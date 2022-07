Comment l’Austin FC est-il passé du deuxième pire de l’Ouest à prétendant à la couronne de conférence?

Au fur et à mesure que la question était posée, vous pouviez commencer à voir le regard amusé se glisser sur le visage de l’entraîneur-chef de l’Austin FC, Josh Wolff. L’Austin FC n’était qu’à quelques jours de l’ouverture de la saison contre le FC Cincinnati et un journaliste local a noté que les parieurs de Las Vegas avaient le club de la capitale texane – 12e de la Conférence Ouest en 2021 – indexé à 75-1 pour remporter la Coupe MLS.

“Je pense qu’il y a là une opportunité pour les fans de paris de gagner de l’argent”, a déclaré Wolff avec un sourire ironique. “Les chances sont contre nous … c’est une excellente opportunité.”

Cinq mois plus tard, le pronostic de Wolff semble bon. Malgré une défaite 4-3 à domicile contre les Red Bulls de New York dimanche pour remporter une séquence de sept matchs sans défaite, Austin est deuxième dans l’Ouest avec 41 points, a déjà dépassé le total de victoires de l’an dernier (12 à neuf) et est à égalité pour le meilleur bilan sur route de la ligue avec sept victoires et deux nuls en 12 matchs. Presque tout le monde en MLS a été surpris par ce que le Vert ont fait cette année, et vous avez le sentiment que Wolff veut que cela continue.

“Ces chances étaient probablement bonnes en fonction de nos performances, mais au cours de cette première année, il y a eu beaucoup de bonnes choses”, a déclaré Wolff à ESPN. “Chaque année, vous devez réfléchir et en tirer parti. Je pense que nous l’avons fait du point de vue du personnel et je pense que toutes ces choses ont constitué un bon début.”

La route vers une candidature surprise au Bouclier des supporters remonte à la signature l’été dernier de Sebastian Driussi. Entrant dans les vestiaires se trouvait un joueur désigné développé par les géants argentins River Plate et qui avait prospéré dans l’éternelle équipe de la Ligue des champions, le Zenit Saint-Pétersbourg. Driussi a apporté qualité et fanfaronnade.

“Je pense qu’il y a là une certaine crédibilité qui est juste instantanée”, a déclaré Wolff. “J’ai aussi été un joueur dans cette ligue, et les joueurs regardent. Ils regardent chaque instant quand il arrive pour la première fois. Vous pouviez voir clairement que ce n’était pas un DP ordinaire. Ce n’était pas seulement la qualité – c’était l’intensité, le professionnalisme, la responsabilité et la volonté de travailler.”

L’Austin FC a en fait perdu huit des neuf matchs en août et septembre de l’année dernière après les débuts de Driussi, mais quatre victoires sur les neuf derniers matchs ont laissé espérer que les choses pourraient s’améliorer en 2022.

“Vous ne pouvez jamais vous habituer à perdre”, a déclaré Wolff. “L’année dernière a été difficile, mais cela a aidé à façonner la façon dont nous sommes entrés dans cette saison, tactiquement certains des ajustements, du personnel, du caractère et de la qualité que nous devions ajouter cette année.”

Presque tous les ajouts notables apportés par le directeur général Claudio Reyna ont eu un impact positif. L’attaquant Maxi Urruti n’a marqué que 16 buts entre 2019 et 2021 avec le CF Montréal et le Dynamo de Houston, mais il en a déjà sept avec Austin, dont cinq ont été vainqueurs.

“[Urruti] est parfait pour une équipe comme Austin », a déclaré un directeur général adverse à ESPN cette semaine.« Ils n’ont pas besoin de lui pour entrer et être un créateur de chance d’élite. Ils ont juste besoin qu’il entre et fasse beaucoup de travail très dur et qu’il termine quelques occasions.”

Parmi les autres nouveaux arrivants, citons le défenseur central Ruben Gabrielsen, qui a débuté 20 des 22 matchs de l’équipe en 2022, et les milieux de terrain expérimentés de la MLS Ethan Finlay (cinq buts) et Felipe pour la profondeur.

Après un début de vie discret en MLS, l’Austin FC est désormais deuxième de la ligue lors de sa deuxième saison. Scott Wachter – USA TODAY Sports

“Ils ont clairement le soutien de la propriété pour utiliser tous les différents seaux d’argent pour construire efficacement une liste, avec des joueurs U22, des DP, des jeunes joueurs”, a déclaré le GM rival. “Ils ont fait du bon travail en construisant une liste équilibrée.”

Il y avait aussi des obstacles à surmonter. Le milieu de terrain DP Tomas Pochettino a connu des difficultés en 2021 et a été prêté à River Plate pour cette saison. Un autre DP, l’attaquant Cecilio Dominguez, n’a disputé que quatre matchs cette saison avant d’être suspendu par la MLS le 8 avril. la semaine.

Au lieu d’être accablé par ces absences, le Vert sont devenus l’une des équipes les plus difficiles à battre. Driussi est à égalité en tête de la ligue pour les buts avec 13, et Austin mène la MLS pour les buts marqués (45) et les passes décisives (51). Aucune équipe de la ligue n’a plus de points après avoir perdu des positions que les Oaks (16).

“Je pense que nous avons plusieurs façons de blesser les équipes”, a déclaré Wolff. “Nous pouvons le faire avec des attaques rapides, nous pouvons les presser haut et gagner des balles. Nous pouvons être méthodiques dans notre construction, mais si vous voulez vous asseoir bas, je pense que nous avons développé une bonne compréhension de la façon de gérer cela. .

“Dans le vestiaire, c’est tellement fort. Les joueurs sont tellement engagés les uns envers les autres. Les résultats que nous obtenons lorsque nous sommes à terre viennent d’un calme et d’une résilience qui sont si clairs.”

L’élément le plus crucial du succès de l’Austin FC a peut-être été l’amélioration des joueurs. Salué dans les cercles de la MLS comme un puissant développeur de talents, le travail de Wolff avec des joueurs, comme le défenseur central Julio Cascante et le milieu de terrain de deuxième année Dani Pereira, a été crucial. Cascante est devenu plus habile à utiliser ses pieds et à progresser dans ses attaques; Pereira est devenu un favori des fans pour harceler les adversaires au milieu de terrain, aidant à lancer des contre-attaques et marquer le banger occasionnel.

“Je pense que gagner devient un sous-produit de la qualité de mon enseignement”, a déclaré Wolff. “C’est un processus, c’est la façon dont nous voulons jouer et certainement l’environnement que nous voulons construire.”

Aussi hostile qu’il soit aux distinctions individuelles – “Ces choses ne seront jamais importantes pour moi” – Wolff est sur le point de figurer sur une très courte liste de candidats de l’entraîneur de l’année si Austin continue sur sa lancée cet automne.

À un an de la tendance locale #WolffOut sur les réseaux sociaux, l’entraîneur de deuxième année a guidé l’Austin FC vers l’échelon supérieur de la Conférence Ouest cette saison grâce à un candidat MVP à Driussi, des contributions percutantes des signatures hivernales, l’amélioration de l’équipe et une équipe esprit qui fait rêver la capitale du Texas à un premier championnat pro.