Comment l’attaque surprise du Hamas a pris forme, en vidéos

Les combattants palestiniens ont franchi la frontière de Gaza en au moins cinq endroits samedi lors de l’incursion la plus meurtrière en Israël depuis des décennies et ont semblé surprendre les soldats israéliens lors d’assauts à l’aube contre des installations fortifiées, selon des vidéos vérifiées par le Washington Post. Les vidéos, diffusées par le Hamas sur les réseaux sociaux, montraient des militants utilisant des explosifs et d’autres moyens pour franchir la barrière frontalière entre Israël et Gaza, puis conduisant et faisant du jogging, parfois sur plusieurs kilomètres, pour attaquer des postes militaires et des villes faiblement gardés, où ils tuèrent et capturèrent des Israéliens. militaires et civils.

Le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont revendiqué la responsabilité de l’attaque meurtrière, qui a commencé à l’aube alors qu’Israël célébrait une fête religieuse qui tombe le lendemain de la fête de Souccot. Les groupes armés ont également lancé plus de 3 000 roquettes, ont indiqué les Forces de défense israéliennes. Au moins 250 personnes ont été tuées et plus de 1 000 blessées en Israël, ont indiqué les services d’urgence du pays.

Que se cache-t-il derrière la violence en Israël et à Gaza ? Voici ce qu’il faut savoir.

Les vidéos vérifiées par The Post montraient des dizaines de combattants franchissant la frontière avec peu d’opposition, armés de fusils d’assaut et de grenades propulsées par fusée. Ils ont afflué en Israël au sol, sont arrivés avec des parapentes propulsés par des ventilateurs et ont utilisé des avions commerciaux. drones pour attaquer des cibles militaires israéliennes, notamment des chars et des infrastructures de communication.

Une vidéo montre des combattants de la branche armée du Hamas, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, utilisant des explosifs contre une section du mur frontalier près du passage d’Erez, le seul accessible aux Gazaouis pour entrer en Israël, situé à l’extrémité nord de la bande de Gaza. La vidéo montre au moins sept hommes armés courant vers le passage, franchissant un point de contrôle de sécurité et tirant sur une tour de garde.

Dans cette partie d’une vidéo publiée par le Hamas sur sa chaîne Telegram, des combattants utilisent des explosifs pour franchir une section de la frontière. (Vidéo : Hamas/Telegram)

Un combattant tire sur un corps ensanglanté au sol dans un couloir alors qu’il rattrape un groupe d’autres militants, qui semblent capturer deux hommes vêtus uniquement de shorts et de T-shirts. Plus tard dans la vidéo, alors que les combattants dégagent les couloirs et les quartiers d’habitation, plusieurs autres corps peuvent être vus au sol.

Une autre vidéo montre des combattants à pied et à moto passant par une ouverture pratiquée dans la barrière frontalière près de Kerem Shalom., un kibboutz situé à la frontière sud d’Israël avec l’Égypte, près d’un important poste frontière du même nom. La vidéo montre ensuite les combattants prenant d’assaut un avant-poste militaire à environ cinq kilomètres au nord. Des véhicules militaires israéliens comprenaient des véhicules blindés de transport de troupes et un char, ainsi que les corps de plusieurs soldats israéliens morts, dont un portant uniquement un caleçon, un casque et un gilet tactique.

Le Hamas a publié le 7 octobre une vidéo montrant des militants forçant l’entrée dans le sud d’Israël depuis Gaza. La vidéo n’a pas été éditée par The Post. (Vidéo : Brigades Al-Qassam (armée du Hamas) via Storyful)

Dans une pièce contenant des lits superposés, la vidéo montre les corps de plusieurs hommes, certains en tenue militaire et d’autres en shorts et T-shirts, dont un toujours allongé dans son lit.

Quatre autres vidéos montrent des combattants franchissant la barrière frontalière à deux endroits près des villes de Nahal Oz et Beeri. A Be’eri, à près de cinq kilomètres de la frontière, d’autres vidéos, dont une publiée sur la plateforme X, montrait des hommes armés en tenue militaire entraînant au moins cinq personnes. Deux semblent plus âgés et légèrement vêtus, et tous sont pieds nus, les mains liées derrière eux.

Les responsables israéliens et du Hamas ont tous deux confirmé que des militaires et des civils israéliens avaient été faits prisonniers, bien que leur nombre total et leur état soient inconnus. Un porte-parole de la branche armée du Hamas a déclaré qu’il y avait « des dizaines » de soldats et d’officiers aux mains du groupe, selon un journaliste de Reuters à Gaza. signalé. L’ambassade d’Israël aux États-Unis posté sur X qu’il y avait 100 « civils et soldats kidnappés ».

Une vidéo publiée le 7 octobre montre au moins cinq Israéliens capturés se promenant dans les rues de Beeri, un kibboutz israélien près de la frontière avec Gaza. (Vidéo : Twitter)

Le Post a également vérifié les vidéos prises à Gaza montrant des militants transportant ce qui semblait être des Israéliens morts ou grièvement blessés, dont au moins un membre des forces armées.

À Nahal Oz, des combattants ont pris d’assaut une base militaire et ont utilisé un drone pour larguer un explosif sur des soldats israéliens se trouvant près d’une ambulance. D’autres images diffusées par le Hamas montraient ses combattants en train d’enfermer des prisonnières dans la base.

Les combattants ont également détruit et capturé des véhicules militaires israéliens, dont certains ont été repoussés vers Gaza. Le message vérifié images prise à plusieurs kilomètres dans le nord de Gaza, montrant des Palestiniens faisant la fête près d’une jeep israélienne.

Les combattants ont également réussi à atteindre Sderot, une ville d’environ 30 000 habitants, où des images montraient plus d’une demi-douzaine de civils ensanglantés et affalés autour d’un arrêt de bus de la ville et des vidéos d’hommes armés dans une camionnette tirant sur un véhicule de la police israélienne. .

L’assaut de samedi s’est déroulé sous le couvert d’un important barrage de roquettes qui a débuté vers 6h30 du matin et visait des villes d’Israël. Le Post a vérifié des images prises à la suite de plusieurs frappes signalées, notamment à Tel Aviv et dans la ville méridionale de Netivot. Un porte-parole des Forces de défense israéliennes a déclaré que « l’écrasante majorité » des victimes israéliennes résultaient de tirs à contact rapproché.

Le 7 octobre, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre un incendie devant un bâtiment partiellement détruit à Tel Aviv. (Vidéo : Twitter)

Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré qu’au moins 230 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza lors de frappes de représailles israéliennes, et que quelque 1 700 personnes avaient été blessées.

Gaza a été plongée dans l’obscurité samedi soir après qu’Israël a coupé l’électricité et lancé des vagues de frappes aériennes sur l’enclave. L’armée de l’air israélienne a frappé ce qu’elle a décrit comme 17 complexes militaires et quatre centres de commandement opérationnels appartenant au Hamas. Des images prises samedi montrent la destruction d’un immeuble résidentiel de 14 étages dans la ville de Gaza, connu sous le nom de Tour Palestine.

Durant la nuit, les frappes aériennes ont continué à pilonner le territoire.

Un immeuble résidentiel dans la ville de Gaza s’effondre lors d’une frappe aérienne israélienne après les attaques du Hamas le 7 octobre. (Vidéo : AP)