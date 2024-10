Comment l’Associated Press couvre les élections dans un climat politique sans précédent

WASHINGTON– Bien que le cycle électoral de 2024 ait semblé différent pour la plupart, la mission de l’Associated Press en matière d’élections est restée cohérente.

Anna Johnson et Steven Sloan dirigent la couverture électorale de l’AP et sont présentés dans cet épisode de The Story Behind the AP Story, une production audio récurrente qui présente des entretiens prolongés avec des journalistes de l’AP discutant de leurs histoires et de leurs processus.

Cet épisode explique comment AP couvre les élections et ce que nous faisons de la même manière et de manière différente avant les élections de novembre 2024.

HAYA PANJWANI, HÔTE : Le cycle électoral de 2024 n’a pas été à court de surprises. Un candidat s’est retiré alors que le premier candidat d’origine noire et sud-asiatique est entré dans la course, et il y a maintenant eu de multiples tentatives d’assassinat contre un ancien président. Tous les journalistes sont tenus de raconter ces histoires et d’autres histoires autour des élections aussi clairement et équitablement que possible. Je m’appelle Haya Panjwani. Dans cet épisode de l’histoire derrière l’histoire d’AP, nous entendrons deux personnes qui dirigent le journalisme d’AP autour des élections. Anna Johnson, chef du bureau de Washington.

ANNA JOHNSON, CHEF DU BUREAU DE WASHINGTON : Cette tentative d’assassinat de Trump a été un moment crucial, quelque chose dont vous ne pouvez pas croire qu’il se soit produit ni comment cela s’est produit.

PANJWANI : Et le chef adjoint du bureau de Washington, Steven Sloan.

STEVEN SLOAN, CHEF ADJOINT DU BUREAU DE WASHINGTON : Nous sommes un pays divisé. C’était vrai en 2020. C’est tout aussi vrai maintenant, sinon plus.

JOHNSON : Au cours des deux dernières années et demie depuis que je suis chef du bureau, je dirais que je n’ai pas constaté de différence spectaculaire dans le climat politique aux États-Unis. Mais certainement, au cours des dix dernières années, vous savez, vous avez vu un pays de plus en plus divisé où les gens se sentent vraiment ancrés dans les croyances auxquelles ils croient. De moins en moins de gens sont indécis quant à qui ils aiment et qui ils n’aiment pas, pour qui ils veulent voter, à quel parti ils croient et à quel parti ils ne croient absolument pas. Il y a beaucoup moins de gens au milieu. Et en conséquence, les élections elles-mêmes, en particulier pour le président, se résument en réalité à un petit nombre d’États, à un nombre encore plus restreint de personnes dans ces États, pour décider en fin de compte qui va remporter ou non la présidence. , en particulier du Collège électoral, la route vers 270. On voit vraiment des gens de plus en plus — même s’ils sont engagés, ils veulent aussi s’en détourner, parce qu’il y a certaines choses qu’ils ne ressentent pas comme beaucoup de politiciens, et vraiment la teneur de la politique, leur parler vraiment et répondre à leurs véritables préoccupations qu’ils ont dans leur vie quotidienne.

PANJWANI : Les électeurs peuvent se soucier de diverses questions, mais qu’est-ce qui est important cette année ?

JOHNSON : L’avortement et les droits reproductifs sont une question cruciale pour beaucoup de gens. Nous constatons évidemment que cela se joue dans la course à la présidentielle. Nous le verrons, cependant, dans les courses au Sénat, dans les courses à la Chambre et dans les courses au poste de gouverneur, dans beaucoup de ces mesures électorales dans les États clés et où ce sera quelque chose sur lequel les électeurs voteront directement. De plus, l’immigration est une question clé dont les gens parlent. C’est une préoccupation qu’ils souhaitent voir quelles que soient les différentes choses qu’ils aimeraient que le gouvernement fasse ou ne fasse pas à cet égard.

SLOAN : Je pense que les électeurs sont divisés. Notre sondage montre qu’il s’agit d’une variété de questions, allant de l’économie, de l’inflation et des prix en général à la démocratie et si les principes démocratiques que le pays a respectés pendant si longtemps continueront à être respectés.

PANJWANI : La désinformation s’est développée ces dernières années. Un sondage AP-NORC de décembre 2023 a révélé qu’une majorité de républicains pensent que le démocrate Joe Biden n’a pas été légitimement élu président.

SLOAN : La désinformation continue de jouer un rôle majeur dans la politique américaine. L’une des choses les plus importantes que nous faisons à l’AP autour des élections est un travail explicatif pour un verbiage très clair et accessible, ce à quoi vous pouvez faire confiance et ce qui n’est pas exact.

JOHNSON : Ce qui est vraiment difficile, c’est que nous croyons évidemment aux faits et que notre journalisme est entièrement basé sur les faits de ce qui s’est passé, de ce qui se passe. Et il est parfois très difficile de trouver le meilleur moyen de contrer cette désinformation, de fournir les faits, et, espérons-le, de les présenter aux gens afin qu’ils puissent, avec un peu de chance, les lire, les regarder, les voir et absorber ces informations et pouvoir de l’utiliser lorsqu’ils prennent des décisions concernant leur vie quotidienne.

PANJWANI : Avant une élection, l’Associated Press a surmonté toutes sortes d’obstacles pour s’assurer qu’elle est aussi préparée que possible.

SLOAN : La soirée électorale nécessite beaucoup de préparation. J’ai beaucoup de nouvelles chaque jour. Les dernières semaines d’une élection ont tendance à se dérouler lorsque les candidats se trouvent dans plusieurs États et que vous êtes souvent sur la route. Ceux d’entre nous qui sont en quelque sorte ici au bureau de Washington se concentreront sur la préparation de toute la couverture médiatique – qu’il s’agisse de textes, de vidéos, d’images – et s’assureront simplement que nous sommes en position non seulement pour ce qui se passe le soir des élections, mais aussi pour quel que soit le temps qu’il faudra pour convoquer la présidence et pour nous assurer que nous sommes au courant de toutes les batailles juridiques qui pourraient survenir par la suite. Des questions sur la certification pourraient se poser ? Pour nous, ce n’est pas une histoire qui se termine le soir des élections.

JOHNSON : Avant le 5 novembre, nous essayons d’expliquer beaucoup de choses sur le fonctionnement du processus de vote, pourquoi il est si compliqué, pourquoi il est différent dans chaque État. La manière dont vous votez peut être importante et le moment où votre bulletin de vote peut être compté, en fonction de l’endroit où vous vivez, de la façon dont les différents lieux comptent et des différents types de bulletins de vote. Tout cela est vraiment compliqué et varie tellement. Et nous essayons d’expliquer cela bien à l’avance – et ensuite de continuer à expliquer cela tout au long du processus électoral du 5 novembre et au fur et à mesure que les votes arrivent et que les votes sont comptés, car cela risque de se jouer là où les gens regardent une poignée d’États et se demandent pourquoi il faut si longtemps pour que les votes arrivent, pourquoi quelqu’un peut avoir une avance d’un certain nombre un jour et ne pas l’être le lendemain et pourquoi cela peut se produire. Pour expliquer comment cela peut arriver.

SLOAN : Nous sommes tous prêts pour des élections serrées. Tout indique que la course sera serrée. Et donc je pense que nous sommes préparés à toute éventualité.

JOHNSON : Nous nous préparons à des scénarios possibles selon lesquels, vous savez, le décompte des voix pourrait durer un certain temps. Parce que, encore une fois, si c’est vraiment serré pour la course à la présidentielle, si c’est vraiment serré, à cause de la manière dont le vote fonctionne, à cause de la manière dont les différents États comptent les voix, cela pourrait prendre plus de temps pour arriver à ce résultat, pour avoir l’un des candidats atteint 270.

PANJWANI : Cette saison électorale n’a pas été comme la plupart des autres élections.

SLOAN : Il n’y a pas eu d’exemple dans les temps modernes d’un président sortant se présentant à la réélection et décidant ensuite de ne pas le faire si près de l’élection. Et bien sûr, vous savez, il y a eu une tentative d’assassinat, une atteinte à la sécurité, comme nous n’en avons pas connu depuis 1980. Juillet 2024 restera dans les mémoires comme l’un des moments les plus turbulents de la politique américaine. Et nous avons eu beaucoup de turbulences.

JOHNSON : Il pourrait y avoir des surprises. Nous ne le savons pas. C’est en quelque sorte le business de l’information. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je pense que nous sommes dans une position très forte pour être prêts à faire face à tout ce qui nous attend.

JAIME HOLGUIN, PRODUCTEUR : C’est l’histoire derrière l’histoire d’AP. Pour en savoir plus sur la couverture électorale d’AP, visitez APNews.com.