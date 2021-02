Comment l’arrestation de la femme d’El Chapo, Emma Coronel Aispuro, pourrait faire tomber le brutal cartel de la drogue de Sinaloa

ELLE est la reine de beauté qui a épousé le baron de la drogue mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman âgé de 18 ans et resté à ses côtés pendant son règne meurtrier en tant que patron du redouté cartel de Sinaloa.

Même après son arrestation, Emma Coronel Aispuro a refusé de se retourner contre son amant pendant son procès, bien qu’il ait entendu comment il torturait des ennemis et gardait des maîtresses.

Mais maintenant, les enquêteurs américains sont convaincus que le moll du gangster glamour – surnommé «Little Queen» par El Chapo et une princesse Narco par les flics – pourrait craquer.

Coronel, 31 ans, a été arrêtée aux États-Unis lundi, accusée d’avoir aidé à diriger l’empire du trafic de drogue de son mari après qu’un «associé de haut rang» du cartel ait dénoncé ses membres supérieurs.

Les procureurs ont publié des détails alléguant son implication dans la spectaculaire évasion de prison d’El Chapo en 2015, lorsqu’il est tombé dans un tunnel et est sorti en moto.

Elle est également accusée de se vanter d’avoir collecté 1,4 million de livres sterling pour le libérer une deuxième fois – car elle a été accusée de complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne et de la marijuana.

Mardi, Coronel a comparu devant un tribunal de Washington où elle a été placée en détention provisoire – et un juge a averti qu’elle pourrait être emprisonnée à vie.

Mike Vigil, un policier de la drogue américain, a déclaré au Sun: «Emma Coronel a toujours été une princesse narco.

«Son père Inez et son frère Omar étaient des trafiquants de drogue lorsqu’elle grandissait.

«Quand elle a épousé Chapo Guzman, les familles ont fusionné.

«Guzman a fait venir son père et son frère pour être ses meilleurs lieutenants.

«Les cartels font plus confiance aux membres de leur famille qu’à quiconque.

«Elle peut fournir de nombreuses informations qui peuvent conduire à des inculpations aux États-Unis contre des membres du cartel de Sinaloa.»

Mais Vigil, qui était à la tête des opérations internationales de la Drug Enforcement Administration américaine, a ajouté que si elle devenait super-herbe, Coronel pourrait faire face à de violentes représailles de la part du cartel.

Il a expliqué: «Sa vie est en danger si elle coopère.

«Sa motivation pour coopérer serait ses jeunes filles jumelles. Elle va en prison, elle a une vie sans eux.

Coronel a rencontré la cheville ouvrière de la drogue – 32 ans son aînée – alors qu’elle était adolescente dans un ranch de Durango, au Mexique, près de son territoire de Sinaloa.

Né en Californie, le double ressortissant américano-mexicain est connu pour avoir remporté un concours dans sa jeunesse, mais une grande partie de l’éducation de la beauté aux cheveux noirs est entourée de mystère.

El Chapo, alors bien établi en tant que patron du cartel, était déjà en fuite depuis six ans lorsqu’ils se sont rencontrés, après une audacieuse évasion de prison dans un chariot de blanchisserie en 2001.

Il l’aurait invitée à sortir quand elle avait 17 ans.

Coronel a déclaré au New York Times en 2019 que leur relation avait commencé comme «une belle amitié».

Elle a dit: «Au fil des mois, nous sommes devenus petite amie et petit ami.

«Et quand j’ai eu 18 ans, nous nous sommes mariés lors d’une cérémonie très simple avec la famille et seulement des amis proches.»

Au cours de leur vie conjugale, El Chapo, qui aurait eu au moins quatre épouses, était soit en prison, soit en fuite, tout en encaissant environ 10 milliards de livres sterling.

Il aurait fait de l’opération de contrebande de drogue de son cartel une organisation sophistiquée rappelant une multinationale.

Avec cela, tous les jouets des super riches sont venus pour Coronel, y compris des avions, des bateaux et même un zoo privé – avec le magazine Forbes qui a inscrit El Chapo sur sa liste des personnes les plus riches du monde en 2009.

Le chef du cartel, qui est sorti de la pauvreté dans les régions rurales du Mexique, aurait fait le trafic de plus de 150 tonnes de cocaïne, d’héroïne, de méthamphétamine et de marijuana aux États-Unis pendant 30 ans.

Il a également infligé des punitions horribles à ses rivaux.

Un ancien garde du corps a déclaré qu’il avait vu El Chapo tuer trois membres rivaux d’un cartel de la drogue. L’un a été abattu et enterré de son vivant.

Le monstre possédait une arme de poing avec ses initiales incrustées de diamants et s’est vanté une fois que le plus grand plaisir qu’il ait jamais éprouvé était d’avoir un ennemi tué.

Mais Coronel a refusé d’admettre qu’elle était au courant de ses crimes. Elle faisait partie de son procès en 2019 à New York – après quoi il a été emprisonné à perpétuité dans une prison américaine à sécurité maximale.

Elle s’est même séparée de leurs jumelles de neuf ans, Emali et Maria Joaquina, pour se rendre dans la Grosse Pomme pour assister à son essai de trois mois.

Elle était assise sans émotion dans son siège réservé au deuxième rang du court.

Le matin, l’une des maîtresses d’El Chapo a pris la parole, Coronel et son mari portaient des vestes de costume en velours marron assorties dans une manifestation apparente de solidarité.

Après le procès, elle a déclaré: « Je ne connais pas mon mari comme la personne qu’ils essaient de lui montrer, mais je l’admire plutôt comme l’être humain que j’ai rencontré et celui que j’ai épousé. »

Coronel est restée fidèle à son mari après sa condamnation à perpétuité, déclarant même à l’émission de télé-réalité américaine Cartel Crew en 2019 qu’elle souhaitait lancer une ligne de vêtements à son nom.

Elle a déclaré: «Je me considère comme une femme normale et souvent les gens me jugent sans me connaître.»

Les procureurs, cependant, affirment maintenant qu’elle a sciemment profité de son empire.

Elle était «au courant» des activités du cartel et «comprenait que le produit de la drogue qu’elle contrôlait» provenait du trafic de stupéfiants, affirment-ils.

Les flics l’ont arrêtée lundi à l’aéroport Dulles de Washington.

Elle a été accusée de complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne et de la marijuana aux États-Unis.

Des communications interceptées montreraient comment Coronel a relayé des messages liés au cartel d’El Chapo alors qu’il était emprisonné au Mexique.

Les documents judiciaires affirment également que Coronel a joué un rôle clé en aidant El Chapo à s’échapper de la prison à sécurité maximale de l’Altiplano du pays en 2015.

C’est le moment où il descendit un trou creusé sous la douche de sa cellule de prison jusqu’à la moto.

Au bout du tunnel d’un kilomètre de long se trouvait l’un des frères de Coronel, qui l’aida à rentrer chez lui.

Les documents judiciaires affirment que Coronel a travaillé avec les fils d’El Chapo et le témoin coopérant sur le complot, ce qui impliquait l’achat d’un terrain à proximité et la contrebande d’une montre GPS au gangster pour déterminer où creuser le tunnel.

Le gangster a de nouveau été arrêté en 2016 et les procureurs affirment que Coronel a dirigé une deuxième tentative pour le libérer.

Elle aurait payé au témoin coopérant 1 million de dollars pour se préparer à une autre évasion de prison.

Mais le complot a été interrompu lorsque El Chapo a été transféré dans une autre prison avant son procès en 2019.

Au cours du procès, les procureurs ont partagé les messages texte du couple de 2012, qui montraient au baron de la drogue ordonnant à sa femme de cacher une arme à feu chez eux en prévision de l’attaque.

Coronel semble certainement dévouée à son amour.

En 2017, elle a déclaré: «Je suivrai où qu’il soit. Je suis amoureuse de lui. Il est le père de mes enfants.

Désormais, les accusations auxquelles Coronel sera confrontée permettront de déterminer jusqu’où ira sa loyauté.

