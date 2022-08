Comment l’Arizona est devenu un abîme de théories du complot électoral

Hobbs a pris de l’importance dans les jours qui ont suivi les élections de 2020 lorsqu’elle est apparue à la télévision nationale à toute heure du jour et de la nuit, assurant aux électeurs que tous les bulletins de vote seraient comptés de manière juste et précise, quel que soit le temps que cela prendrait. Il n’est donc pas exagéré de dire que son propre destin est profondément lié à la montée du négationnisme électoral.

Mais même si ses partisans les plus proches ont promu Hobbs en tant que gardienne de la démocratie – et elle en a bénéficié dans sa collecte de fonds – ce n’est pas un élément central de sa campagne quotidienne. De nombreux stratèges démocrates de l’État disent qu’ils pensent qu’elle serait mieux en se concentrant sur des questions telles que l’économie, les soins de santé et l’avortement.

Et cette ligne de pensée est encore plus vraie dans le camp Kelly, où beaucoup pensent que le sénateur sortant est mieux servi en se concentrant sur son image d’indépendant qui est prêt à contrarier les autres membres de son parti.

En mars, par exemple, Kelly a qualifié l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile traversant la frontière de “crise”, un langage auquel Biden a résisté. Kelly a également soutenu une partie d’un mur frontalier, une position à laquelle la plupart des démocrates s’opposent catégoriquement.

En tant que question politique, comment le déni électoral joue-t-il avec les électeurs par rapport, disons, aux emplois ou au prix de l’essence et de l’épicerie ?

Nous ne connaissons pas encore la réponse, mais la question de savoir si les électeurs considèrent les candidats qui refusent les élections de 2020 comme disqualifiants est l’une des questions les plus importantes et les plus intéressantes cet automne.