comme interdit. Il ne pouvait pas simplement aller à l’aéroport. Opérant désormais sans visa et cherchant désespérément à éviter d’être envoyé dans la tristement célèbre prison d’Insein, il a soigneusement évité les contrôles ponctuels dans la rue et s’est échappé de la police à trois reprises après avoir été poursuivi. Un jour de juin dernier, un officier supérieur l’a remarqué à l’hôtel où il vivait tranquillement, levant un sourcil en voyant un visage occidental. Tickner a pu s’éloigner sans problème mais a découvert plus tard que l’officier avait demandé son passeport à l’hôtel. Dans le même temps, un estomac enflammé lui causait du chagrin et trois jours après cette altercation avec le policier, sa santé s’était détériorée.

Heureusement, il s’est avéré que c’est après s’être effondré et avoir été transporté d’urgence à l’hôpital que les autorités se sont fermées. “Quand j’étais environ deux jours en convalescence à l’hôpital de Yangon après l’opération d’urgence, l’hôtel a été perquisitionné par des officiers supérieurs de la police et de l’immigration. [officers] me cherchait », dit-il. « Évidemment, quand ils ont obtenu mon passeport… ils ont réalisé que j’étais quelqu’un sur qui ils voulaient vraiment mettre la main. Donc, d’une certaine manière, en m’évanouissant et en finissant à l’hôpital, j’ai esquivé une balle. Ils ne savaient pas où j’étais. Après avoir vu mourir deux personnes dans les lits autour de lui, il a ensuite été expulsé de l’hôpital après 10 jours – sa limite pour les patients – incapable de payer la facture salée et à peine capable de marcher. Ce n’est qu’après qu’un groupe de journalistes étrangers en Thaïlande eut entendu parler de sa situation difficile et créé un fonds pour lui qu’il put payer l’opération d’ablation de la tumeur qu’il avait subie et, avec l’aide d'”amis inattendus”, se réfugier dans un monastère. . Tickner y passerait des mois et dans un autre endroit secret à Yangon avant de finalement sortir le mois dernier.

Il ne divulguera pas le mode et les détails de son départ, qui, selon lui, a été effectué avec “des subterfuges et une planification considérables”. Son inquiétude est que s’il révélait comment il avait quitté le Myanmar, cela pourrait abandonner les faiblesses du système au régime militaire et exposer ceux qui l’ont aidé. Tickner vivait et travaillait au Myanmar depuis 2012. “Ce sont des gens qui étaient presque des étrangers qui sont venus et sont intervenus et m’ont aidé”, dit-il. “J’ai été vraiment très touché par ça. C’étaient des Birmans. Ils savaient qu’ils s’exposaient à des risques extrêmes en s’associant avec moi. « Il y avait des journalistes étrangers en Thaïlande… et la FIJ [International Federation of Journalists]. Beaucoup de ces gens, je ne sais même pas qui ils étaient. “Je suis vraiment désolé pour le peuple birman”

Bien que Tickner soit maintenant en sécurité, ses problèmes de santé ne sont pas terminés. Il peut encore nécessiter une intervention chirurgicale supplémentaire. Mais il pense toujours beaucoup au peuple du Myanmar, dont il s’est engagé à faire en sorte que le sort ne soit pas négligé. « Je suis vraiment désolé pour la population birmane. Ils vivent une expérience tellement horrible », dit-il. « Et vous ne pouvez pas dormir la nuit parce que si l’armée arrive, vous voulez être bien éveillé. Il m’a fallu un mois pour ne plus dormir le jour et pouvoir dormir la nuit. “Ce n’est pas seulement moi. C’était tous mes amis birmans. Beaucoup de gens souffraient simplement d’insomnie. Le bruit que vous ne vouliez pas entendre à 12 heures du soir était celui des camions militaires dans la rue ou des aboiements des chiens locaux, car cela signifiait qu’ils allaient faire un raid. C’était leur moment préféré pour piller les maisons. Bien que Tickner ne revienne évidemment pas au Myanmar de sitôt, son souci profond de l’avenir du pays est tel qu’il a compilé un document stratégique basé sur ses connaissances sur le terrain et l’a envoyé à la ministre des Affaires étrangères Penny Wong. Mais alors que la dernière période de leadership militaire entre dans sa troisième année, le chef de la junte Min Aung Hlaing ne montre aucun signe d’être mis au pas.