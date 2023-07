Le paysage du football saoudien connaît une transformation remarquable alors que

la nation se lance dans une mission de s’établir comme un centre sportif mondial. Le

l’afflux récent de signatures de football de haut niveau a établi des comparaisons avec la Chine

entrée désordonnée sur le marché.

Cependant, l’Arabie saoudite adopte une approche plus stratégique, visant à diversifier son économie, à projeter une image moderne et à capitaliser sur la popularité du football pour attirer le tourisme et l’attention mondiale. Alors que la Saudi Pro League accueille des joueurs de renom, la révolution du football du pays est à la fois prometteuse et prometteuse.

La vision de l’Arabie saoudite

Sous la direction du prince héritier Mohammed bin Salman, Arabie saoudite

vise à réduire la dépendance au pétrole en ciblant de multiples sources de marchés lucratifs. Bâtir une ligue de soccer solide est un élément clé de cette stratégie. En conséquence, il améliore la réputation mondiale, attire les investissements et présente la nation comme une destination moderne et innovante.

Le Fonds d’investissement public (PIF), doté d’importantes ressources financières, a joué un rôle central dans le soutien des ambitions footballistiques de l’Arabie saoudite. Le pays aspire à élever sa ligue de football dans le top 10 mondial en termes de génération de revenus d’ici 2030.

Apprendre de l’expérience chinoise

La folie des dépenses malheureuses de la Chine dans le football sert de leçon essentielle pour

Arabie Saoudite. L’approche initiale de la Chine pour acheter des joueurs vedettes a entraîné des faillites, des scandales de corruption et un manque d’amélioration substantielle des normes de football. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement chinois est intervenu avec des taxes de transfert, des plafonds salariaux, etc. En conséquence, de nombreux clubs ont fini par se replier de toutes les extrémités de la pyramide du football chinois.

Le ralentissement économique, les propriétaires de clubs endettés et l’impact de la pandémie ont encore entravé les ambitions de football de la Chine. L’Arabie saoudite veut sans aucun doute apprendre de ces erreurs et tracer une voie différente vers une croissance durable.

Signatures de haut niveau :

La Saudi Pro League a certainement connu un afflux impressionnant de talents, avec plusieurs joueurs notables rejoignant des clubs saoudiens. Cristiano Ronaldo, l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, a signé avec Al-Nassr en décembre, suivi de l’arrivée de Karim Benzema et N’Golo Kanté à Al-Ittihad.

Al-Hilal, l’équipe la plus titrée d’Arabie saoudite et d’Asie, s’est assuré les services de Rúben Neves et Kalidou Koulibaly. Édouard Mendy, le gardien vedette de Chelsea qui n’a pas pu se remettre d’une mauvaise forme, a rejoint Al-Ahli. Surtout, ces signatures très médiatisées ont suscité un enthousiasme considérable et une attention internationale.

Forces et défis

Par rapport à la Chine, l’Arabie saoudite possède certains avantages de bon augure

pour sa révolution footballistique. La nation bénéficie déjà d’une forte présence de football dans

en termes de succès continental, d’exposition internationale et de qualité des

joueurs.

Le soutien financier du PIF, qui supervise les grands clubs de football et d’autres investissements sportifs, fournit les ressources nécessaires pour attirer les meilleurs talents et investir dans les infrastructures et le développement. Cependant, des défis subsistent. Les exemples passés de mauvaise gestion financière, de dettes et de salaires impayés au sein des clubs saoudiens montrent la nécessité d’une gouvernance efficace et d’une stabilité financière dans la ligue.

Le facteur culturel

Outre les considérations financières, la religion et la culture jouent un rôle dans les aspirations footballistiques de l’Arabie saoudite. Des joueurs tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté et d’autres ont exprimé leur attirance pour le pays en raison de son statut de nation musulmane et de l’importance de sites religieux comme La Mecque.

Bien que la foi puisse jouer un rôle secondaire dans le recrutement des joueurs, elle s’aligne sur les liens culturels de la nation et résonne auprès des publics locaux et régionaux. L’engagement de l’Arabie saoudite à offrir un environnement unique, enraciné dans les valeurs et traditions islamiques, montre son dévouement à créer une expérience de football unique. En comparaison, des ligues majeures comme la Ligue 1 française ont interdit aux joueurs de rompre le jeûne pendant le Ramadan, montrant un manque de tolérance et d’ignorance envers les joueurs musulmans.

Conclusion

Comme indiqué ci-dessus, la révolution du football en Arabie saoudite représente une voie prometteuse pour la nation. Tirant les leçons des pièges de la Chine, l’Arabie saoudite adopte une approche plus mesurée et stratégique pour construire un écosystème de football durable. L’implication du PIF, les acquisitions d’acteurs de premier plan, ainsi que l’accent mis sur une gouvernance efficace contribuent à son succès potentiel.

Cependant, les défis liés à la gestion des finances, à la garantie d’un équilibre concurrentiel et au maintien de la viabilité à long terme doivent être relevés. Malgré les critiques publiques des fans et des experts, l’Arabie saoudite maintient ses signatures coûteuses. Alors que la ligue de football d’Arabie saoudite prend de l’ampleur, le monde regarde avec impatience si elle peut s’imposer comme un acteur majeur sur la scène mondiale du football, propulsée par sa vision de la diversification économique et de l’excellence sportive.

PHOTO : IMAGO / ABACAPRESS