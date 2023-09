Comment l’arrestation de Chandrababu Naidu impacte la politique dans l’Andhra liée aux sondages

Le moment choisi pour l’arrestation du ministre en chef de l’ex-Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, dans le cadre d’une affaire de corruption d’un montant de Rs 371 crores, est crucial, car il intervient quelques mois seulement avant les élections nationales. D’autres hauts dirigeants de son parti, le parti Telugu Desam, sont également accusés d’escroquerie présumée impliquant l’Andhra Pradesh State Skill Development Corporation, créée lorsque le parti de M. Naidu était au pouvoir.

Le CID, qui enquête sur l’affaire, a laissé entendre que le rôle du fils de M. Naidu et secrétaire général du TDP, Nara Lokesh, faisait également l’objet d’une enquête.

L’argent destiné à perfectionner les jeunes chômeurs de l’Andhra Pradesh aurait été siphonné.

Le parti du ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy, le YSR Congress Party, a demandé à ses cadres de ne pas célébrer l’arrestation de Chandrababu Naidu, même si c’est un coup de pouce pour le parti au pouvoir qui cherche à revenir au pouvoir dans l’État du sud.

Le ministre en chef était à Londres lorsque M. Naidu a été arrêté.

YS Jagan Mohan Reddy et son parti ont par le passé accusé M. Naidu de corruption et d’actes répréhensibles, et il a déjà été cité dans des affaires, mais n’a jamais été emprisonné.

Le président du parti Janasena, Pawan Kalyan, qui est l’allié local du BJP dans l’Andhra Pradesh, a affirmé que le ministre en chef Reddy essayait de qualifier les opposants politiques de criminels et de les envoyer en prison simplement parce que lui aussi l’avait fait autrefois.

Selon l’acteur et homme politique, M. Reddy ne serait pas devenu ministre en chef si les lois avaient fonctionné efficacement.

N Chandrababu Naidu a été placé dimanche en détention judiciaire pour 14 jours.

Un tribunal de l’ACB d’Amravati, dans l’Andhra Pradesh, a ordonné au directeur de la prison centrale de Rajamahendravaram d’héberger séparément M. Naidu, 73 ans, compte tenu de la prétendue menace qui pèse sur sa vie. L’ancien ministre en chef est un bénéficiaire de sécurité de catégorie Z-plus.

M. Naidu a été arrêté samedi à 6 heures du matin et les débats judiciaires ont commencé à la même heure le lendemain. Il a fallu cinq heures au juge pour rendre ses ordonnances une fois les arguments terminés.

Le CID a demandé la garde de M. Naidu pour interrogatoire et le tribunal a demandé à l’accusé de déposer une contre-attaque.

L’avocat de M. Naidu avait demandé l’assignation à résidence au lieu de l’emprisonner. Un autre plaidoyer en faveur d’une cellule spéciale dotée d’installations supplémentaires a également été déposé.

Le tribunal a autorisé la nourriture faite maison, les médicaments et une cellule spéciale.

M. Naidu fera appel de sa détention provisoire devant la Haute Cour de l’État.

Des ordonnances d’interdiction sont en vigueur dans l’Andhra Pradesh, le TDP ayant réclamé une interdiction à l’échelle de l’État.

Nara Lokesh a écrit une note émouvante sur X (anciennement Twitter) alléguant que son père avait été injustement envoyé en détention provisoire pour un crime qu’il n’avait jamais commis.

« Ma colère bouillonne et mon sang bout. N’y a-t-il aucune limite à la profondeur dans laquelle la vendetta politique peut sombrer ? Pourquoi un homme du calibre de mon père, qui a tant accompli pour son pays, son État et son peuple Telugu, doit-il endurer une telle injustice ? » » demanda Lokesh.

M. Lokesh a déclaré que lui et son père étaient des « combattants », appelant les gens à le rejoindre dans sa bataille et sollicitant le soutien des Telugu du monde entier.

Les avocats de M. Naidu ont fait valoir que, étant donné qu’il était ministre en chef au moment des infractions présumées, la sanction pour enquêter – « un fonctionnaire dans l’exercice de fonctions officielles » – n’aurait pu être donnée que par « la personne qui destitue le ministre en chef de ses fonctions ». .. c’est-à-dire le gouverneur de l’Andhra Pradesh ».

Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel l’arrestation nécessitait l’approbation préalable du gouverneur.

L’avocat de M. Naidu a fait valoir que les accusations de complot criminel et d’abus de confiance ne s’appliquaient pas.

Le département d’enquête criminelle de la police d’Andhra Pradesh a déclaré que M. Naidu n’avait pas coopéré pendant l’interrogatoire et a répondu vaguement en disant qu’il ne se souvenait pas de certains points.

M. Naidu a été désigné comme le « principal conspirateur et bénéficiaire » de l’escroquerie présumée.