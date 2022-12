Comment l’augmentation des taux d’intérêt aide-t-elle réellement à freiner l’inflation ?

Une fois de plus, la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt de référence — cette fois à 4,25 % — nous rassurant que sa série apparemment interminable de hausses finira par aider à réduire l’inflation.

Il a du chemin à faire. L’inflation est actuellement de 6,9 ​​% et la banque centrale veut la ramener à 2 %.

Mais pour de nombreux Canadiens, tout ce qu’ils ont vu, c’est l’essence et la nourriture, et à peu près tout le reste reste plus cher que jamais, tandis que les taux hypothécaires montent en flèche.

Les lecteurs de CBC News ont demandé : Alors, comment l’augmentation des taux d’intérêt est-elle censée aider ? Selon les économistes, rendre les choses plus difficiles à payer fait partie du plan.

Pourquoi la Banque du Canada augmente-t-elle autant les taux d’intérêt?

En 1991, la Banque du Canada et le gouvernement canadien ont décidé que “ une inflation faible, stable et prévisible” serait la meilleure chose pour les Canadiens — et ils convenu qu’un taux d’inflation cible était de 2 % .

C’est à peu près là où ça se passe au Canada depuis 25 ans.

Mais il y a environ un an, l’inflation a commencé à augmenter – et à augmenter, et à augmenter – en raison de plusieurs facteurs, notamment des problèmes de chaîne d’approvisionnement résultant des fermetures pandémiques, de la guerre en Ukraine et du changement climatique.

Pour le faire baisser, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, affirme que les taux d’intérêt doivent augmenter.

“C’est un peu contre-intuitif pour les Canadiens”, a-t-il déclaré à Peter Armstrong de CBC le mois dernier.

“Leur loyer augmente, leurs courses sont plus chères, l’essence est plus chère. Et maintenant, leurs coûts d’emprunt sont plus chers. Alors, comment ça marche? Eh bien, cela ralentit les dépenses. Cela rend tout ce que vous achetez à crédit plus cher. vous vous retirez et cela aide à équilibrer l’économie et cela soulagera ces pressions sur les prix.”

Et c’est tout l’intérêt.

La Banque du Canada veut que les gens achètent moins de choses et ralentissent l’économie. Lorsque l’économie ralentit, dit-il, les prix vont baisser.

En même temps, il y a une reconnaissance tacite que ça va faire mal.

“Notre économie va ralentir alors que la banque centrale continue d’intervenir pour lutter contre l’inflation”, a déclaré la ministre des Finances Chrystia Freeland en octobre.

“Il y aura des gens dont les versements hypothécaires augmenteront. Les affaires ne prospéreront plus de la même manière qu’elles l’ont été depuis que nous avons quitté nos maisons après les fermetures de COVID et sommes retournés dans le monde. Notre taux de chômage ne sera plus à son record bas.”

Le gouverneur de la Banque du Canada explique jusqu'où il est prêt à aller pour maîtriser l'inflation Dans une large entrevue, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que les Canadiens devraient s'attendre à d'autres hausses des taux d'intérêt et qu'une légère récession est possible, alors que la banque centrale poursuit sa lutte contre l'inflation.

Comment la hausse des taux d’intérêt ralentit-elle l’inflation ?

Macklem dit que l’économie est toujours “surchauffée” – avec une demande élevée et une offre faible. Et la différence entre les deux fait grimper les prix.

Donc, dans le raisonnement de la banque centrale, si elle peut faire baisser la demande — amener les Canadiens à vouloir acheter moins — cette pression sur l’offre s’atténuera.

“Nous devons ralentir l’économie”, a-t-il déclaré. “Nous ne voulons pas trop ralentir. Nous ne voulons pas rendre cela plus difficile que nécessaire.”

Mais en même temps, dit-il, s’ils le font sans enthousiasme, cela ne fera que prolonger la douleur.

Cela ne rendra-t-il pas simplement plus difficile de payer mon hypothèque ou mes services publics et d’acheter des produits de première nécessité comme la nourriture et l’essence ?

Pour l’instant oui. Et Sheila Block, économiste principale au Centre canadien de politiques alternatives, souligne que l’inflation a un impact vraiment différent selon le niveau de revenu d’une personne.

“Le coût de la nourriture, du loyer, de l’essence – tout cela a dépassé le prix global [consumer price index] taux », a-t-elle déclaré Pouvoir et politique.

“Et cela va vraiment avoir un impact difficile sur les personnes à faible revenu qui dépensent une plus grande part de leur revenu pour ces produits essentiels. Et aussi sur les personnes qui n’ont pas ce genre de coussin pour s’en sortir.”

Serait-ce la dernière hausse de taux de la Banque du Canada? Sheila Block, économiste principale au Centre canadien de politiques alternatives, et Jean-François Perrault, économiste en chef à la Banque Scotia, se sont joints mercredi à Power & Politics pour discuter de la septième hausse de taux de l'année de la Banque du Canada.

La hausse des taux d’intérêt est-elle le seul moyen de faire baisser l’inflation ?

Pas selon l’économiste Jim Stanford. Le directeur du Center for Future Work a déclaré à CBC News qu’un plus large éventail de politiques était nécessaire.

“Je pense que notre boîte à outils elle-même a besoin d’un ensemble d’outils plus diversifié.”

Stanford dit que le gouvernement doit introduire des politiques structurelles à plus long terme pour s’attaquer à ce qu’il appelle “les véritables causes de cette inflation”, qui, selon lui, incluent “les chaînes d’approvisionnement, les chocs des prix de l’énergie et la crise du logement dans la plupart des régions du Canada”.

Les hausses de taux n'ont eu "aucun impact" sur l'inflation, selon un économiste Jim Stanford, directeur du Center for Future Work, affirme que l'augmentation des taux d'intérêt n'est pas la seule façon de lutter contre l'inflation au Canada.

Il dit que l’augmentation des taux d’intérêt ne fera rien pour aider les chaînes d’approvisionnement mondiales.

“En fait, ils vont probablement aggraver un peu les choses car ils découragent les entreprises d’investir dans de nouvelles capacités et infrastructures”, a-t-il déclaré sur le podcast de CBC. Brûleur avant.

“Ce qu’ils vont faire, cependant, c’est essentiellement jeter un seau géant d’eau glacée sur l’ensemble de l’économie. Et nous voyons déjà les signes que nous avons vu un ralentissement spectaculaire de la croissance de l’emploi. Nous avons vu un ralentissement spectaculaire croissance du PIB, et ce n’est que le début.“

Il dit qu’il serait plus efficace d’essayer de refroidir “la sorte de mousse la moins productive de l’économie”, comme le marché du logement. Il suggère de mieux utiliser les règles sur l’assurance hypothécaire et les tests de résistance “pour refroidir la bulle immobilière sans avoir à marteler toute l’économie avec des taux d’intérêt plus élevés”.

J’entends dire que ce ralentissement de l’économie pourrait plonger le Canada en récession.

Certains économistes suggèrent en effet que le Canada pourrait se diriger vers une récession en 2023.

“Je pense qu’une récession est à la fois probable à l’échelle mondiale et plus probable au Canada”, a déclaré l’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, en octobre.

La bonne nouvelle est qu’il pense également que ce ne sera ni profond ni long, citant le marché du travail solide et le faible taux de chômage du pays comme raisons pour lesquelles le Canada fera mieux que d’autres pays.

REGARDER | Tout ce que vous vouliez savoir sauf sur une récession mais que vous aviez peur de demander :

Macklem est également optimiste.

“C’est le plus grand test que nous ayons jamais eu. Mais la politique monétaire fonctionne. Cela prend du temps pour fonctionner. Et nous devons passer par un ajustement difficile.”

Mais il insiste sur le fait que le Canada s’en sortira.

“La croissance va reprendre. Nous aurons une solide croissance de l’emploi et nous aurons une faible inflation.”