Comment «l’arrêt silencieux» est devenu la prochaine phase de la grande démission

“Quitter tranquillement” a un moment.

La tendance des employés à choisir de ne pas aller au-delà de leur travail, notamment en refusant de répondre aux e-mails le soir ou le week-end, ou en sautant des missions supplémentaires qui ne relèvent pas de leurs tâches principales, se répand, en particulier parmi la génération Z.

Zaid Khan, 24 ans, ingénieur new-yorkais, a popularisé cette tendance avec son vidéo Tiktok virale en juillet.

“Vous remplissez toujours vos fonctions, mais vous ne souscrivez plus mentalement à la culture de l’agitation selon laquelle le travail doit être notre vie”, déclare Khan dans sa vidéo. “La réalité est que ce n’est pas le cas, et votre valeur en tant que personne n’est pas définie par votre travail.”

Aux États-Unis, l’abandon silencieux pourrait également être un contrecoup de la soi-disant culture de l’agitation – la mouture de démarrage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, popularisée par des personnalités comme Gary Vaynerchuk et d’autres.

“Démissionner tranquillement est un antidote à la culture de l’agitation”, a déclaré Nadia De Ala, fondatrice de Real You Leadership, qui a “quitté discrètement” son emploi il y a environ cinq ans. “C’est presque une résistance directe et une perturbation de la culture de l’agitation. Et je pense que c’est excitant que plus de gens le fassent.”

L’année dernière, la Grande Démission a dominé le cycle de l’actualité économique. Maintenant, au cours de la seconde moitié de 2022, c’est la tendance à l’arrêt du tabac qui prend de l’ampleur à un moment où le taux de productivité aux États-Unis suscite des inquiétudes. Données sur la productivité des travailleurs américains a enregistré sa plus forte baisse annuelle au deuxième trimestre.

Alors, pourquoi cette tendance est-elle à la hausse ? Regardez la vidéo ci-dessus pour savoir si l’abandon silencieux nuit à l’économie américaine et comment il est considéré comme faisant partie du récit de la grande démission.