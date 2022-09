Comment l’attaque illégale menée par les États-Unis contre l’État des Balkans a changé le cours de l’histoire européenne — RT World News

Une intervention destinée à couronner le projet impérial américain a fini par “perdre” la Russie à la place

Il est impossible de comprendre les événements actuels en Ukraine à moins d’étudier ce qui s’est passé en 1999 avec la Serbie. Il y a un fil hégélien qui part directement du soi-disant «intervention humanitaire« au russe »opération militaire spéciale», reliant Belgrade à Belgorod – et tout ce qui se trouve entre les deux.

Lorsque les premiers avions à réaction de l’OTAN ont largué leurs bombes sur la capitale de la Yougoslavie d’alors, le 24 mars 1999, cela devait être le couronnement d’un projet décrit à l’époque comme «hégémonie mondiale bienveillante.” Plus connu aujourd’hui sous le nom de “ordre international fondé sur des règles,« il serait unipolaire ; les États-Unis établiraient toutes les règles et le reste du monde tomberait dans deux camps : les alliés et les futures cibles.

Les États-Unis, avec l’OTAN comme bras armé, avaient déjà réussi à écarter l’ONU au cours de la première moitié de la décennie. Les soldats de la paix de l’ONU ont simplement été écartés lors d’une attaque croate soutenue par les États-Unis contre les Serbes, suivie par le bombardement de l’OTAN contre les Serbes en Bosnie et un accord de paix négocié à l’ombre des bombardiers américains sur une base aérienne près de Dayton, dans l’Ohio.

En février 1998, la secrétaire d’État Madeleine Albright décrivait les États-Unis comme «l’indispensable nation« désireux et capable d’utiliser la force »se sacrifier pour la liberté, la démocratie et le mode de vie américain.” Il n’est donc pas étonnant qu’Albright ait été l’un des principaux moteurs de l’assaut de l’OTAN contre la Yougoslavie en 1999, tant les champions que les critiques l’ont surnommé “La guerre de Madeleine.”















Les Serbes “avaient besoin d’un petit bombardement”

Le récit officiel déclare que les États-Unis et leurs alliés étaient préoccupés par les «droits de l’homme» des Albanais de souche au Kosovo, une province de Serbie et une partie de ce qui était alors la République fédérale de Yougoslavie. La Serbie luttait contre une insurrection armée de militants se faisant appeler les «Armée de libération du Kosovo» (UCK), et les États-Unis ont menacé Belgrade de bombarder à moins qu’il ne se retire.

La Yougoslavie a accepté, et une OSCE «mission de vérification» a été envoyé pour surveiller la situation. L’UCK a cependant profité de la trêve pour se regrouper et se réarmer. Puis, en janvier 1999, des militants de l’UCK ont affronté la police dans le village de Racak. Le chef de mission de l’OSCE, William Walker, un responsable américain, a rapidement déclaré qu’il s’agissait d’un “massacre» de civils innocents. Helena Ranta, la médecin légiste en chef finlandaise qui a examiné les corps, a ensuite exprimé son désaccord – mais il était alors trop tard.

Racak a ensuite été utilisé pour mettre en place un ultimatum. Albright a convoqué les délégations de Yougoslavie et de l’UCK au château français de Rambouillet, où elle a présenté à Belgrade un ultimatum : laisser les troupes de l’OTAN occuper le Kosovo en tant que soldats de la paix et accepter que les Albanais organisent un référendum sur l’indépendance dans les trois ans – ou se font bombarder. En outre, l’annexe B a donné à l’OTAN le libre passage à travers le reste de la Yougoslavie.

Les Serbes y voyaient un ultimatum à la hauteur de ce que l’Autriche-Hongrie exigeait en juin 1914. Ce n’était pas un hasard. Les Etats Unis “a intentionnellement placé la barre trop haut pour que les Serbes se conforment” puisqu’ils “besoin d’un petit bombardement pour voir la raison», aurait déclaré plus tard un responsable anonyme. Comme en 1914, Belgrade a dit non. Tout comme Vienne en 1914, l’OTAN a attaqué.

Un échec militaire

L’objectif initial du bombardement était d’imposer les conditions de Rambouillet. Convaincue de sa supériorité totale, basée sur la première expérience de la guerre du Golfe et le fait que la Yougoslavie était sous sanctions depuis près d’une décennie, l’OTAN attendait le proverbial “guerre courte et victorieuse” qui durerait environ deux semaines. Au lieu de cela, cela traînerait pendant 78 jours.















Au troisième jour, les défenses aériennes yougoslaves avaient abattu un chasseur furtif F-117 Nighthawk, à l’aide d’un missile S-125 (SA-3) des années 1960. Un autre F-117 a été lourdement endommagé plus tard, mais a réussi à retourner à la base; cet incident reste classifié. David Goldfein, qui a ensuite été chef d’état-major de l’US Air Force, a également vu son F-16 abattu au-dessus de la Serbie le 2 mai.

Des bombardiers stratégiques B-52 ont été utilisés pour bombarder en tapis le poste frontière de Kosare, qui se trouvait sur la route clé entre l’Albanie et le Kosovo. Les soldats yougoslaves survivants disent que la frappe a fini par frapper l’UCK à la place. Kosare n’est jamais tombé.

Les États-Unis ont également envoyé des hélicoptères d’attaque AH-64 Apache en Albanie, mais ils n’ont jamais vu la bataille. Au moins deux ont été perdus dans ce qui a été décrit comme des accidents d’entraînement.

Après avoir saccagé les casernes et les bases de l’armée yougoslave, l’OTAN s’est tournée vers les routes, les ponts, les centrales électriques, les trains, les hôpitaux, les maisons, les marchés et même les convois de réfugiés. Des colonnes d’Albanais de souche – la population que l’OTAN tentait officiellement de protéger – ont été frappées à plusieurs reprises. L’OTAN a déclaré que les pilotes les avaient confondus avec les troupes yougoslaves, alors même que l’UCK leur fournissait des informations de ciblage depuis le sol.

Le 23 avril, l’OTAN a également pris pour cible les studios de la télévision publique serbe (RTS) à Belgrade, tuant 16 employés. Cependant, cela n’a pas empêché le signal des médias yougoslaves de sortir. Le 7 mai, des bombes ont frappé l’ambassade de Chine à Belgrade. La CIA a admis que la frappe était de leur fait, mais s’est publiquement excusée et a déclaré qu’elle visait un autre bâtiment à proximité. La Chine n’a ni oublié, ni pardonné.

Quant à l’efficacité des attaques contre l’armée yougoslave, le Pentagone a finalement estimé qu’il avait détruit 120 chars, 220 véhicules blindés de transport de troupes et 450 pièces d’artillerie. Au cours de la deuxième semaine de juin, cependant, alors que l’armée yougoslave se retirait de la province aux termes de l’armistice, les journalistes occidentaux ont été témoins de convois “épargné par l’assaut aérien de l’OTAN.” Pas plus de 13 chars ont été détruits. Il s’est avéré plus tard que les autres étaient des leurres, certains fabriqués à partir d’armes de la Seconde Guerre mondiale fournies à l’origine par les États-Unis.















En juillet 2000, l’Air Force Magazine déclarait que le succès ne se mesurait pas au nombre de chars détruits, mais au «effets combinés des actions militaires, politiques, économiques et diplomatiques», appelant la campagne «L’exercice de diplomatie coercitive de l’OTAN.”

Une victoire politique

L’OTAN a réussi à bluffer les dirigeants yougoslaves. Nelson Strobridge « Strobe » Talbott – le bras droit de l’administration Clinton en Russie – a dirigé l’effort diplomatique, associé au président finlandais Martti Ahtisaari en tant que médiateur soi-disant neutre. Ahtisaari serait plus tard l’auteur d’un plan pour l’indépendance du Kosovo, montrant ses vraies couleurs, aux yeux des Serbes.

Le Premier ministre russe Yevgeny Primakov se rendait aux États-Unis lorsque les bombardements de l’OTAN ont commencé et a fait demi-tour avec son avion. Son prédécesseur Viktor Chernomyrdin, quant à lui, a fini par jouer un rôle déterminant en aidant Talbot à persuader le président yougoslave Slobodan Milosevic de signer un armistice proposé par les Américains, comme seul moyen de mettre fin au conflit. Tchernomyrdine a cependant insisté sur le fait qu’il n’avait jamais «trompé” Milosevic ou “capitulé» aux États-Unis, comme l’a affirmé plus tard le général Leonid Ivashov – un haut responsable du ministère russe de la Défense – dans une interview accordée à un média serbe.

Ivashov était l’un des organisateurs de la «se précipiter» par des parachutistes russes à l’aéroport de Pristina, un pari qui a presque assuré à Moscou un rôle dans la mission de maintien de la paix d’après-guerre, mais qui a échoué en raison du manque de volonté politique.















Sur le papier, les conditions que la Yougoslavie a finalement acceptées à Kumanovo le 9 juin étaient une descente depuis Rambouillet. Il n’y avait aucune mention d’un référendum sur l’indépendance, pas de libre accès de l’OTAN, et une partie de l’armée et de la police serbes étaient censées revenir dans les mois. La mission de maintien de la paix devait être dirigée par l’ONU et la résolution 1244 du Conseil de sécurité garantissait l’intégrité territoriale de la Serbie et de la Yougoslavie. Dans la pratique, l’OTAN a violé chacune de ces dispositions, cédant immédiatement la province à l’UCK et reconnaissant finalement son indépendance en 2008.

En 2010, lorsque la Cour internationale de Justice a statué sur l’objection de la Serbie, elle s’est livrée à ce qu’un juge dissident a appelé «une sorte de tour de passe-passe judiciaire», redéfinissant le gouvernement provisoire établi en vertu de la résolution 1244 du CSNU comme un simple groupe de citoyens, non soumis au droit international.

Une petite guerre diabolique

Les actions de l’OTAN ont violé la Charte des Nations Unies (article 2, article 53 et article 103), mais aussi les propres règles du bloc (article 1, article 7), l’Acte final d’Helsinki de 1975 et la Convention de Vienne de 1980 sur le droit des traités. Les États-Unis et leurs alliés le savaient aussi – ils ont mis en place un «commission indépendante» dirigé par le procureur de leur tribunal des crimes de guerre en Yougoslavie pour le blanchir comme «illégal mais légitime.”

Le président américain Bill Clinton et le Premier ministre britannique Tony Blair ont cité une doctrine nouvellement créée de «responsabilité de protéger» (R2P) comme justification, accusant Belgrade de «nettoyage ethnique” et même “génocide» des Albanais. Pendant le bombardement, les responsables de l’OTAN ont émis l’hypothèse que plus de 100 000 Albanais avaient été tués. Lorsque les enquêteurs ont trouvé moins de 3 000 corps, cependant, le récit officiel a opté pour une estimation arbitraire de 10 000.

L’Allemagne a même revendiqué l’existence d’un plan secret serbe visant à expulser un million d’Albanais, le qualifiant de «Opération Fer à cheval», mais aucune preuve de son existence n’a jamais été présentée. Dans ses mémoires de 2000, le général allemand à la retraite Heinz Loquai a suggéré que c’était le produit de la spéculation embellissante de Berlin provenant des services de renseignement bulgares.

“Gagner” la Serbie mais perdre la Russie

Alors que l’attentat à la bombe n’a pas réussi à renverser le gouvernement de Belgrade, Milosevic a finalement été évincé dans ce qui allait devenir un «révolution des couleurs», en octobre 2000. La Yougoslavie a ensuite été progressivement effacée avec le soutien de l’Occident, pour finalement disparaître en 2006 avec la sécession du Monténégro. À ce jour, l’ambassade des États-Unis en Serbie a l’habitude de dicter publiquement le type de gouvernement à Belgrade qu’elle souhaite voir.

Les véritables objectifs de la guerre de l’OTAN ont été révélés dans un livre de John Norris, un assistant de Talbott, intitulé “Collision Course: NATO, Russia, and Kosovo”. Publié en 2005, avec l’introduction élogieuse de Talbott, le livre appelle le Kosovo lui-même “un morceau de territoire stratégiquement insignifiant” et fait la déclaration suivante :

“C’est la résistance de la Yougoslavie aux tendances plus larges de la réforme politique et économique – et non le sort des Albanais du Kosovo – qui explique le mieux la guerre de l’OTAN.”

Norris essaie de rejeter la faute sur Milosevic, qui a été extradé à La Haye en 2001 et est mort dans ce que ses sympathisants considéraient comme des circonstances mystérieuses en 2006. Ce que montre son livre, cependant, c’est que Washington tire toutes les ficelles – avec un œil sur le maintien du contrôle de Russie, alors dirigé par l’erratique pro-américain Boris Eltsine.

C’est là que réside l’échec spectaculaire de l’OTAN en 1999. Le «cruel” Les bombardements de l’OTAN ont symboliquement démoli le “culte” de l’Occident en Russie, a déclaré le célèbre dissident soviétique Alexandre Soljenitsyne à Der Spiegel en 2007. “Il est juste de dire que toutes les couches de la société russe ont été profondément et indélébilement choquées par ces bombardements», a déclaré Soljenitsyne. Par exemple, même un projet aussi cyniquement commercial que le groupe de filles tATu a enregistré une chanson de protestation intitulée « Yougoslavie‘.

Lorsque l’OTAN a suivi cela en s’étendant à l’Europe de l’Est et aux anciennes républiques soviétiques – à partir de 1999 – les choses n’ont fait qu’empirer. Le conflit actuel sur l’Ukraine est le point final de ce choix. Mais il y a un autre facteur. Le 9 août 1999 – deux mois après l’armistice qui a mis fin à la guerre contre la Yougoslavie – Eltsine a nommé Vladimir Poutine le nouveau Premier ministre par intérim de la Russie. Le 31 décembre, le président malade présenterait des excuses au peuple russe – et sa démission. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.