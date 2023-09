Comment l’assassinat d’Harvey Milk a motivé Feinstein à lutter pendant des décennies en faveur du contrôle des armes à feu

Il y a 45 ans, par une fraîche matinée d’automne, Dianne Feinstein fut la première à retrouver le corps.

Nous étions en novembre 1978 et Harvey Milk, superviseur de San Francisco, venait d’être abattu dans son bureau de l’hôtel de ville.

«Je pouvais sentir la poudre à canon. Harvey était sur le ventre », a déclaré Feinstein au Times dans une interview en 2018. « J’ai essayé de trouver un pouls ; J’ai mis mon doigt dans un impact de balle.

L’assassinat a modifié à jamais le cours de la carrière politique de Feinstein et façonné sa vision du contrôle des armes à feu – un héritage déterminant pour le sénateur américain, décédé vendredi à l’âge de 90 ans.

Quelques heures après avoir retrouvé le corps de Milk, Feinstein a annoncé que l’ancien superviseur amer Dan White avait tué Milk, l’un des premiers élus ouvertement homosexuels du pays, et le maire George Moscone.

« En tant que président du conseil de surveillance, il est de mon devoir de faire cette annonce : le maire Moscone et le superviseur Harvey Milk ont ​​été abattus et tués », Feinstein a déclaré lors d’une conférence de presse, suscitant des halètements et des cris de la mêlée sur un balcon de l’hôtel de ville. Après quelques secondes, elle a poursuivi : « Le suspect est le superviseur Dan White. »

A partir de là, la nouvelle des assassinats a choqué le pays.

Plus tôt dans la matinée, Feinstein avait déclaré aux journalistes qu’elle quittait la politique après deux campagnes infructueuses à la mairie. Mais en tant que maire par intérim, elle a été choisie pour remplir le reste du mandat de Moscone et remporterait deux élections municipales.

« Je suis devenu maire à la suite d’un assassinat », a déclaré Feinstein dans l’interview du Times de 2018.

Pendant un certain temps, elle avait eu un permis pour porter une arme de poing dans son sac à main après qu’un groupe terroriste anticapitaliste ait posé une bombe devant la fenêtre de la chambre de sa fille et tiré sur les fenêtres de sa maison de vacances des années avant l’assassinat de Milk.

« J’ai pris la décision que si quelqu’un essayait de m’éliminer, je l’emmènerais avec moi », a déclaré Feinstein à l’Associated Press.

Mais elle a arrêté de porter l’arme après s’être demandé à quelle vitesse elle pourrait s’armer en cas d’urgence. «J’ai pensé: ‘Hmm. Cela ne va pas me faire grand bien », a-t-elle déclaré.

En 1982, elle avait signé une ordonnance locale interdisant à la plupart des habitants de San Francisco de posséder des pistolets et des pistolets. a rendu son revolver Smith & Wesson de calibre .38 – le même modèle que White a utilisé pour tuer Moscone et Milk – pour être fondu par la police. L’ordonnance a ensuite été invalidée par les tribunaux.

Alors que son étoile montait, malgré l’échec de sa candidature au poste de gouverneur de Californie, Feinstein a jeté son dévolu sur le Sénat américain.

Quelques mois seulement après avoir remporté ses fonctions lors des élections spéciales de 1992, Feinstein a rédigé une interdiction fédérale historique sur les armes d’assaut, provoquée par une fusillade de masse qui a fait huit morts dans un cabinet d’avocats de San Francisco.

La puissante National Rifle Assn. a lancé une attaque contre les efforts de Feinstein, rejoints par des élus républicains.

« La dame de Californie doit se familiariser un peu plus avec les armes à feu », a déclaré le sénateur Larry Craig (R-Idaho) au Sénat.

Feinstein a croisé les yeux sur Craig et a raconté le matin où elle s’était précipitée vers le bureau de Milk après avoir entendu des coups de feu, trouvant son corps ensanglanté sur le sol.

« Sénateur », a-t-elle déclaré, « je sais quelque chose sur ce que les armes à feu peuvent faire. »

Dix ans après que le président Clinton a signé l’interdiction des armes d’assaut en 1994, cette loi historique a expiré et n’a jamais été renouvelée.

Mais les meurtres de Moscone et de Milk sont restés avec elle tout au long de sa carrière politique et « ont contribué à façonner qui je suis et ce que je crois », a-t-elle déclaré. a déclaré au San Francisco Chronicle dans un reportage sur le 30e anniversaire des assassinats.

Les fusillades de masse sont devenues un élément essentiel de la vie américaine au cours des décennies qui ont suivi, et à chaque horreur successive, Feinstein a renouvelé ses appels à un contrôle plus strict des armes à feu.

Lors d’une discussion au Sénat en 2013 avec le sénateur Ted Cruz (Républicain du Texas), alors que Feinstein faisait pression pour une nouvelle interdiction fédérale des armes d’assaut, elle a relié des tragédies plus récentes à son expérience de 1978.

«Je suis entré, j’ai vu des gens se faire tirer dessus. J’ai examiné des corps sur lesquels ces armes ont tiré », a-t-elle déclaré. « J’ai vu les balles qui implosent. À Sandy Hook, des jeunes ont été démembrés.

Après des fusillades qui ont tué au total 31 personnes l’année dernière à Buffalo, dans l’État de New York, et à Uvalde, au Texas, Feinstein a demandé au Sénat : « Que nous faudra-t-il pour entendre le signal d’alarme et adopter une législation plus stricte sur les armes à feu ?

L’inaction du Sénat, a-t-elle dit, était pratiquement garantie après l’inaction qui a suivi d’innombrables fusillades de masse, notamment des massacres à l’école primaire de Sandy Hook et à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas qui avaient suscité des appels furieux de la part de Feinstein.

« Et ne vous y trompez pas, cela coûtera des vies », a-t-elle déclaré.

Cette année a commencé avec trois fusillades de masse majeures en Californie en janvier : six tués à Goshen ; onze tués dans un studio de danse à Monterey Park ; sept tués dans les fermes voisines de Half Moon Bay.

Feinstein ne vivrait pas assez longtemps pour voir le Sénat agir à nouveau sur le contrôle des armes à feu. Mais en faisant son éloge vendredi, ses collègues se sont souvenus de sa ténacité à essayer.

« Nous n’étions pas seulement des collègues, mais aussi des voisins et des amis », a déclaré la représentante Nancy Pelosi (Démocrate de San Francisco) dans un communiqué. une déclarationqualifiant l’interdiction fédérale des armes d’assaut, désormais caduque, de « modèle essentiel pour mettre fin à la violence armée ».

La représentante Katie Porter (Démocrate-Irvine), candidate au siège de Feinstein en 2024, publié sur les réseaux sociaux que « Feinstein était une pionnière pour les femmes dans la politique californienne, et son leadership en matière de prévention de la violence armée et de lutte contre la torture a rendu notre nation plus juste ».

Le gouverneur Gavin Newsom, qui a signé cette semaine plusieurs projets de loi faisant progresser les efforts de la Californie pour renforcer ses lois sur les armes à feu, a qualifié Feinstein de « l’une des premières voix en faveur du contrôle des armes à feu ».

« Chaque course qu’elle a remportée, elle est entrée dans l’histoire, mais son histoire ne consistait pas seulement à être la première femme à occuper un poste politique particulier, c’était ce qu’elle avait fait pour la Californie et pour l’Amérique, avec ce pouvoir une fois qu’elle l’avait gagné », a déclaré Newsom. dit dans une déclaration sur les réseaux sociaux. « C’est pour cela qu’il faut se souvenir d’elle. »

La rédactrice du Times, Seema Mehta, a contribué à ce rapport.