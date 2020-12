L’économie australienne est loin d’être sortie du bois malgré un rebond des chiffres du PIB au trimestre dernier, les experts avertissant que les dommages causés à l’économie par les verrouillages de Covid-19 persisteront.

Le pays est officiellement sorti de la récession des coronavirus avec une économie en expansion de 3,3% au cours du trimestre de septembre – la plus forte croissance trimestrielle en 44 ans.

Les verrouillages de coronavirus et les feux de brousse de l’été dernier avaient poussé l’Australie à sombrer dans sa première récession – deux trimestres séquentiels ou plus de PIB négatif – depuis 1991.

Le retour à la croissance était prometteur, mais l’économiste Martin North de Digital Finance Analytics a mis en garde contre une trop grande exubérance, affirmant que nous ne sommes encore que dans les contreforts de la reprise et que d’importants problèmes structurels persistent.

Les dons de 25 000 $ de HomeBuilder pour stimuler l’industrie de la construction ont été sursouscrites de 50%, ce qui a entraîné une augmentation des travaux de construction et des métiers

Les Australiens ont été amortis du plein impact des verrouillages dus aux subventions salariales JobKeeper et aux congés de remboursement d’hypothèque, mais la morsure se fera sentir lorsque ces programmes expireront.

« De nombreuses grandes entreprises sont actuellement hors de JobKeeper, mais de plus en plus de petites entreprises ont encore besoin de soutien, dans les secteurs de la vente au détail, du divertissement et des loisirs en particulier », a déclaré dimanche M. North au Daily Mail Australia.

«Dans le même temps, nous devons nous attendre à ce que le chômage et le sous-emploi continuent d’augmenter pendant un an ou deux. Cela limitera les dépenses et la confiance des ménages.

« Les frontières internationales resteront probablement verrouillées pendant un certain temps, de sorte que la migration et le tourisme international restent déprimés. »

La confiance des consommateurs a été renforcée par un taux de chômage étonnamment bas et un boom de la construction, ce qui a entraîné une poussée des dépenses de consommation. Sur la photo: les acheteurs du QVB de Sydney

M. North a déclaré que le soutien du gouvernement au secteur du logement et aux banques avait été sans précédent, ce qui avait remonté le moral du secteur immobilier, mais cela avait des conséquences négatives.

L’opportunité de diversifier l’économie de la construction de logements au profit des investissements réels dans les infrastructures ne s’était pas produite.

« La dette élevée contractée par le gouvernement et ses dépenses mal orientées seront un fardeau pour la reprise », a-t-il déclaré.

L’impact déflationniste du coronavirus a permis au gouvernement fédéral de poursuivre la même stratégie d’endettement élevé et de taux bas de la dernière décennie.

« Je m’attends à ce que les taux restent bas pendant une décennie, alors que nous essayons de nous en sortir – et je ne suis pas sûr qu’encourager les gens à s’endetter davantage en ce moment soit une position responsable que les gouvernements doivent adopter », a-t-il déclaré.

Le professeur d’économie Steve Keen a averti que l’Australie s’était désindustrialisée au cours des 40 dernières années et se concentrait désormais sur l’exploitation minière et le logement.

« (L’Australie) se classe désormais en dessous du Sénégal en termes de complexité industrielle », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

«Reconstruire mieux, en particulier dans un monde où le commerce international est beaucoup moins important qu’auparavant, sera un long et difficile chemin.

Les chiffres du trimestre de septembre montrent que la croissance économique a rebondi dans les États et territoires australiens, à l’exception de Victoria, à la fin de son verrouillage Covid, où l’activité a chuté de 1%

Le coronavirus a profité perversement à l’Australie par rapport aux États-Unis, à l’Europe et au Canada en tant que destination plus attrayante et sans virus, a-t-il déclaré, mais la reconstruction de toute sorte de base industrielle après des décennies de négligence serait extrêmement difficile.

Le vice-gouverneur de la Banque de réserve, Guy Debelle, a exhorté le gouvernement fédéral à ne pas retirer les plans de relance trop tôt, afin d’éviter une récession à double creux similaire à celle de l’Europe.

« Supprimer votre stimulus au rythme approprié est évidemment une déclaration très tautologique et peut-être quelque peu vide de sens, mais je pense qu’il vaut la peine de réfléchir au niveau de stimulation approprié », a-t-il déclaré au Parlement cette semaine.

Alors que les frontières interétatiques s’ouvrent, les Australiens prennent de nouveau leur envol. La demande des consommateurs refoulée s’est déchaînée et la confiance des consommateurs est élevée

Les chiffres du PIB du trimestre de septembre ont augmenté grâce à une hausse de la construction de logements alimentée par des subventions gouvernementales et une poussée des dépenses de consommation de 7,9%.

Dans le cadre du programme HomeBuilder du gouvernement fédéral conçu pour protéger les emplois de la construction de l’arrêt de la pandémie, les Australiens éligibles peuvent obtenir des subventions de 25 000 $ pour des rénovations ou de nouvelles constructions.

Les chiffres rapportés par The Australian vendredi montrent que les Australiens ont précipité la subvention financée par les contribuables, dépassant l’estimation initiale de 27000 au 1er janvier.

On s’attend au contraire à ce qu’il atteigne 40 000 d’ici la fin de l’année, soit 50% de plus que prévu.

Le vice-gouverneur de la Banque de réserve d’Australie, Guy Debelle, a exhorté le gouvernement fédéral à ne pas supprimer le stimulus du coronavirus trop tôt ou à risquer une récession à double creux comme l’Europe

Le groupe industriel Master Builders Australia a révélé cette semaine que le nombre de prêts aux propriétaires-occupants avait bondi de 11,5% en octobre, battant le record établi en septembre.

Cela intervient alors que le Bureau australien des statistiques a constaté que les nouveaux prêts immobiliers aux propriétaires occupants avaient augmenté de 0,8% à 17,4 milliards de dollars en octobre 2020, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à la même période l’année dernière.

L’économie australienne est devenue fortement dépendante de l’industrie du logement, de sorte que la croissance de la construction, associée à un taux de chômage étonnamment bas, a renforcé la confiance des consommateurs.

Les dépenses de consommation ont bondi au cours du trimestre de septembre, bondissant de 7,9 pour cent pendant que les verrouillages se sont atténués en Australie.

Le gouverneur de la Banque de réserve d’Australie, Philip Lowe, a déclaré cette semaine que le chômage devrait maintenant culminer entre 7 et 8 pour cent cette année et que l’économie a maintenant tourné le coin.

C’est un résultat bien meilleur que la terrible perspective d’un chômage à deux chiffres attendue plus tôt cette année alors que la pandémie de coronavirus frappe et que le pays ferme.

Les experts craignaient que l’Australie ne connaisse le pire ralentissement économique depuis la Grande Dépression, mais une série de mesures de relance gouvernementales telles que le programme JobKeeper de 100 milliards de dollars a fait tourner les emplois pendant la fermeture.

Cela a évité des dommages à long terme à la main-d’œuvre en empêchant le chômage de s’installer.

Le taux de chômage est étonnamment bas, à environ 7 pour cent – bien moins que les pires prévisions de chômage à deux chiffres craintes au début de la pandémie

Le taux de chômage actuel de 7 pour cent n’est même pas aussi mauvais que les 11 pour cent frappés lors de la récession de 1991.

Garder les gens au travail garantit qu’ils ont des salaires pour payer leurs factures et acheter des biens et des services, en maintenant la confiance des consommateurs et en créant une demande dans l’économie.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré jeudi que 2 millions de personnes et 450 000 entreprises étaient désormais «diplômées» de JobKeeper.

Les banques australiennes ont également aidé à contrer les emprunteurs du pays pendant la période de verrouillage.

Contrairement à la Grande Dépression des années 30 où les banques ont pesé sur la reprise, cette fois, leurs bilans solides leur ont permis d’accorder 276 milliards de dollars de report de prêts pendant six mois.

Cela a permis aux ménages et aux petites entreprises en difficulté de rester à flot jusqu’à ce que l’économie reprenne.

Le vice-gouverneur de la Banque de réserve, Guy Debelle, a déclaré cette semaine à un comité parlementaire que le secteur financier avait été en mesure de soutenir la reprise cette fois-ci, au lieu de causer les problèmes comme il l’avait fait lors de la crise des liquidités de 2008.

Première récession australienne depuis près de 30 ans. Les experts craignaient que ce ne soit pire que la Grande Dépression. Au lieu de cela, il s’est terminé avec une croissance de 3,3% au cours du trimestre de septembre

La récession de verrouillage de l’Australie en réponse à la pandémie a mis la nation dans un territoire économique inconnu.

Jusqu’à présent, l’économie semble avoir survécu – malgré le fait que l’État de Victoria, qui représente un quart de l’ensemble de l’économie nationale, soit dans un blocage dur depuis des mois.

À présent, les restrictions sont assouplies dans tout le pays et à mesure que les frontières des États sont rouvertes, la demande des consommateurs refoulée se déchaîne.

L’Australie suit une stratégie de taux d’intérêt bas et d’endettement élevé rendue possible par l’environnement déflationniste créé par le coronavirus. L’économie australienne pourrait rebondir plus vite et plus fort que quiconque ne l’avait prédit. Sur la photo: le conseil d’administration de l’Australian Securities Exchange (ASX)

Si le rebond peut être soutenu jusqu’au lancement du vaccin de l’année prochaine, la reprise pourrait être plus forte et plus rapide que prévu.

Cependant, des incertitudes persistent.