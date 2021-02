La décision de Scott Morrison de garder la frontière internationale fermée a été saluée par les chefs d’entreprise comme la clé du succès économique de l’Australie – mais pourrait empêcher les Australiens de se rendre à l’étranger pendant au moins un an.

Alors que d’autres pays luttent sous le poids de l’augmentation des cas de Covid et de la mortalité croissante, les Australiens, à quelques exceptions près, mènent une vie normale, autre que de voler à l’étranger.

Vendredi, M. Morrison a signalé que des millions de personnes bénéficieraient bientôt de libertés encore plus grandes alors qu’il cherchait à mettre fin aux fermetures soudaines des frontières qui ont séparé les familles et les personnes craignant de réserver des voyages inter-États.

Sa décision de fermer les frontières internationales de l’Australie le 20 mars de l’année dernière approche à grands pas de son premier anniversaire, et certains des plus hauts dirigeants du pays – y compris le PDG de Qantas, Alan Joyce – ont déclaré que c’était la clé de la santé économique du pays.

Les Australiens ont mené une vie presque normale en raison des restrictions strictes à la frontière qui ont vu un faible nombre de cas de Covid (photo, amateurs de plage à Bondi Beach en janvier)

Le PDG de Qantas, Alan Joyce, a déclaré qu’il soutenait la position ferme de M. Morrison sur les frontières internationales, mais a déclaré qu’il fallait plus de cohérence avec les États verrouillant les villes après des cas uniques.

Mais M. Joyce a également appelé à plus de cohérence avec les fermetures instantanées des frontières après que certains États ont verrouillé des villes entières après avoir enregistré un seul cas.

«Nous sommes victimes de notre succès, d’une certaine manière. Nous avons des frontières étatiques qui se ferment avec un seul cas. Maintenant, certains diront que c’est ainsi que nous réussissons, mais l’expérience de NSW montre le contraire », a-t-il déclaré à l’AFR.

Il a expliqué que la compagnie aérienne soutenait le maintien du système de frontières rigides s’il permettait aux voyages intérieurs de rester ouverts à travers le pays – appelant les fermetures instantanées « déroutant et sape la confiance ».

Alors que les vols intérieurs de Qantas devraient revenir à 60% de leur capacité par rapport aux niveaux d’avant Covid, des verrouillages instantanés pourraient voir cette baisse à un niveau encore plus bas.

«Je pense que nous devons faire plus confiance aux systèmes de test et de traçage que nous avons construits grâce à COVID et aux niveaux incroyables de coopération dont fait preuve la communauté», a déclaré M. Joyce.

Le Premier ministre a maintenu sa politique concernant les arrivées internationales et n’a pas encore fixé de date d’ouverture des frontières (photo des passagers de Melbourne à l’aéroport de Sydney)

Les Sydneysiders sont presque revenus à une vie d’avant Covid alors que les cas continuent de baisser (nageurs photographiés à Bondi Beach)

On voit des amis célébrer la Journée de l’Australie à la Gold Coast

Mark Steinert, directeur général de Stockland, a également appelé à plus de cohérence entre les États et a demandé aux autres d’adopter une approche similaire à celle observée en Nouvelle-Galles du Sud – où les fermetures de frontières sont évitées dans toutes les épidémies sauf les plus graves.

«Une fois que les frontières des États resteront constamment ouvertes, avec une approche ciblée pour gérer le transfert communautaire, nous sommes convaincus que nous verrons une nouvelle augmentation de l’activité économique et de la croissance de l’emploi», a-t-il déclaré.

Elizabeth Gaines, qui dirige Fortescue Metals, a également soutenu la fermeture rigoureuse de la frontière internationale du gouvernement, la qualifiant d ‘«approche réfléchie et approfondie».

Alors que la fermeture des frontières entre les États pourrait bientôt appartenir au passé, la réticence à autoriser les voyageurs étrangers pèse lourdement sur les universités qui comptaient sur des étudiants internationaux.

Les universités ont perdu environ 1,8 milliard de dollars de revenus et ont dû supprimer 17300 emplois l’année dernière par rapport à 2019, selon Universities Australia.

En plus de cela, l’industrie du tourisme a été décimée en raison du manque de touristes internationaux, ainsi que des fermetures nationales.

La perte de vols internationaux a coûté à l’économie plus de 61 milliards de dollars depuis le début de la pandémie, et dans l’ensemble, la valeur du tourisme australien devrait passer de 138 millions de dollars à 83 milliards de dollars, selon Tourism Research Australia.

Scott Morrison (photographié jeudi) a signalé que des millions de personnes bénéficieraient bientôt de libertés encore plus grandes alors qu’il cherchait à mettre fin aux fermetures soudaines des frontières qui ont séparé les familles et que les personnes craignent de réserver un voyage inter-États

Un groupe d’amis est vu sonner le Nouvel An avec style sur la Gold Coast au milieu de la pandémie Covid-19

OMS et covid? Ces fêtards du White Rhino de Surfers Paradise étaient d’humeur à se laisser aller le 31 décembre

Mais grâce à la fermeture des frontières internationales, les Australiens ont pu dépenser des millions dans leur propre arrière-cour en faisant des voyages dans leur propre État, ainsi qu’en mangeant dans des restaurants et des cafés.

M. Morrison a récemment laissé entendre que les frontières internationales pourraient s’ouvrir plus tôt que la date prévue de 2022 s’il était prouvé que le vaccin arrête la transmission et pas seulement la maladie et les décès.

« La chose clé qui, je pense, va avoir un impact sur cette décision, sera de savoir si des preuves émergeront sur la transmissibilité et comment le vaccin se protégera contre cela », a déclaré le Premier ministre à News Limited lors d’un Facebook Live mercredi.

« Si cela arrête effectivement la transmission entre les gens, cela pourrait changer la donne, mais cela ne sera pas encore évident avant un certain temps. »

M. Morrison a déclaré que les frontières internationales pourraient s’ouvrir plus tôt s’il était prouvé que le vaccin arrête la transmission et pas seulement la maladie et les décès (vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 sur la photo)

Les Sydneysiders ont pu profiter de la plage alors que la ville s’efforce de contrôler la propagation du coronavirus

Le médecin-chef, Brendan Murphy, a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à ce que les frontières dures soient fermées pour le reste de l’année.

Pendant le live Facebook, il a fait écho aux déclarations de M. Morrison et a déclaré que ce serait un jeu d’attente pour savoir à quel point les vaccins étaient efficaces pour arrêter la transmission.

« Si, comme nous soupçonnons que ces vaccins sont efficaces pour prévenir la transmission, plus tôt nous faisons vacciner la population, plus tôt les gens – non seulement ils seront protégés, mais nous nous engagerons sur la voie d’une bonne immunité collective, et cela accélérera le retour aux voyages internationaux », a-t-il déclaré.

Dans le cadre d’un groupe de travail dirigé par Philip Gaetjens, secrétaire du Département du Premier ministre et du Cabinet, de nouvelles stratégies sont mises de l’avant en harmonie avec le déploiement du vaccin pour revenir à la normale.

M. Morrison a déclaré que le pays serait bientôt en mesure de traiter Covid-19 comme d’autres virus, tels que la grippe, qui ne nécessite pas de verrouillage ni même de distanciation sociale – bien que cela ne devrait pas changer la position dure du gouvernement sur les frontières internationales de si tôt .

L’AUSTRALIE VS LE MONDE Cas de covid: Etats-Unis – 26,7 millions Australie – 28 842 Royaume-Uni – 3,89 millions Morts du covid: Etats-Unis – 456 000 Australie – 909 Royaume-Uni – 110 000 Fermetures des frontières: Etats-Unis – Frontières terrestres fermées au Mexique et au Canada depuis mars. Les voyageurs en provenance de Chine, d’Iran, de l’UE, du Royaume-Uni, d’Irlande, du Brésil et d’Afrique du Sud ont également été interdits depuis Australie – Frontière internationale fermée définitivement depuis le 20 mars Royaume-Uni – Ouvert tout au long de la pandémie, mais a récemment introduit des règles d’entrée plus strictes, y compris les tests Covid et la quarantaine Restrictions: Etats-Unis – Varie état par état. A New York, seules 10 personnes sont autorisées à se rassembler à l’intérieur ou à l’extérieur. La salle à manger intérieure est à la moitié de sa capacité après une fermeture de Noël. Australie – Varie également état par état. Mais dans la plupart des quartiers, il n’y a pas de restrictions sur les pubs, bars et restaurants. Dans certains États, il n’y a aucune règle. Royaume-Uni – Verrouillage national jusqu’au moins mars. Les écoles, les restaurants, les bars, les magasins non essentiels et les lieux de travail sont tous fermés.

Le Premier ministre a déclaré que les vaccins sont extrêmement efficaces pour réduire les maladies graves, ce qui signifie que le nombre de cas de coronavirus n’aura pas d’importance lorsque la plupart des gens sont vaccinés.

«Une fois arrivé à ce stade, le nombre de cas n’est pas le problème. Je veux dire, nous ne nous levons pas tous les jours et ne parlons pas du nombre de cas de tout autre virus, grippe ou autre, chaque jour », a déclaré M. Morrison aux journalistes après une réunion du Cabinet national.

«Cela ne veut pas dire que ces virus n’entraînent pas non plus la mort des personnes vulnérables. Ils font. Mais nous gérons cela d’une manière différente de la façon dont nous gérons actuellement cette pandémie.

« Donc, le fait est que le programme de vaccination, au fil des mois, à mesure qu’il est déployé, peut changer la nature de la façon dont l’Australie gère ensuite le virus. »

Les vaccins Pfizer et AstraZeneca que l’Australie prévoit de déployer en mars sont efficaces à 100% pour réduire les maladies graves.

Le gouvernement prévoit d’offrir à tous ceux qui vivent en Australie un coup optionnel d’ici octobre.

Pendant ce temps, le cabinet national a accepté de lever les limites des arrivées à l’étranger à partir du 15 février.

Les nombres ont été temporairement divisés par deux après l’apparition de nouvelles souches de coronavirus au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

La Nouvelle-Galles du Sud reviendra à un plafond d’environ 3000 personnes par semaine, tandis que le Queensland reviendra à 1000.

Victoria augmentera sa capacité de quarantaine hôtelière hebdomadaire à 1310 et l’Australie du Sud a accepté de prendre 530 personnes par semaine.

Le gouvernement fédéral enquête également sur le doublement de la capacité de l’installation de quarantaine de Howard Springs dans le Territoire du Nord par rapport à son niveau actuel de 850.

Il n’y a actuellement que neuf personnes à l’hôpital avec Covid-19 en Australie, et personne en soins intensifs.