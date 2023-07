Comment l’arrivée de Lionel Messi à Miami reflète l’expérience Beckham

Martin Rogers FOX Sports Insider

MIAMI – Lionel Messi est ici, se préparant pour son premier match depuis son déménagement aux États-Unis, et le tourbillon est implacable.

Ses voyages à l’épicerie équivaut à des nouvelles de dernière heure. Les prix des billets pour tous ses matchs, pas seulement ses débuts attendus vendredi contre le Mexicain Cruz Azul en Coupe des Ligues, montent en flèche. Messi-mania est une chose de bonne foi, un mélange d’une visite présidentielle et d’un festival de rock et d’une émission de télé-réalité, centrée sur le meilleur joueur de cette génération – et peut-être de toutes.

L’Inter Miami est soudainement l’équipe dont on parle le plus sur la planète. Des journalistes, des célébrités et des fans descendent dans le sud de la Floride avant son match d’ouverture et le message est clair : si tout se passe bien, le football américain pourrait ne plus jamais être le même.

Tout cela semble sans précédent, un instantané inédit à temps pour le beau jeu et son évolution dans ce pays. Sauf que la mémoire nous trompe un peu. Car il y avait un précurseur à tout cela, cela s’est produit il y a à peine 16 ans, et son influence est profonde dans pratiquement tous les volets du projet Messi to Miami.

À commencer par David Beckham, actuellement copropriétaire de l’Inter Miami, anciennement présenté comme le sauveur du football américain.

Beckham avait des choix dans la dernière partie de 2006, quand est venu le temps de décider quoi faire de la prochaine phase de sa brillante carrière l’été suivant. Il aurait pu rester au Real Madrid, qui a d’abord hésité sur un nouveau contrat mais à la fin voulait vraiment qu’il reste.

Il aurait pu choisir parmi un certain nombre d’équipes européennes d’élite, ou il aurait pu retourner dans son Angleterre natale, où l’ancien club de Manchester United n’était qu’une des nombreuses équipes qui l’auraient accueilli à bras ouverts.

Au lieu de cela, la tête de Beckham a été tournée par le terrain du Los Angeles Galaxy of Major League Soccer, une vision passionnée présentée par le propriétaire du club et alors directeur général Alexi Lalas qui s’est concentré sur le potentiel de changer le paysage global du football américain.

Ne laissez pas le récit révisionniste prendre le dessus. Beckham n’était pas passé, il était toujours un artiste d’élite à son arrivée, ayant joué un rôle clé en aidant Madrid à gagner la Liga juste avant de faire le changement, et il n’avait que 32 ans.

Son lancement Galaxy s’est joué à grande échelle, en partie parce que c’était LA, en partie parce que Beckham (aidé par son statut d’icône de la mode et sa femme Spice Girl Victoria) était le joueur de football le plus célèbre de la planète, et en partie parce que la MLS savait que c’était le moment ou jamais de faire sensation.

Beckham a été dévoilé au nouveau stade du Galaxy à Carson, en Californie, a tenu des heures d’interviews, a été accueilli par Tom Cruise, se tenait dans un costume argenté scintillant et une coupe de cheveux dorée coupée. La mission était en cours.

Maintenant dans la suite du propriétaire, et avec sa carrière de joueur d’une décennie dans le rétroviseur, personne n’était mieux placé pour vendre une nouvelle vision à Messi, pourquoi c’était la prochaine étape logique après deux décennies à Barcelone et deux ans avec le Paris St. Germain.

La MLS est dans un endroit bien différent maintenant par rapport à l’époque où Beckham a rejoint. Une ligue de 13 équipes est passée à 29. Les frais de franchise du Toronto FC pour rejoindre la ligue en 2006 étaient de 10 millions de dollars. Lorsque San Diego deviendra l’équipe n ° 30 en 2025, ses propriétaires auront investi 500 millions de dollars juste pour avoir le droit de s’appeler un club MLS.

Quand Beckham est arrivé, la MLS avait besoin d’un sauveur. Le milieu de terrain anglais était sur un package d’une valeur de 250 millions de dollars sur cinq ans, mais ses coéquipiers ne gagnaient que 12 000 dollars par saison, certains mangeant du menu à 1 $ du McDonald’s pour joindre les deux bouts.

Aujourd’hui, la ligue est forte sur ses propres marchés, pratiquement toutes les équipes possèdent leur propre stade, la fréquentation est élevée, la qualité s’est considérablement améliorée et les importations compétentes continuent d’arriver. Ce qu’il faut maintenant, c’est un stimulant, quelqu’un pour faire passer les choses au niveau supérieur pour que la MLS compte plus intensément au niveau national – et mondial.

Qui mieux qu’un joueur qui vient de remporter la Coupe du monde pour son pays, Messi ayant mené l’Argentine à son spectaculaire triomphe au Qatar en décembre ?

Sans surprise, Beckham et son équipe ont essayé de baser l’introduction de Messi sur des bases similaires à la sienne. Il y a eu un dévoilement le week-end dernier, quoique retardé par la pluie. Messi est réputé pour sa timidité médiatique et n’est pas à l’aise pour converser en anglais, mais les milliers de personnes qui se sont rassemblées au stade DRV PNK de l’Inter Miami ont quand même reçu un message entraînant.

« Je suis très heureux d’avoir choisi de venir jouer dans cette ville avec ma famille, de choisir ce projet », a déclaré Messi. « Je ne doute pas que nous allons beaucoup en profiter, nous allons passer un bon moment et de très bonnes choses vont se passer. »

Les chefs de la MLS ont attendu le prochain moment Beckham et maintenant il est là, ils ne vont pas hésiter sur ce que cela signifie.

« Cela continue de défier les attentes de tout le monde », a déclaré le commissaire Don Garber aux journalistes. « Et à un moment donné, dans cinq ans ou dans 10 ans, il y aura un joueur qui pensera à la Major League Soccer parce qu’il a vu le succès et l’expérience de Lionel Messi avec l’Inter Miami.

« C’est un moment de transformation pour notre ligue. »

Quand Beckham est arrivé, ce fut un moment de transformation pour moi. Vivant alors en Angleterre, l’opportunité de couvrir la première saison de Beckham s’est rapidement transformée en un concert à plus long terme, puis en un déménagement à plein temps, un mariage, des enfants et une toute nouvelle vie.

Tout comme les golfeurs parlent de l’effet Tiger Woods et de la façon dont cela a changé leur sport pour toujours, les joueurs de la MLS discuteront également de la façon dont les choses seraient sûrement très différentes si Beckham n’avait pas fait le changement quand il l’a fait.

Avec tant de temps passé, l’expérience Beckham, comme l’appelait le livre du regretté journaliste Grant Wahl, est jugée sur les impacts macro qu’elle a eus sur le sport. Pour le moment, comme c’est toujours le cas avec de telles choses, c’était jugé sur la façon dont les choses se passaient sur le terrain.

Au début, du moins, cet aspect des choses n’était pas bon.

Beckham est arrivé en train de soigner une blessure et n’a pas pu jouer au début, jetant une clé dans le plan d’un road trip Galaxy multi-villes conçu pour montrer le nouveau venu à un public américain.

Le Galaxy était 11e sur 13 équipes en 2007, 12e sur 14 en 2008, malgré Beckham et Landon Donovan dans la même équipe. Beckham est allé à l’AC Milan en prêt et a subi une autre blessure, s’est entraîné pendant une longue période avec l’équipe EPL de Tottenham et n’était généralement pas content.

Mais l’arrivée de Robbie Keane a fourni une menace de but et les choses se sont accélérées, au point que LA a remporté la Coupe MLS en 2011 et l’a de nouveau soutenue en 2012, Beckham ayant signé pour une année supplémentaire une fois son accord initial conclu.

« La venue de Leo ici est un rêve devenu réalité », a déclaré Beckham la semaine dernière. Mais avec l’Inter Miami au bas de la Conférence Est, il sait que le rêve tournera au vinaigre à moins que la fortune sur le terrain ne s’améliore.

Messi veut gagner à Miami, il est un trop grand compétiteur pour qu’un autre résultat soit acceptable. Le style de vie a clairement joué un rôle dans sa décision, car s’il ne s’agissait que d’argent, il serait allé en Arabie saoudite, un pays avec lequel il a un accord de parrainage en cours et où il aurait pu se remplir les poches avec bien plus que les 70 millions de dollars attendus. package qu’il obtiendra ici.

Il aura un défi devant lui, mais il aura aussi de l’aide. Un ami proche et ancien coéquipier du Barça, Sergio Busquets, a rejoint, un autre ancien collègue de Jordi Alba va probablement arriver, et l’ancien entraîneur-chef de l’Argentine, Tata Martino, a été installé sur la touche.

Si Messi tire sur quelque chose comme son meilleur, il est difficile d’imaginer que les défenses de la MLS seront meilleures pour l’arrêter que les défenses espagnoles, françaises ou internationales depuis toutes ces années.

Ce n’est peut-être pas un moment vraiment unique, mais il semble spécial. Les boules de cristal, et non les ballons de football, peuvent vous dire à quoi ressemble l’avenir et le plein impact du mouvement de Messi ne pourra être évalué avec précision que longtemps après son départ.

Mais sachez ceci. Il n’y a eu qu’un seul moment dans l’histoire du football américain qui ait semblé aussi important que celui-ci, et qui a poussé le sport et la ligue vers une explosion historique de croissance et d’intérêt.

L’expérience Beckham a fonctionné. L’élan de Messi est déjà en marche. Souvenez-vous de cette semaine car, et ce n’est pas une hyperbole, le futur commence maintenant.

