Comment l’armée américaine du Pacifique se prépare à la guerre avec la Chine

AÉRODROME DE DILLINGHAM, Hawaï— Capitaine. Sam Soliday se tient devant un Black Hawk sur une piste d’atterrissage en gravier en face de la pittoresque côte nord-ouest d’Oahu, un patch « jungle » velcro sur la manche de sa chemise de combat. Il fait partie des plus de 5 000 soldats américains, indonésiens, thaïlandais, britanniques et néo-zélandais répartis sur des îles allant d’Hawaï à Palau dans le Pacifique occidental pour un énorme exercice d’entraînement qui simule « un conflit à grande échelle contre un adversaire homologue dans la jungle et les archipels ». conditions.”

C’est une longue façon de dire qu’ils se préparent à un combat avec la Chine dans le Pacifique, même si les responsables de l’armée préfèrent garder cela officiellement vague. Mais pour Soliday, la principale différence avec les exercices d’entraînement précédents réside dans le scénario : un conflit inter-îles.

“En tant qu’armée américaine, nous n’avons pas vu un conflit comme celui-ci depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Soliday, un officier du renseignement. Et il existe « un niveau de complexité supplémentaire à l’ensemble des problèmes qui implique le déplacement d’actifs de différentes îles, traversant des brèches humides ». Et le groupe de travail sur l’aviation fournit réellement le soutien nécessaire pour permettre ces opérations. Et les différents types de terrain qui peuvent varier sur les îles peuvent aller des ravins abrupts aux zones plates et désolées. Donc, opérer dans l’environnement austère qu’offrent ces îles est vraiment, vraiment le meilleur moyen de former un chasseur léger, ainsi que, vous le savez, une brigade d’aviation de combat.

Au cours des dernières décennies, l’armée américaine a mené des exercices de cette envergure dans ses centres d’entraînement de Californie et de Louisiane. Mais celui-ci, le premier depuis le Centre multinational conjoint de préparation du Pacifique a été validée et certifiée par le Pentagone en juin en tant que capacité nationale conjointe de formation – est essentielle à la préparation au conflit dans la région Indo-Pacifique, a déclaré le général Charles Flynn, commandant de l’armée américaine dans le Pacifique.

Auparavant, « nous emballions l’équipement d’une division entière et nous traversions le canal de Panama » pour nous rendre en Louisiane, a déclaré Flynn, ce qui signifiait que les soldats étaient séparés de leur équipement pendant « quelques mois ».

« Nous ne pouvons pas nous permettre de quitter cette région. Nous devons rester dans la région », a-t-il déclaré. « Et avoir un environnement comme celui-ci, ce n’est pas la Louisiane. Et donc, nous utilisons des motomarines, nous utilisons six C-130 et neuf C-17 de [Pacific Air Forces].»

La flotte du Pacifique, le commandement des opérations spéciales et les ressources du Corps des Marines des États-Unis sont également impliqués dans l’exercice, baptisé JPMRC 24-01 et s’est tenu du 20 octobre au 10 novembre.

« Avoir une force conjointe à Hawaï présente tous ces avantages », a déclaré Flynn. “C’est extrêmement important pour la force interarmées, car je ne connais aucun autre endroit, du moins dans l’armée, où l’on bénéficie d’un tel entraînement tactique interarmées.”

Pour l’adjudant-chef 3 Zachary Francis, un pilote instructeur senior, a déclaré que l’exercice vise à « construire une puissance de combat à des fins d’entraînement, donc si jamais il y a une crise ou un conflit dans le monde, nous sommes prêts à y aller ».

Francis a été déployé en Afghanistan, mais a déclaré que voler à Hawaï est différent en raison du terrain : l’océan, les chaînes de montagnes et même l’environnement désertique de l’île d’Hawaï.

« Du seul point de vue de la formation, c’est super fantastique que nous puissions nous entraîner ici, et que nous obtenions la valeur réelle de la formation dans le monde réel en opérant entre des chaînes d’îles », a-t-il déclaré.

À quelques minutes en voiture de Francis et Soliday, un petit groupe de soldats d’artillerie est blotti autour d’un obusier nommé « Chop Suey », protégé du soleil par un filet de camouflage. Le major Ryan Yamauchi, officier exécutif de l’artillerie de la 25e Division d’infanterie, a déclaré qu’opérer dans la jungle constitue un « énorme changement » par rapport aux environnements urbains et aux déserts ouverts d’Irak et d’Afghanistan.

« Opérer dans une jungle nous a en quelque sorte appris à… modifier certaines tactiques, techniques et procédures d’utilisation de l’artillerie », a-t-il déclaré. « Une grande partie est une question de masse, ce qui signifie autant d’obusiers que possible, et pas seulement des obusiers », mais aussi des capacités de fusées à masser sur la cible.

Sur un chemin de terre d’argile rouge, derrière un enchevêtrement de fils accordéon, le major John Azbill supervise les communications depuis un poste de commandement camouflé. Azbill n’est sur l’île que depuis quelques mois, mais il a vite appris que les ondes radio à signature électromagnétique « ne sont pas fan » de l’environnement de la jungle.

« Dans le désert, il n’y a aucune interruption, il n’y a aucune interférence, si vous voulez, du terrain… Le désert est grand ouvert et les signaux de communication parcourent de longues distances. C’est donc très simple pour nous de fonctionner. Maintenant, alors que nous nous déplaçons et pivotons vers le Pacifique, le terrain est très différent, donc l’environnement va être beaucoup plus difficile pour nous en tant que corps des transmissions et communauté des transmissions », a-t-il déclaré.

Malgré les scénarios et les messages qui semblent pointer directement vers la Chine, le colonel RJ Garcia a déclaré que l’exercice d’entraînement n’était pas conçu pour répondre à une menace particulière. Au lieu de cela, a déclaré le commandant adjoint de la 25e DI, l’idée était de « défier les dirigeants, depuis le soldat jusqu’aux plus hauts niveaux de prise de décision, afin qu’ils soient plus agiles et prêts à agir quel que soit l’adversaire ».

Et, a déclaré Garcia, la formation à Hawaï permet aux pays partenaires et aux autres services de participer, et « cela nous forme dans l’environnement dans lequel nous allons combattre ».

Partenariat pour le combat

Quelques jours plus tard, dans une clairière herbeuse encadrée de montagnes luxuriantes, des soldats thaïlandais, des troupes d’infanterie du Royal Regiment of Scotland et des conseillers de l’armée américaine préparent une attaque. Dans ce scénario de formation, ils aidaient un pays fictif à se défendre contre un agresseur.

Quel que soit le scénario, « il est important que l’armée américaine ait confiance dans la capacité de ses partenaires à travailler avec nous en termes de techniques, de tactiques, de procédures et d’équipement, mais aussi que la force partenaire ait confiance dans sa capacité à travailler avec nous. De cette façon, nous avons un front commun contre l’ennemi », a déclaré le capitaine Will Sherwood, chef d’équipe de conseillers en manœuvres à la 5e brigade d’assistance des forces de sécurité.

Le major Matthew Lensing, commandant de la 5e compagnie SFAB, a déclaré qu’il est désormais essentiel de forger la confiance.

« Surtout dans cette région sur laquelle nous nous concentrons tant, nous savons combien de temps il faudrait aux États-Unis pour renforcer leurs forces dans l’Indo-Pacifique… Nous aurions besoin d’aide. Et c’est pourquoi il existe déjà un groupe de partenaires souhaitant s’associer avec nous et qui estiment que les États-Unis sont leur partenaire de choix. C’est notre mission. Et c’est ainsi que nous répondons à l’intention de notre commandant de l’armée américaine dans le Pacifique de dissuader la guerre, en construisant un solide réseau de partenaires qui souhaitent travailler avec nous et s’entraîner avec nous lors de ces événements.

Le lieutenant Toby Johnstone, commandant de peloton du Black Watch, 3e Bataillon, Royal Regiment of Scotland, fait partie d’une petite équipe qui forme les soldats thaïlandais aux tactiques d’infanterie légère. Cela présente des difficultés, a-t-il expliqué, d’autant plus qu’il n’y a qu’environ cinq anglophones sur 90 soldats, mais les rapports et la communication se sont améliorés au cours de l’exercice. L’expérience et l’établissement de relations – avec des soldats américains et thaïlandais – sont également précieux, a-t-il déclaré.

Le capitaine Supathin Bunsang, chef de section de la Compagnie thaïlandaise de reconnaissance à longue portée 6, a déclaré : Défense Un grâce à un traducteur, la formation est très différente des exercices dispensés dans son pays d’origine, où la formation est planifiée et prévisible.

Bunsang a déclaré qu’il apporterait à d’autres soldats en Thaïlande « l’entraînement consistant à être prêt à toute situation, prêt à une attaque surprise, prêt à tout ce qui est imprévisible ».

« Un théâtre commun »

Le Pentagone a clairement indiqué que la « menace principale » de l’armée américaine était la Chine – et Flynn dit avoir vu les Chinois adopter un « comportement irresponsable et insidieux » dans la région.

« C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que je constate également une multiplication par dix des exercices multilatéraux et multinationaux », a-t-il déclaré à un petit groupe de journalistes à la caserne Schofield. « On parle souvent de théâtre aérien et maritime, mais ce n’est pas le cas. C’est un théâtre commun. Il y a des défis communs, des défis multinationaux communs, et nous ne les résoudrons qu’avec des solutions communes et multinationales.

Et l’armée américaine jouera un rôle clé dans ces solutions, en tant que « colonne vertébrale de la force conjointe », a déclaré Flynn.

« Je pense que ce que les Chinois ont créé est un [anti-access and area denial] « Un arsenal qui est principalement conçu pour vaincre la puissance aérienne et maritime, et secondairement… pour nier, dégrader et perturber l’espace et le cyber », a déclaré Flynn. “Il n’est pas conçu pour trouver, réparer et achever des forces terrestres distribuées, mobiles, mortelles, fixes, semi-fixes et rechargeables qui peuvent se cacher dans le désordre, car nous pouvons nous cacher dans le désordre.”