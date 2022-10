Comment l’artiste Amy Sherald a réinventé le baiser le plus célèbre de l’histoire

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

C’est peut-être le baiser le plus célèbre jamais filmé – le marin américain enroulant ses bras autour d’une femme en uniforme médical blanc à Times Square, son corps plié de façon spectaculaire dans le sien. Prise au milieu de la jubilation du VJ Day, qui a effectivement mis fin à la Seconde Guerre mondiale, l’image en noir et blanc d’Alfred Eisenstaedt a été publiée pour la première fois dans le magazine Life en 1945 et est depuis devenue un incontournable de la culture populaire.

Il a finalement fait son chemin dans l’atelier de l’artiste Amy Sherald, où la célèbre peintre s’appuie sur différentes pierres de touche visuelles de l’histoire américaine pour informer ses portraits de la vie quotidienne des Noirs – une représentation qui a été largement exclue de l’histoire de l’art.

Dans son nouveau tableau “Pour l’amour et pour le pays”, Sherald coopte l’image d’Eisenstaedt pour faire une déclaration d’amour audacieuse : deux marins noirs partageant un baiser profondément passionné, les yeux fermés alors qu’ils se perdent dans l’instant. C’est une œuvre monumentale et, à plus de 10 pieds de haut, plus grande que ce que Sherald peint habituellement. A l’heure où gay et transgenre droits aux États-Unis sont menacés par un nombre record de projets de loi anti-LGBTQ, l’artiste a déclaré qu’elle souhaitait que ses amis se sentent “en sécurité” grâce à son travail.

L’artiste Amy Sherald avec “Pour l’amour et pour le pays”. Le crédit: Kelvin Bulluck

“Nous sommes dans un endroit où les mariages homosexuels sont menacés et où, souvent, il y a des violences mortelles contre les personnes transgenres et non binaires”, a-t-elle déclaré lors d’un appel vidéo. “L’affection au sein de cette communauté est contrôlée, et donc la politique du plaisir public entre en jeu.

“Il y a une longue histoire de censure et d’effacement qui alourdit le baiser gay, et il est souvent exclu de la vue. Je pense que nous vivons à un moment où le déploiement d’un baiser – et plus particulièrement d’un baiser gay – pourrait être utilisé comme un mastodonte.”

Au cours de la dernière décennie, Sherald est devenu une figure de proue de l’art américain contemporain, surtout reconnu pour un portrait de 2018 de l’ancienne Première Dame Michelle Obama qui est maintenant accroché à la National Portrait Gallery. Ses figures noires, peintes en “grisaille” (nuances de gris), sont souvent habillées de textiles colorés, faisant face au spectateur sur une étendue tranquille de bleu ciel, de lilas ou d’ocre. La réinvention par Sherald du baiser du VJ Day fait partie d’une nouvelle collection de neuf peintures, qui fait ses débuts à la galerie Hauser & Wirth de Londres cette semaine pendant Frieze London, intitulée “The World We Make”. Il sera accompagné de son livre du même nom le mois prochain.

Le titre provient d’une émission de radio que Sherald écoutait, une tournure de phrase brièvement mentionnée qui lui est restée pendant qu’elle préparait l’exposition.

“C’est le reflet de mon désir d’enregistrer la vie telle que je la vois ou la ressens”, a-t-elle déclaré.

Images divergentes

Sherald utilise beaucoup un appareil photo dans la réalisation de chaque œuvre d’art, organisant des séances photo en studio avant de commencer à peindre. Son travail ne cache pas sa relation à la photographie mais s’y penche plutôt, chaque toile se sentant comme une rencontre des deux médiums.

Mais sa peinture du baiser de Times Square, malgré toutes ses similitudes, a une sensation radicalement différente de l’image d’Eisenstaedt, dans laquelle le visage de la femme est obscurci alors que le marin la serre fermement.

Dans la réimagination de Sherald, un homme vêtu d’une chemise brodée d’un blanc immaculé et d’un chapeau de marin rapproche son partenaire, berçant sa tête alors qu’il le plonge. Le deuxième personnage, à rayures, un foulard rouge et un pantalon court jaune canari, tient son propre chapeau de côté alors qu’il s’abandonne au baiser, confiant dans l’étreinte.

Le VJ Day Kiss est devenu un symbole durable dans la culture populaire. Le crédit: Alfred Eisenstaedt/The Life Picture Collection/Shutterstock

La photographie originale a une histoire compliquée. Bien que diverses personnes se soient manifestées au fil des décennies en prétendant être le couple, on pense généralement qu’il s’agit de Greta Zimmer Friedman, une assistante dentaire alors âgée de 21 ans, et de George Mendonsa, un marin de la Seconde Guerre mondiale du même âge qui l’embrassa spontanément lorsque la nouvelle de la capitulation du Japon fut annoncée. Friedman a expliqué en 2005 que la rencontre “n’était pas un événement romantique”, ajoutant: “Ce n’était pas mon choix d’être embrassé. Le gars est juste venu et m’a embrassé ou attrapé.”

En 2019, lors d’une vague mondiale d’accusations et de révélations de femmes qui avaient été harcelées ou agressées sexuellement, un vandale en Floride a peint à la bombe “#MeToo” sur une sculpture basée sur l’image d’Eisenstaedt. À la lumière des conversations sur le consentement, de nombreux commentateurs en ligne ont commencé à voir le VJ Day Kiss sous un nouveau jour – pas le summum de la passion incarnée dans une pose à la Old Hollywood, mais peut-être un baiser énergique et sans retour.

“Je pense que les gens ont commencé à avoir des conversations à ce sujet d’une manière différente”, a déclaré Sherald. “C’est une autre génération.”

En revanche, Sherald a donné la priorité au confort du couple participant à sa scène. “S’ils n’étaient pas à l’aise, ce serait un tableau différent”, a-t-elle déclaré. “Même si ce sont des modèles qui ne se connaissaient pas, ils ont su créer ce moment où l’on ressent l’intimité de ce qui s’y passe.”

Un lieu de réflexion

La couleur influence également l’ambiance de “Pour l’amour et pour le pays”, car la toile de fond de la ville est dépouillée au profit d’une étendue de bleu homogène et sans ombre.

“Je pense que le fil conducteur le plus commun de l’exposition est la palette de couleurs, en particulier la couleur bleue, et… le fait de fondre les personnages”, a-t-elle expliqué. “Même si notre interprétation de la couleur est subjective, (je pensais) à l’espoir, à la guérison et à la divinité, à l’océan, au ciel, à la spiritualité.”

“(Je pensais) à l’espoir, à la guérison et à la divinité, à l’océan, au ciel, à la spiritualité”, a déclaré Sherald à propos de la couleur bleue dans son travail. Le crédit: Avec l’aimable autorisation d’Amy Sherald/Hauser & Wirth

Tout au long du nouveau spectacle de Sherald, les toiles de fond bleues donnent aux toiles un sentiment de rêverie à la place des repères de localisation. Dans un tableau, “Kingdom”, un enfant au sommet d’un toboggan vert s’arrête pour regarder le spectateur, le ciel formant une grande étendue derrière lui. Il fait écho à la sensation minimaliste de travail récent “Si vous vous abandonniez à l’air, vous pouviez le monter”, qui représente un homme assis sur une poutre industrielle verte avec une teinte fraîche apparemment sans fin en dessous et au-dessus de lui. Cette dernière image était également un clin d’œil à une célèbre photo américaine : la photo de 1932 des ouvriers du bâtiment en train de déjeuner, haut dans les airs au sommet d’une poutre à New York. “J’aime tellement cette peinture”, a-t-elle déclaré à propos de son œuvre de 2019. “J’ai essayé de le recréer depuis que je l’ai fait.”

La photographie a toujours eu une profonde influence sur le travail de Sherald. Après des siècles et des siècles de peintures dépourvues de présence noire, l’invention de l’appareil photo a donné aux artistes et aux familles noires un moyen de se présenter et de présenter leurs communautés.

“Je pouvais regarder l’histoire de la photographie et trouver des images de familles noires, de Noirs, et c’était vraiment important pour moi”, a-t-elle déclaré. “Je repense aux photographies que j’ai grandi en regardant et à ma maison familiale. J’ai juste acquis une compréhension plus profonde de ce que je faisais.”

Sherald s’est efforcée de transmettre ces sentiments de réflexion et d’appartenance à ses téléspectateurs. Elle a précédemment qualifié ses peintures de “lieu de repos” pour la communauté noire, et peu importe l’évolution de son travail, cela, pour elle, ne changera jamais.

“En raison de la façon dont l’histoire de l’art a évolué sans la voix ou l’image de l’artiste noir, je pense que le travail sera toujours cela – je ne pense pas qu’il changera”, a-t-elle déclaré. “C’est presque comme mon manifeste, si vous voulez. C’est pour prendre de l’espace, récupérer du temps et essayer de créer un changement dans le monde à travers le travail que je fais. Je pense que les images sont vues par les yeux, mais elles sont aussi ressenties.” par le coeur.”

“Le monde que nous créons” est à l’affiche jusqu’au 23 décembre chez Hauser & Wirth à Londres.