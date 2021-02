Comment l’arrestation d’un rappeur en Espagne a déclenché des émeutes et un débat féroce sur la liberté d’expression

Tous les soirs depuis mardi dernier, des manifestants descendent dans les rues de Barcelone et d’autres villes espagnoles par milliers, appelant à la libération d’un rappeur de prison.

Pablo Hasél, un artiste jusque-là obscur de la scène musicale espagnole, est désormais au centre d’une bataille pour la liberté d’expression dans le pays.

Il a été emprisonné pour ses paroles et ses tweets qui, selon les tribunaux, glorifiaient le terrorisme, mais il a également été inculpé et reconnu coupable d’avoir insulté la famille royale et la police.

Depuis son arrestation le 16 février à l’université de Lleida – où il s’était barricadé avec des dizaines de partisans – des manifestations ont eu lieu dans toute l’Espagne, dont la plus importante s’est déroulée dans sa Catalogne natale.

Il doit purger une peine de neuf mois de prison. Le gouvernement a déclaré qu’il envisageait de modifier la loi qui a conduit à son emprisonnement. Et au milieu de cela, certaines rues du centre de Barcelone se sont transformées chaque nuit en quelque chose qui ressemble à une zone de guerre alors que les manifestations sont devenues violentes.

Pourquoi Pablo Hasél a-t-il été emprisonné?

Il a été emprisonné pour des tweets que les juges jugeaient glorifiés par les groupes terroristes désormais disparus Grapo et ETA, et pour avoir insulté la monarchie et la police.

Cela fait suite à une condamnation en 2018, qui a fait l’objet de plusieurs appels.

Mais la raison pour laquelle il a été envoyé en prison, plutôt que de recevoir une condamnation avec sursis, c’est qu’il avait déjà été condamné à une peine de prison avec sursis pour des infractions antérieures, qui avait été avec sursis pendant trois ans à la condition qu’il ne récidive pas.

Hasél a été puni en vertu de la loi sur la sécurité publique, connue par certains sous le nom de «loi bâillon», introduite de manière controversée par le précédent gouvernement conservateur en 2015.

À la suite des manifestations contre l’affaire Hasel, le gouvernement de coalition de gauche espagnol a annoncé qu’il modifierait le code pénal du pays pour supprimer les peines de prison pour des infractions impliquant la liberté d’expression – mais jusqu’à présent, aucun délai n’a été fixé.

Quant aux accusations elles-mêmes, beaucoup affirment qu’il n’y a pas d’incitation à la violence dans les mots du rappeur, car les groupes terroristes mentionnés n’existent plus.

Amnesty International a dénoncé sa peine de prison et le directeur de l’organisation en Espagne, Esteban Beltrán, a déclaré: << Nul ne devrait être poursuivi au pénal uniquement pour s'être exprimé sur les réseaux sociaux ou pour avoir chanté quelque chose qui peut être déplaisant ou choquant. Des expressions qui ne sont pas clairement et inciter directement à la violence ne peut pas être criminalisé. "

Les manifestations nocturnes sont devenues violentes

L’arrestation du rappeur a suscité un tollé, non seulement de la part de manifestants dans la rue, mais également de noms de haut niveau dans les arts espagnols.

Javier Bardem et Pedro Almodóvar font partie des 200 artistes à signer un manifeste défendant le rappeur, exigeant, avec sa liberté, que «ces types de crimes soient expulsés du Code pénal».

Mais alors que la majorité de ceux qui ont emmené et descendent dans les rues le font pacifiquement, une minorité a construit des barricades dans les rues, incendié des bâtiments, des véhicules et des poubelles et attaqué la police, qui a riposté.

Des vitrines de magasins ont été détruites plusieurs nuits au cours de la semaine écoulée, avec quelques pillages.

Le ministre régional de l’Intérieur de Catalogne, Miquel Sàmper, a déclaré dimanche à la chaîne de télévision régionale TV3 que ce qui était « une protestation contre la liberté d’expression » avait évolué vers « des actes de vandalisme pur ».

Mais ces actes ont été imputés par de nombreux manifestants et politiciens à une petite minorité de personnes principalement plus jeunes qui tentent de semer le trouble et n’épousent pas nécessairement les idéaux du mouvement de protestation plus large.

Sentiments mitigés dans les rues de Barcelone

Loin des affrontements houleux lors des manifestations du soir à Barcelone – qui ont vu des magasins détruits et pillés, des incendies et des combats avec la police – les habitants ont des sentiments mitigés sur l’incarcération de Hasél et les manifestations.

Barbara Caschili, 40 ans, a déclaré à Euronews qu’il était dangereux d’emmener son chien se promener la nuit, car elle voit des incendies près de chez elle et un magasin sous son appartement a même été cambriolé et volé.

Malgré ce chaos à sa porte, elle soutient le message plus large des manifestations et pense que la loi qui a mis Hasél en prison doit changer.

«C’est le pays d’Europe avec le plus de personnes en prison sur cette question, la question de la liberté d’expression. Nous sommes en Espagne, pas en Chine », affirme-t-elle.

«Cet homme est en prison alors que de nombreux politiciens ont volé pendant de nombreuses années, et ils ne sont pas en prison.»

Adi, 29 ans, pense que les gens qui détruisent la ville «sont des enfants».

«Ils font ça pour s’amuser. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils le font. Les manifestations qui sont légales et ne détruisent rien, elles sont cool, mais la nuit, tout change », dit-il.

«D’après ce que je sais de Hasél, je suis d’accord avec les critiques du gouvernement, mais pas avec le terrorisme. Ce type a défendu l’ETA, ce n’est pas juste », ajoute-t-il.

Une personne fortement en faveur des manifestations est Wanda, une musicienne, qui dit qu’elle écoutait Hasél il y a quatre ans quand il avait un profil très bas.

Il n’a pris de l’importance qu’après ses problèmes juridiques, et Wanda soutient que les politiciens ne comprennent pas la culture du rap et que ce qui est dit dans les paroles ne doit pas toujours être pris trop au sérieux.

«Le pouvoir de l’État pense qu’il doit faire quelque chose parce qu’il les insulte beaucoup», dit le jeune homme de 24 ans.

«Je ne sais pas grand chose sur la détermination de la peine, mais je sais que c’est un jeu de pouvoir. Les manifestants sont agressifs, ce n’est peut-être pas la voie. Mais maintenant, nous n’avons pas d’autre moyen. Nous répondons avec la même violence que celle avec laquelle nous vivons.

Bienvenido Mur est d’accord avec les arguments des avocats de Hasél devant le tribunal – que ETA et Grapo ne sont plus une menace, donc ses paroles n’incitent pas à la violence.

«Ce n’est pas réel, maintenant il n’y a pas de terrorisme», dit le vendeur, 54 ans. ETA et Grapo sont morts, et vous pouvez tout dire, mais il n’y a personne avec des armes dans les rues. Les politiciens et les juges n’ont pas raison dans ce cas.

Il dit que les jeunes vivent actuellement dans une situation difficile – économiquement, politiquement et en termes de liberté d’expression.

«C’est trop difficile pour les jeunes qui vivent maintenant. Mais il y a un autre moyen. Protester sans violence est le meilleur. »