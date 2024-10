Comment l’armée incite les soldats à écrire et à lire davantage sur des questions clés

L’armée veut que les soldats de tous grades en fassent plus lecture et écriture militairecar ses dirigeants espèrent recueillir les commentaires de la force sur la manière de mener la prochaine guerre.

Au cours de la dernière année, le service a lancé le Projet Hardingqui a vu sa première cohorte de diplômés rejoindre leurs revues ou publications militaires respectives en tant que rédacteurs temporaires.

Le service a envoyé 18 000 exemplaires imprimés de « Military Review », avec une série d’articles pratiques sur l’armée professionnelle, rédigés à 4 333 unités. Ils ont également publié les mêmes articles sous forme numérique, les partageant sur plusieurs réseaux sociaux et sites Web de l’armée.

Une bourse militaire offre des emplois rémunérés de rédacteur et de diplôme pour revitaliser les revues

Un problème fastidieux pour les soldats qui souhaitaient consulter leurs journaux de branche, tels que les magazines « infanterie » ou « armures », était leur format. Les anciennes approches de publication signifiaient que les utilisateurs devaient trouver la page Web et télécharger un fichier imprimable pour lire le matériel.

Début octobre, le service a lancé son Site Internet « Ligne de Départ »qui contient des revues militaires de l’armée dans des formats spécifiques en ligne et adaptés aux appareils mobiles. Désormais, les utilisateurs peuvent partager des articles individuels depuis leur smartphone, tout comme ils le peuvent avec des articles d’actualité ou des publications sur les réseaux sociaux.

Une partie de la promotion d’une force plus instruite et plus curieuse consiste à rendre le matériel plus accessible, a déclaré le lieutenant-colonel Zachary Griffiths, assistant spécial du chef d’état-major de l’armée, à l’Army Times.

« Il est optimisé pour l’affichage sur mobile et sur ordinateur », a déclaré Griffiths. Le lieutenant-colonel espère que le contenu pourra rivaliser avec ce que les soldats consultent sur leurs smartphones lorsqu’ils font la queue à l’économat ou pendant leur temps libre.

« La première chose que nous essayons de faire est de rendre le contenu accessible », a déclaré Griffiths.

Le sergent. Leyton Summerlin, 1re classe, assistant du sergent-major de l’armée, a déclaré à Army Times que « l’objectif est de fournir du contenu en trois clics ou moins ».

Le site Web a été lancé avec plus de 200 articles provenant de 11 revues militaires, a déclaré Griffiths. Les travaux futurs ajouteront des archives numérisées de numéros de revues antérieurs.

Une grande partie du travail écrit et académique au sein de la branche a souffert au cours des dernières décennies en raison de l’engagement de l’armée dans les déploiements en cours à l’étranger.

Par exemple, la dernière fois que le magazine « Armor » a eu un rédacteur en chef en uniforme, c’était en 2006, avait précédemment rapporté l’Army Times.

Alors que le programme de bourses du projet Harding entre dans sa deuxième année, les participants seront pleinement exposés aux pratiques journalistiques tout en s’entraînant à diriger le journal de leur branche.

Les personnes sélectionnées – capitaines en service actif, sergents-chefs ou adjudants-chefs 4 – passeront un an à l’Université du Kansas pour obtenir un diplôme d’études supérieures en journalisme avant de se voir confier une mission de deux ans dans leur journal de branche.

L’Armée souhaite que les boursiers apportent non seulement leur expertise dans leur domaine au travail, mais qu’ils possèdent également les compétences en matière de révision et de rédaction nécessaires pour mieux traduire le matériel riche en jargon aux nouveaux soldats, a déclaré Griffiths.

Les boursiers serviront également d’ambassadeurs de l’écriture et de la lecture, se rendant dans les unités pour expliquer les opportunités d’écriture et encourager une lecture militaire plus professionnelle.