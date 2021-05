Comment l’Arizona est devenu un foyer pour les véhicules électriques, les micropuces et la technologie de conduite autonome

L’Arizona est rapidement devenu un épicentre pour les véhicules électriques et les technologies de conduite autonome, et c’est maintenant le site de trois grandes nouvelles usines de semi-conducteurs alors que les États-Unis luttent pour augmenter la production pendant la pénurie mondiale de puces.

le Autorité du commerce de l’Arizona affirme avoir aidé 634 entreprises à déménager ou à s’étendre en Arizona entre 2015 et 2020. Les grands noms incluent Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et les sociétés de véhicules électriques Lucid Motors, ElectraMeccanica, Nikola et Atlis Motor Vehicles.

En 2020, Phoenix a attiré plus de résidents que toute autre ville américaine pour la quatrième année consécutive, alors que les travailleurs à distance hautement qualifiés affluent vers le faible coût de la vie et les grands espaces ouverts de l’État du Grand Canyon.

Regardez la vidéo pour entendre le gouverneur Doug Ducey, les grandes entreprises et les Arizoniens expliquer pourquoi le boom technologique se produit et comment il change l’état.