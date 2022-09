Comment l’ascension du Kilimandjaro m’a donné le courage d’être moi-même authentique

Cet article à la première personne est l’expérience de Shauna Wiseman, qui se décrit comme une femme d’expérience trans et une passionnée de plein air à Ottawa. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Alors que les premiers rayons de l’aube se levaient sur l’horizon africain, apportant de la chaleur à la colline volcanique poussiéreuse que je gravissais lentement depuis quatre heures, je me sentais fatigué mais déterminé.

Mon rêve de gravir ce sommet a commencé presque 15 ans plus tôt après que mes parents m’ont emmené voir le film IMAX, Kilimandjaro : sur le toit de l’Afrique. J’ai été attiré par cette montagne pour son relief changeant, son histoire et le fait que c’est l’un des points les plus proches des étoiles sur terre.

Mais surtout, j’ai été attiré par la lutte interne des personnes qui ont relevé le défi de gravir la montagne. Beaucoup d’entre eux parlaient d’un changement profond. Voir le monde à nouveau avec des yeux différents.

À l’époque, j’essayais de comprendre qui j’étais. La puberté frappait et quelque chose n’allait pas, mais vers qui pouvais-je me tourner ?

Le guide de Wiseman, Joseph, le jour où ils ont gravi le mont Kilimandjaro. (Shauna Wiseman)

Au lieu de cela, je suis monté sur mon vélo, passant des heures dans les forêts de la Commission de la capitale nationale, écoutant de la musique qui reflétait la colère que j’avais à l’intérieur – des sentiments que j’appellerais plus tard « dysphorie ».

Mon grand-père était un arpenteur-géomètre qui a traîné mon père alors adolescent à travers les bois de la région des lacs de l’Ontario pour aider à tracer le terrain. Mon père est rapidement tombé amoureux de l’extérieur, qu’il a transmis à mon frère et à moi.

Plus tard, un voisin m’a invité à un voyage dans les montagnes Adirondack, dans l’État de New York. À plus de 1 200 mètres, c’était un défi auquel je pouvais mordre à pleines dents.

Les voyages dans les montagnes sont devenus ma chapelle – un endroit pour rassembler mes pensées, me vider l’esprit et me rendre visite lorsque j’avais de grandes décisions à prendre.

Wiseman dit qu’un voyage de lycée dans les sommets des Adirondacks lui a donné le goût de l’escalade. Elle est photographiée à Keene, NY, en 2007. (Soumis par Shauna Wiseman)

Un voyage de genre

Je ne me suis jamais intégré aux autres enfants et je n’ai jamais été un joueur de hockey comme beaucoup d’enfants avec qui j’ai grandi. Au lieu de cela, j’aimais me perdre dans la fantaisie et faire semblant.

Je me suis exploré derrière des portes closes et, manquant d’influences plus positives, j’ai trouvé des “modèles” dans des coins plus sombres d’Internet. Cacher des choses à mes parents, pas parce que je pensais qu’ils ne m’aimeraient pas, mais parce qu’ils ne comprendraient pas.

Après l’université, j’ai trouvé ma communauté à Toronto et j’ai finalement pu être la version authentique de moi-même. Aussi désordonnées que soient ces premières années, l’euphorie de me voir dans le miroir était palpable. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer ce sentiment – ​​je devais en faire ma réalité.

Pour Wiseman, cette image d’elle au début de sa transition capture l’euphorie qu’elle ressentait en se voyant enfin authentique dans le miroir. (Soumis par Shauna Wiseman)

Au sommet du monde

Les 100 derniers mètres jusqu’au sommet du pic Uhuru sur le mont Kilimandjaro à 5 895 mètres ont semblé durer une éternité. En m’arrêtant tous les 10 pas, j’ai vomi deux fois et j’ai lutté contre le manque d’oxygène.

Lorsque mon guide et moi avons atteint le sommet, nous nous sommes retrouvés seuls et les vagues d’émotion se sont écrasées sur moi comme de la glace tombant du glacier voisin. C’était plus que la réalisation d’un rêve de longue date. C’était la compréhension que j’avais ce feu intérieur pour affronter mes luttes et me trouver.

Wiseman dit qu’après être revenue de son ascension, elle a finalement pu se raser les jambes et arrêter de “faire semblant d’être un montagnard”. (Soumis par Shauna Wiseman)

À la fin d’un voyage, j’étais prête à abandonner l’ancienne version de moi et à commencer à trouver la version brute et authentique de la femme que je savais que j’étais.

Dans les jours qui ont suivi, j’ai baigné dans l’éclat de cette nouvelle force intérieure que j’avais trouvée.

En dépit de regarder et de sentir le rôle d’un montagnard accidenté, je n’avais jamais été aussi sûre de l’aventure pour trouver ma féminité qui m’attendait.

Il y a cinq ans, Wiseman a commencé un traitement hormonal substitutif. Aujourd’hui, elle dit qu’elle a de la chance d’avoir un bon travail, un partenaire et l’amour et l’acceptation de sa famille. (Soumis par Shauna Wiseman)

Cela fait six ans que j’ai gravi le Kilimandjaro. J’ai complètement fait la transition sociale. L’hormonothérapie substitutive m’a fait du bien. Je suis fiancée à mon merveilleux partenaire (il m’a demandé en mariage lors d’une randonnée !) et j’ai un travail que j’adore.

Je mène vraiment une vie heureuse fondée sur mon amour du plein air. Vous me trouverez souvent sur les sentiers autour d’Ottawa en train de prendre ma dose de nature.

Wiseman dit que le plein air l’a aidée à devenir son moi authentique. Elle continue de passer régulièrement du temps dans la nature à Ottawa et dans les environs. (Soumis par Shauna Wiseman) Shauna Wiseman, à droite, et son père, David, passent régulièrement du temps ensemble dans la nature. (Soumis par Shauna Wiseman)

J’ai aussi l’amour et l’acceptation de mon père et de toute ma famille.

L’ascension de ce sommet m’a fait réaliser que la force que j’acquiers du plein air serait suffisante pour être un pont entre moi et mon père – peu importe comment il a pris la nouvelle que son enfant solitaire, créatif et plein d’air n’était pas son fils, mais plutôt son fille forte, confiante, pionnière et indépendante.

Wiseman, à droite, et son fiancé, James McKay. Il a proposé une randonnée. (Soumis par Shauna Wiseman)

L’espoir est une drôle de chose. Si cette enfant seule dans les bois sur son vélo pouvait voir les sentiers qu’elle a parcourus maintenant, elle serait fière.

Je reçois des gens qui me disent que je suis brave et courageux, mais je ne suis comme ça que parce que le monde m’y oblige. La recherche d’identité n’est pas quelque chose d’exclusif aux personnes trans – nous le faisons tous.

La nature et une montagne m’ont aidé à comprendre qui j’étais. Peut-être que cela peut vous aider aussi. La vue d’en haut vaut le défi.

Wiseman dit que l’ascension du mont Kilimandjaro lui a fait voir que le plein air l’aiderait toujours à se connecter à son père, même lorsqu’elle est passée de son fils à sa fille. Elle est photographiée lors d’un voyage de camping avec son père en 2019. (Soumis par Shauna Wiseman)

Avez-vous une histoire personnelle convaincante qui peut apporter de la compréhension ou aider les autres ? Nous voulons de vos nouvelles. Envoyez-nous votre pitch par e-mail.