Comment l’art oublié de Tirzah Garwood a finalement été révélé | Art

jeÀ l’ère des superproductions, il est rare d’avoir la chance de voir des œuvres d’art totalement inconnues. Mais lorsque Tirzah Garwood : Beyond Ravilious ouvrira ses portes à la Dulwich Picture Gallery le mois prochain, presque tout ce qui sera exposé sera nouveau pour la plupart des visiteurs. Première grande exposition consacrée à l’artiste, elle comprendra plus de 80 œuvres, dont 90 % appartiennent à des collections privées. « Elle a beaucoup de fans », explique James Russell, le commissaire de l’exposition. « C’est le bon moment pour cette émission car l’intérêt pour elle augmente. Mais la plupart des gens n’ont pas eu l’occasion de voir ne serait-ce qu’une infime partie de ce qu’elle a réalisé. »

Garwood, décédée en 1951 à l’âge de 42 ans, est depuis longtemps mieux connue comme l’épouse de l’artiste Eric Ravilious que comme une femme à part entière. Mais la nouvelle exposition va changer cela. Il comprendra les gravures sur bois qu’elle a réalisées au début de sa carrière, dont la plus célèbre est probablement Le crocodile (1929), et représente une file d’écolières en uniforme ; les papiers marbrés qu’elle a réalisés après qu’elle et Ravilious aient commencé à passer leurs étés à Great Bardfield, dans l’Essex, où ils vivaient avec le peintre et illustrateur Edward Bawden et sa femme Charlotte ; et les huiles presque surréalistes qu’elle a peintes à la fin de sa vie. Dix aquarelles de Ravilious, quant à elles, feront ressortir à la fois leurs similitudes et leurs différences, ainsi que la manière dont elle l’a sans aucun doute influencé.

Les Quatre Saisons – Été 1927.

« Dans les années 1930, elle a écrit une lettre à un ami dans laquelle elle disait : ‘J’espère que tu n’auras pas à abandonner ton travail comme je l’ai fait’ », explique Russell. « Et c’est vrai qu’à Great Bardfield, elle et Charlotte faisaient la plupart de ce qui devait être fait dans la maison. Mais ses mains étaient toujours occupées et son travail était très original. Les papiers marbrés, par exemple, ressemblent à un passe-temps. Mais ce n’était vraiment pas le cas. Elle les fabriquait par commandes de 100 exemplaires pour des magasins et des clients privés, et certains font désormais partie de la collection du V&A.

Garwood, la troisième fille d’un colonel, a connu une enfance itinérante jusqu’à ce que son père se retire à Eastbourne, dont elle a commencé à fréquenter l’école d’art à plein temps en 1925 – et c’est là qu’elle a rencontré Ravilious, un nouveau professeur. Il avait appris la gravure sur bois auprès de Paul Nash et il lui avait transmis sa passion. En 1927, la Society of Wood Engravers avait accepté la proposition de Garwood. Les quatre saisons pour son exposition annuelle, une pièce saluée par le Foisdont les critiques ont souligné son « œil cool et satirique » ainsi que son talent pour la création de marques, et forte de ce succès, elle a déménagé à Londres, dans l’espoir de faire de l’art sa vie.

Galerie des Glaces, 1928.

Après avoir rompu ses fiançailles avec le fils d’amis de la famille, elle épousa Ravilious en 1930 : un mariage que ses parents n’approuvèrent pas totalement (il était issu de la classe ouvrière). Mais le mariage a marqué un changement dans sa vie. Si elle adorait Ravilious, Garwood se retrouva également à aider son mari avec ses gravures et, en 1933, à peindre à ses côtés alors qu’il travaillait sur les peintures murales qu’il avait conçues pour l’hôtel Midland à Morecambe, Lancashire – un rôle qui n’est pas crédité.

Le couple a finalement déménagé dans l’Essex, mais les choses entre eux étaient de plus en plus compliquées. Ils fondèrent une famille, mais tous deux avaient des relations amoureuses ; Tirzah est tombé amoureux du peintre John Aldridge et a eu le cœur brisé quand il a mis fin aux choses. En 1942, les calamités se succédèrent. Tout d’abord, Garwood a trouvé une grosseur sur sa poitrine et a dû subir une mastectomie ; puis, en septembre, Ravilious, désormais artiste de guerre, a été perdu au combat lorsque l’avion dans lequel il se trouvait s’est écrasé dans la mer au large de l’Islande. Il n’avait que 39 ans. Il ne verrait pas grandir ses trois jeunes enfants. Sa femme était affligée.

Une grue et une araignée, 1927-8.

Mais Garwood était aussi une femme disposée au bonheur – quelque chose que l’on ressent dans son travail. C’est lors de son séjour à l’hôpital suite à sa mastectomie qu’elle a commencé à écrire, avec beaucoup d’enthousiasme, ses mémoires, Vive le Grand Bardfield; et après la mort de Ravilious, elle recommença bientôt à peindre. Elle s’est également remariée après être tombée amoureuse d’un producteur de la BBC appelé Henry Swanzy. Même lorsque son cancer du sein est réapparu, elle était intacte. « Elle était incroyablement résiliente », explique Russell. « Elle a traversé des moments de grande tristesse, mais ce n’était pas du tout une personne triste. » Garwood elle-même décrirait la dernière année de sa vie, au cours de laquelle elle a réalisé pas moins de 20 tableaux, comme la plus heureuse.

Après avoir tant pensé à elle, où Russell pense-t-elle qu’elle se situe ? Garwood est-elle un chaînon manquant dans l’histoire de l’art britannique du XXe siècle, ou est-elle un monde à part entière ? «C’est une question intéressante», dit-il. « Elle n’a jamais vraiment fait partie d’un groupe, quoi qu’on dise de Great Bardfield, et le surréalisme de ses œuvres ultérieures venait de l’art victorien et non de l’Europe du XXe siècle. » Son champ d’application est vaste, mais cette exposition, estime-t-il, n’est peut-être qu’un début. « J’espère que les jeunes historiens de l’art l’accepteront. Il reste encore toutes sortes d’autres choses à découvrir.