Comment l’astronaute Jose Hernández a réalisé un rêve qui semblait « à des millions de kilomètres »

Le Mois du patrimoine hispanique se terminera le 15 octobre 2023. Et pour célébrer, un nouveau coup de projecteur est mis sur Jose Hernandez qui a une histoire vraie hors du commun.

Enfant, Hernandez était un ouvrier agricole migrant, travaillant dur dans les champs de Californie aux côtés de ses parents et frères et sœurs mexicains. Ce travail acharné a alimenté son grand rêve de devenir astronaute. Et il n’a jamais abandonné ses rêves, même si la NASA l’a refusé près d’une douzaine de fois.

Aujourd’hui, son parcours inspirant du rejet à l’acceptation est devenu un long métrage intitulé « A Million Miles Away ».

Hernandez a partagé son inspiration pour voyager dans l’espace avec le Studio 5 de CBN News.

« Les étoiles m’ont toujours attiré. Quand j’étais enfant, Star Trek, la première série, arrivait, avec le capitaine Kirk. Puis, quand nous allions sur le terrain, nous nous éloignions de la pollution lumineuse des étoiles. « Il faisait encore sombre et on peut voir des constellations au-dessus », a-t-il déclaré.

« Quand j’avais 10 ans, je vois à la télévision en noir et blanc la toute dernière mission Apollo, Apollo 17, Gene Cernan marchant sur la lune. C’est à ce moment-là que ça m’a frappé. Je me suis dit : « Je Je veux être comme ce type. Je veux aller dans l’espace. Je l’ai dit à mon père, et mon père a fait quelque chose d’incroyable. Il n’a qu’un diplôme de troisième année, mais il a eu la sagesse de me donner le pouvoir d’y croire parce qu’il m’a dit : « Je pense que tu peux le faire. « Quand j’avais 10 ans, je n’ai jamais regardé en arrière. En grandissant, j’ai juste ajouté de la persévérance », a-t-il poursuivi.

Hernandez a décrit son chemin personnel vers la persévérance.

« Je dis toujours aux gens que lorsque vous choisissez quelque chose que vous recherchez, assurez-vous de profiter du voyage, car cela représente environ 80 à 90 % de votre effort. J’ai donc apprécié le voyage », a-t-il déclaré à CBN News.

Faith a également joué un rôle majeur dans la vie d’Hernandez.

« Beaucoup de gens se disputent toujours avec moi et disent : ‘N’est-ce pas une contradiction dans la vie, la science et la religion ?’ et je dis non. Bien au contraire. La science explique comment les choses fonctionnent. La religion explique pourquoi les choses se produisent. Non pas comment les choses se produisent, mais pourquoi elles se produisent. Et ainsi, cela vous remplit spirituellement de savoir pourquoi les choses se produisent. Donc, je pense qu’elles vont de pair. en main », a-t-il déclaré à CBN News.

Beaucoup aiment désormais voir son histoire sur grand et petit écran.

« C’est un peu comme si j’avais ouvert la porte de ma maison au public et qu’ils me regardent tous maintenant. Je pense que c’est bien dans le sens où je veux que les gens voient mon histoire, comprennent d’où je viens et aient le pouvoir de dire que s’il était dans une situation aussi grave et qu’il était capable d’accomplir cela, alors pourquoi ne puis-je pas atteindre mes propres objectifs », a-t-il déclaré.

En tant que père dévoué de cinq enfants, il bâtit un héritage dont ils peuvent être le modèle.

« Il y a quatre semaines, mon aîné a obtenu un doctorat en génie aérospatial à Purdue. Je lui ai demandé pourquoi Purdue. Il a répondu : « Saviez-vous que Purdue forme le plus grand nombre d’astronautes ? » C’est comme ça qu’il m’a dit qu’il voulait devenir astronaute », a-t-il poursuivi.

Tandis que José soutient les rêves spatiaux de son fils, il est également de retour à la ferme, travaillant aux côtés de son père dans le vignoble que possède leur famille.

«À un million de milles» est désormais diffusé sur la plateforme Amazon Prime.