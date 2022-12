Comment l’Argentine a célébré la victoire de la Coupe du monde 2022

Chaque femme qui avait l’air d’avoir l’âge de grand-mère a reçu une sérénade avec un chant qui est devenu un cri de ralliement de la Coupe du monde de cette année en Argentine : “Abuela, la, la, la, la, la.” Le chant, du mot espagnol pour grand-mère, a commencé à Buenos Aires après l’une des victoires de l’Argentine, lorsqu’un groupe de jeunes hommes l’a chanté devant une femme âgée dansante qui portait un masque médical et s’enveloppait dans un drapeau.

“Elle ne sait toujours pas pourquoi tout le monde lui chante mais elle adore ça”, a déclaré Silvia Belvedere à propos de sa mère de 89 ans, Nelida Peralta, qui se tenait sur le trottoir le long de la procession, agrippant une canne et agitant deux petits drapeaux argentins. Au fur et à mesure que la procession passait, chaque groupe qui la remarquait s’arrêtait pour lui faire une sérénade et prendre des photos.

« Je suis tellement heureuse », a déclaré Mme Peralta. “Je ne peux pas y aller, alors je reste ici en agitant le drapeau.”

Plus loin dans l’avenue, un groupe d’immigrants bangladais a été chaleureusement accueilli par les fans en marche. L’amour du Bangladesh pour l’équipe nationale de football d’Argentine est devenu une histoire majeure ici, et les Argentins qui défilent sur la route se sont arrêtés pour des photos et des high fives. L’un des hommes du Bangladesh, qui a déclaré avoir vécu à Buenos Aires pendant 24 ans, a déclaré qu’il ne s’était jamais senti plus lié à sa maison d’adoption.

Le long du parcours, les Argentins ont exprimé leur joie avec tout ce qui était à portée de main. Les voitures bloquées aux intersections qui regardaient le cortège bipaient sans cesse ; un homme a frappé une casserole avec une cuillère. Et encore et encore, la foule a chanté l’hymne de cette année de l’équipe nationale argentine, “Muchachos, Ahora Nos Volvimos A Ilusionar” – ou “Les gars, maintenant nous nous excitons à nouveau”.

La chanson est devenue une sorte d’hymne de célébration en Argentine au cours des dernières semaines, et elle parle de la défunte star du football argentin, Diego Maradona, une sorte de divinité dans ce pays, regardant du ciel pour aider Messi et ses coéquipiers à amener l’Argentine une autre coupe du monde. Après que la prédiction de la chanson se soit concrétisée dimanche, c’était la bande originale de la marche.