Comment l’attaque soigneusement planifiée du Hamas contre Israël s’est transformée en un déchaînement chaotique

Commentez cette histoire Commentaire

Cette histoire contient des images graphiques. TEL AVIV — Dans la matinée du 7 octobre, des centaines de militants du Hamas ont allumé leurs GoPros et leurs téléphones portables et ont commencé à diffuser en direct l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël, massacrant au moins 1 400 personnes et en enlevant près de 200, selon les autorités israéliennes. Ce qui a commencé comme une attaque furtive hautement organisée, utilisant la technologie des drones pour dépasser les points d’observation militaires israéliens, s’est rapidement transformé en un déchaînement sanglant et chaotique. Cela a souligné la capacité du Hamas à planifier de manière sophistiquée et à tuer sans discernement ; la capacité du groupe à dissimuler les détails d’une opération offensive massive et sa difficulté à gérer les combattants une fois qu’ils ont franchi au bulldozer la barrière frontalière israélienne.

Il s’agissait, tant du point de vue palestinien qu’israélien, d’une victoire stupéfiante et inattendue du Hamas et d’une mise en accusation de l’armée et des services de renseignement tant vantés d’Israël.

Scènes d’un massacre : dans une ville israélienne détruite par le Hamas

Les dirigeants politiques du Hamas en exil se sont déclarés choqués par le manque de résistance : « Nous nous attendions à obtenir un plus petit nombre d’otages et à revenir, mais l’armée s’est effondrée devant nous, que devions-nous faire ? Ali Barakeh, un représentant du Hamas basé à Beyrouth, a déclaré lundi dans une interview au Washington Post.

« L’armée israélienne est devenue un tigre de papier », a poursuivi Barakeh, « et c’est pourquoi le nombre d’otages était si important, et le nombre de victimes israéliennes était si important. »

Miri Eisin, un ancien officier supérieur du renseignement de l’armée israélienne, a déclaré que l’opération était le résultat d’au moins deux années de planification, une période qui comprenait deux conflits entre Tsahal et le Jihad islamique palestinien, un groupe militant islamiste plus petit à Gaza. À l’époque, le Hamas avait été critiqué pour être resté à l’écart alors que les dirigeants du JIP étaient éliminés par les frappes israéliennes.

Cela faisait partie d’une vaste escroquerie, a déclaré Eisin, « visant à endormir Israël dans la complaisance », tandis que le Hamas rassemblait des renseignements et renforçait discrètement ses capacités. La connaissance apparente des combattants des villes frontalières israéliennes pourrait avoir été en partie tirée des milliers de Gazaouis qui traversaient quotidiennement la frontière israélienne, a déclaré Eisin, gagnant un salaire dans les mêmes communautés qui ont été envahies.

« Ceux qui ont attaqué Israël ne sont pas des escouades terroristes, mais une brigade commando appartenant à une grande armée, comptant plusieurs dizaines de milliers de personnes, construite au fil du temps avec des fonds destinés à des causes humanitaires », a déclaré Meir Ben Shabbat, ancien conseiller israélien à la sécurité nationale. ajoutant que certains des militants transportaient « des fichiers de données sur les territoires et les colonies qu’ils ont attaqués ».

Dans une rare note de service rendue publique lundi, Ronen Bar, le directeur de l’agence de renseignement israélienne Shin Bet, a assumé la responsabilité de ne pas avoir prévu l’attaque : « La responsabilité est la mienne », a écrit Bar. « Malgré une série d’actions que nous avons menées, nous n’avons malheureusement pas pu établir une dissuasion suffisante pour contrecarrer l’attaque. »

En publiant des images de l’attaque sur sa page Telegram, le Hamas a amplifié la guerre psychologique contre les Israéliens et a glorifié le massacre auprès de son public en ligne de partisans.

« C’est l’heure des photos », a déclaré un militant en pointant son téléphone vers un cadavre, du sang coulant sur le trottoir. Un autre homme vêtu d’un gilet pare-balles a tiré en l’air avec un fusil.

Les hommes armés ont retenu en otage des centaines de familles dans leurs maisons, obligeant certaines à les nourrir ou à les regarder tuer des proches, ont déclaré des témoins.

Les militants ont brûlé des cadavres, décapité un homme blessé avec une houe de jardin et abattu des conducteurs alors qu’ils entraient dans des villes résidentielles, selon des heures de vidéos rassemblées par l’armée israélienne, dont certaines ont été partagées avec des journalistes lundi. Les images n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante par The Post.

Les corps sont toujours retrouvés dans ce kibboutz israélien ravagé par les combats

L’armée israélienne détient un certain nombre d’hommes armés de Gaza qu’elle a capturés au cours des attaques, ont indiqué des responsables, et les captifs ont fourni du matériel et des informations qui restent classifiées.

Les militants s’étaient équipés pour une incursion prolongée, a déclaré lundi l’armée israélienne.

« Ils sont venus avec beaucoup de nourriture, des munitions et une aide médicale », a déclaré le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. « Ils n’avaient pas prévu de rester là seulement quelques heures. »

Mais les images qui ont inondé les réseaux sociaux montrent également le Hamas luttant en temps réel pour faire face à son horrible succès.

Alors que les massacres se sont étendus à plus de 20 villes et kibboutzim israéliens, une vidéo montre des militants essayant d’entasser un grand groupe d’otages blessés, jusqu’à deux corps, à l’arrière d’une camionnette. Les militants qui affluaient à moto se sont précipités pour trouver des véhicules pour ramener leurs otages à Gaza. À Kfar Aza, les militants ont parcouru les files de voitures garées, brisant les vitres et en cherchant une à voler. Yaffa Adar, une grand-mère de 85 ans de la communauté de Nir Oz, a traversé la frontière sur une voiturette de golf.

En 2011, Israël a échangé plus de 1 000 prisonniers palestiniens contre un seul soldat israélien. Les militants palestiniens détiennent désormais 199 otages, ont confirmé lundi des responsables israéliens.

Le sort de plus de 100 otages israéliens consume et unifie une nation terrorisée

« Il s’agissait d’un mélange unique de planification disciplinée et de pointe, combinée à… de barbarie et de brutalité », a déclaré Shimrit Meir, ancien conseiller principal du précédent gouvernement israélien.

Barakeh, le représentant du Hamas, a déclaré que le but de l’attaque était « de libérer les prisonniers palestiniens, de mettre fin à l’agression israélienne contre la mosquée al-Aqsa et de briser le siège de Gaza ». Au lieu de cela, l’attaque a conduit à des frappes aériennes israéliennes sans précédent sur Gaza, tuant plus de 2 700 personnes et a rallié le monde entier derrière Israël alors que celui-ci se prépare à une invasion terrestre à grande échelle.

« Nous nous sommes préparés à l’assaut terrestre, nous n’en avons pas peur », a déclaré Barakeh.

« Le Hamas pense qu’il a mené cette opération, cette chose qu’il a qualifiée d’attaque pour sa liberté, et à travers cette manipulation, il croit qu’il gagnera la guerre à venir contre Israël », a déclaré Eisin, ancien officier des renseignements de Tsahal. « Mais tout comme le Hamas a supprimé toutes les lignes rouges en ciblant les civils, Israël ripostera également », a-t-elle déclaré, prédisant « une guerre pour laquelle nous n’avons pas encore les mots pour décrire ».

Selon les experts, l’attaque du Hamas était avant tout une attaque opportuniste, une réponse aux dysfonctionnements politiques israéliens et palestiniens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement d’extrême droite ont passé des mois à faire adopter un plan visant à affaiblir le système judiciaire du pays, déclenchant des manifestations à l’échelle nationale, notamment parmi les réservistes militaires.

En Cisjordanie, l’Autorité palestinienne – rivale de longue date du Hamas – était au bord de l’effondrement, considérée par beaucoup comme complice d’une série de raids israéliens meurtriers qui ont fait de 2023 l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens dans les territoires occupés depuis deux décennies. L’autorité, et son dirigeant vieillissant Mahmoud Abbas, avaient tout à gagner d’une pression diplomatique américaine visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, efforts qui pourraient avoir été définitivement compromis par l’attaque.

Alors que tous les regards sont tournés vers la guerre à Gaza, la violence monte tranquillement en Cisjordanie

Le Hamas a cherché à « se rendre pertinent, et à cette fin, ses tactiques ont été des atrocités », a déclaré Anat Kurz, chercheur principal à l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale. Alors que les combattants s’emparaient temporairement de centaines de kilomètres du territoire israélien, de nombreux Palestiniens se réjouissaient.

« Nous avons finalement réalisé qu’Israël pouvait être brisé », a déclaré Ghassan Khatib, un ancien homme politique palestinien en Cisjordanie. Il pense que le Hamas remporterait les élections nationales palestiniennes si elles avaient lieu demain.