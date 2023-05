Comment l’armée ukrainienne a refusé à la Russie une victoire à Bakhmut pour le jour de la victoire

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Ils ont commencé à bombarder au lever du soleil. Dans la brume de l’aube, sous le couvert de leur propre artillerie, de petits groupes de soldats ukrainiens ont avancé vers une position russe à la périphérie de la ville assiégée de Bakhmut. Des images de drones avaient identifié une avenue d’attaque sur les lignes russes à la périphérie de la ville assiégée. Les renseignements suggèrent que les Russes étaient tellement concentrés sur les intenses combats de rue qui se déroulaient à l’intérieur qu’ils ne s’attendaient pas à un assaut dans cette direction, selon deux commandants de bataillon de la troisième brigade d’assaut ukrainienne qui ont aidé à planifier et à exécuter l’opération et se sont entretenus par téléphone.

Pendant neuf mois, la lutte sanglante pour cette ville de l’Est s’est prolongée centimètre par centimètre, avec des pertes massives tant du côté russe qu’ukrainien. Yegeveniy Prigozhin, le commandant de haut niveau du groupe de mercenaires Wagner, a promis de livrer la ville d’ici le 9 mai, la célébration extrêmement importante du Jour de la Victoire en Russie. À la fin d’avril, il a affirmé que ses forces avaient pris presque toute la ville.

Pourtant, au lieu de donner au président russe Vladimir Poutine une victoire à annoncer dans son discours devant le Kremlin mardi, les forces ukrainiennes ont marqué une rare avancée cette semaine au sud de la ville et ont tenu bon dans le centre-ville. Les deux commandants ont partagé les détails de l’offensive surprise, dont le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a confirmé le succès. Le Washington Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante les détails des combats.

Le 6 mai, des dizaines de soldats ukrainiens ont avancé sur les foxholes russes en sachant qu’ils « devraient se battre pour chaque fosse », a déclaré Rollo, le commandant de 29 ans du premier bataillon d’assaut de la brigade, qui s’est exprimé à la condition qu’il le ferait. être identifié que par son indicatif d’appel.

La bataille a duré 12 heures exténuantes mais au coucher du soleil, les troupes du groupe Wagner ont éclaté et se sont enfuies, laissant cinq morts derrière elles.

« Ils ont essayé de résister. Ils ont riposté. D’autres se sont échappés, puis certains ont été tués », a déclaré Rollo. « Mais à la fin, ceux qui sont restés en vie se sont enfuis. »

Deux jours plus tard, après avoir résisté à la contre-attaque de l’artillerie russe sur la position nouvellement saisie, les Ukrainiens ont de nouveau avancé – se déplaçant à travers les terres agricoles dans trois colonnes de chars et de véhicules blindés de transport de troupes de fabrication américaine. Une fois à portée de voix de l’ennemi, ils passent des heures à négocier avec des dizaines de soldats russes, les pressant de se rendre.

« Nous leur criions dessus, ‘Rendez-vous imbéciles, crétins!' », a déclaré Rollo. Lorsque certaines troupes russes ont continué à tirer, « les Ukrainiens ont utilisé les APC pour les repousser, puis se sont arrêtés et ont demandé à nouveau : ‘Voulez-vous vous rendre maintenant ?' »

Certains ont accepté, mais d’autres ont riposté ou se sont précipités dans une forêt voisine, a-t-il déclaré. Dans l’après-midi, des dizaines de Russes étaient morts. Cinq ont été faits prisonniers, a déclaré Rollo, dont deux qui ont dû être soignés par des médecins ukrainiens. La plupart des soldats appartenaient à la 72e brigade de fusiliers motorisés russe.

« Nous étions en train d’éliminer les positions russes et de relier nos zones libérées », a déclaré Slip, 32 ans, commandant du deuxième bataillon d’assaut de la brigade. Après que certains soldats russes aient été tués, d’autres sont devenus « démoralisés et certains d’entre eux se sont simplement enfuis », a-t-il déclaré. Aucun des commandants ne divulguerait ses propres pertes.

Le 9 mai – le jour même où Prigozhin s’était engagé à prendre le contrôle de Bakhmut – les Ukrainiens avaient repris plus d’un mile carré de territoire au sud de la ville.

« Je suis heureux… que l’ennemi n’ait pas eu cette opportunité de se sentir bien ou d’avoir la victoire ce jour-là », a déclaré Rollo.

Les revendications de succès sur le champ de bataille surviennent alors que le monde attend des signes que l’Ukraine lancera une contre-offensive printanière très médiatisée rendue possible grâce aux armes données par ses partenaires occidentaux. Prigozhin, qui a troqué son attitude confiante envers Bakhmut avec des récits de colère sur la trahison du ministère russe de la Défense, a affirmé que la contre-offensive est désormais « en plein essor ». Vendredi, il a invité le ministre russe de la Défense à se rendre à Bakhmut et à constater lui-même la « situation difficile » car il affirme qu’il ne reçoit pas assez de munitions pour achever sa conquête de la ville. À un moment donné, il a même menacé de retirer ses forces.

Mais les analystes disent qu’il bluffe probablement – ​​en partie pour justifier son échec à prendre Bakhmut comme promis. « Il dramatise la situation et il se protège bien sûr », a déclaré Andriy Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la Défense.

Syrsky, le commandant des forces terrestres, a déclaré que les soldats russes faisant face à la troisième brigade d’assaut « n’ont pas pu résister à l’assaut des défenseurs ukrainiens » et que certains avaient reculé de plus d’un mile ces derniers jours.

Le président Volodymyr Zelensky, cependant, a déclaré que l’Ukraine se préparait toujours à sa contre-attaque – dont les plans restent secrets – mais a déclaré vendredi que les troupes avaient fait des progrès contre les forces russes dans certaines parties de l’est. Les analystes s’attendent à ce que l’opération se concentre sur la libération des zones occupées du sud de l’Ukraine, bien qu’il soit possible que les forces ukrainiennes mènent une campagne de distraction à Bakhmut ou peut-être même pivotent et envoient des renforts inattendus dans la ville assiégée.

De hauts responsables ukrainiens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les attentes sont trop élevées pour l’offensive prévue, ce qui pourrait entraîner des gains moins importants que les contre-attaques de l’année dernière qui ont repris des pans du territoire ukrainien à des troupes russes sans méfiance.

Pendant des mois, l’Ukraine a été critiquée par ses partenaires pour son insistance persistante à détenir Bakhmut malgré des pertes massives et une faible importance stratégique. Mais au fil des mois, Kiev a souligné les pertes importantes de la Russie dans la ville comme raison de maintenir le cap. Rediriger les efforts là-bas dans le cadre de la contre-offensive du printemps pourrait prouver aux partisans occidentaux que l’Ukraine avait raison et qu’elle est capable de reprendre la ville.

Le combat là-bas « retient vraiment un grand nombre de soldats russes et les empêche de percer notre pays dans différentes directions », a déclaré Zelensky dans une interview avec The Post la semaine dernière.

Les pertes sont énormes. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré dans une interview la semaine dernière que les forces russes subissaient environ 500 victimes par jour à Bakhmut et dans ses environs. L’Ukraine ne divulgue pas ses propres pertes sur le champ de bataille.

Et alors même que les forces ukrainiennes reprenaient un territoire important au sud, les troupes à l’intérieur de la ville étaient enfermées dans une féroce bataille acharnée à l’approche du Jour de la Victoire.

Les 5 et 6 mai, les soldats russes ont tellement martelé la position occupée par la 127e brigade de défense territoriale qu’après la quatrième vague d’attaques, les Ukrainiens ne pouvaient plus suivre les morts et les blessés russes à l’extérieur, a déclaré le commandant de la brigade, le colonel Roman Hryshchenko, 41 ans.

« Plus vite nous traitions ces vagues, plus vite elles relançaient les tempêtes », a-t-il rappelé par téléphone depuis l’intérieur de Bakhmut jeudi, alors que les Russes battaient la position qu’il occupait. En un peu plus de 20 minutes jeudi soir, Hryshchenko a compté le bruit de 48 obus entrants visant ses forces. À un moment donné, il a dû couper l’appel pour voir si son abri avait pris feu.

Il tenait le sous-sol d’un immeuble qui avait autrefois neuf étages mais qui n’en avait plus que quatre. Dans deux ou trois jours, il s’attend à ce que tous les bâtiments de cette ligne soient démolis. Les bombardements à l’intérieur de la ville sont si intenses, a-t-il dit, que dans sa brigade, ils « ont tous des commotions cérébrales ».

Contrairement à la zone rurale au sud, la situation est « encore plus difficile » à l’intérieur de Bakhmut maintenant, a-t-il dit, ajoutant qu’il faisait face à de nouvelles troupes qui avaient été amenées dans la ville.

Au moment même où les forces ukrainiennes progressaient au sud de la ville au début de la semaine, les Russes à l’intérieur de la ville ont détruit le toit et l’angle d’un immeuble de cinq étages où était basé le 127e.

Les soldats de Wagner ont ensuite escaladé le bâtiment, prenant le contrôle des troisième et quatrième étages tandis que ses soldats tenaient le premier et le deuxième, a déclaré Hryshchenko. Parfois, les troupes se battaient à seulement cinq pieds l’une de l’autre. Ses hommes ont finalement prévalu, et ils ont également repoussé cette vague. Mais ils ont à peine eu la chance de se reposer avant d’être de nouveau attaqués.

« C’est constant. Une fois que nous tuons le premier groupe, nous souffrons sous l’artillerie et ils en envoient un autre », a-t-il déclaré.

Cette dépense massive de troupes et de munitions russes est l’une des raisons pour lesquelles l’Ukraine a tenu à rester à Bakhmut. Mais la situation à l’intérieur reste « très tendue », a déclaré Zahorodniuk, l’ancien ministre de la Défense.

La bataille pour Bakhmut est loin d’être terminée et un succès au sud ne suffit pas à changer l’issue de la lutte pour le contrôle de la ville elle-même. « Avec quelques opérations supplémentaires comme celle-ci, la situation pourrait changer, mais il est trop tôt pour le dire », a-t-il déclaré.

L’ampleur de l’avancée de l’homme de Rollo dans le sud serait impossible à l’intérieur des limites denses de la ville, a déclaré Hryshchenko. « Vous ne pouvez pas réussir comme deux kilomètres [1.2 miles]. Nous parlons de chaque mètre individuel, et chaque mètre est un travail difficile à récupérer.

Et tandis que Prigozhin affirme qu’il est à court de munitions et qu’il ne reçoit pas les ressources dont il a besoin de la part du ministère russe de la Défense, les troupes ukrainiennes déployées contre lui disent que l’ampleur de l’assaut est pire que jamais.

Hryshchenko a décrit comment sa 127e brigade rationne les munitions pour son obusier, tandis que chaque jour les Russes couvrent chaque kilomètre carré d’obus jusqu’à ce que chaque bâtiment soit détruit.