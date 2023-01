Comment l’Arabian Gulf Cup à Bassorah est devenue une fête pour les Irakiens

La foule célèbre jeudi la victoire de l’Irak sur le Yémen lors de la Coupe du golfe Arabique sur la corniche de Bassorah, en Irak. (Emily Garthwaite pour le Washington Post)

BASRA, Irak – Les lumières du stade international de Basra se sont éteintes. Puis le spectacle a commencé. Sinbad, le marin légendaire des « Mille et Une Nuits », s’est levé de l’obscurité pour saluer la foule. Des lumières et des lasers ont dansé à travers le stade. Pendant une heure, des musiciens, danseurs et acteurs irakiens ont emmené les fans dans un voyage à travers des milliers d’années d’histoire irakienne. “Nous sommes un phare pour le monde”, a chanté le chanteur populaire Hussam Alrassam.

Le spectacle du 6 janvier a marqué le début du 25e tournoi de football de la Coupe du Golfe arabe, organisé par l’Irak pour la première fois depuis 1979, alors que le pays cherche à tourner la page sur des décennies de violence, d’instabilité et d’isolement.

“Le Golfe 25 est une opportunité qui peut contribuer à renforcer les relations entre l’Irak et le reste des pays du Golfe”, a déclaré le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, qui a assisté à la cérémonie d’ouverture aux côtés de responsables arabes de toute la région et du président de la FIFA, Gianni Infantino. “Ce sera un signe de reprise après les années de vaches maigres et les troubles politiques.”

Le tournoi, qui a lieu tous les deux ans, réunit des pays du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, Bahreïn et Oman), en plus du Yémen et de l’Irak. Tout comme la récente Coupe du monde à Doha, au Qatar, a servi à présenter la culture du golfe Persique au monde extérieur, le tournoi de Bassorah a donné à de nombreux citoyens du golfe leur première chance de découvrir l’Irak.

Pour les habitants, c’était une occasion rare de regarder le football international dans leur propre arrière-cour et, tout aussi important, d’exprimer leur fierté nationale et leur solidarité régionale.

“Malgré la concurrence féroce entre les pays du Golfe pour remporter le championnat, ce qui nous importe en premier lieu, c’est d’honorer nos invités après une longue absence”, a déclaré Hussam Muthana, 27 ans, chauffeur de taxi à Bassorah. “Nous sommes voisins et cousins, même si des circonstances politiques extérieures nous ont éloignés.”

Plus de 50 000 visiteurs du golfe ont afflué en Irak au cours des deux dernières semaines, selon les autorités irakiennes, alors que le pays assouplissait les restrictions aux frontières et accordait des visas gratuits. Ils se sont rendus au port sud de Bassorah, la deuxième plus grande ville d’Irak, où ils ont été accueillis avec des banderoles et des drapeaux du golfe.

Les visiteurs affluaient vers la corniche qui longe la rivière Shatt al Arab, la principale attraction touristique de la ville, et les rues bourdonnaient d’excitation, surtout pendant les matchs. Lorsque l’équipe irakienne a triomphé 5-0 du Yémen jeudi, une soirée dansante a éclaté et des feux d’artifice ont rempli le ciel. C’était une joie qui transcendait le sport.

“Nous sommes très heureux de la présence de nos frères”, a déclaré Muhammad, qui possède un chariot de café sur la corniche et a refusé d’accepter l’argent des fans du golfe. “Nous espérons que cela ne s’arrêtera pas.”

Bien que la province de Bassorah repose sur des milliards de dollars de pétrole, ses habitants n’ont jamais partagé la prospérité. Près de la moitié des habitants de la ville vivent en dessous du seuil de pauvreté ; un quart de ses jeunes sont au chômage.

Pourtant, les hôtels de la ville étant complets pour le tournoi, les habitants ont ouvert leurs maisons. Les nouveaux visiteurs de la région ont été submergés par la générosité. “Tout le monde, sans exagération, était prêt à vous accueillir, et la ville est restée éveillée toute la nuit et toute la journée”, raconte Ibrahim Ali, 40 ans, qui a fait le voyage depuis Oman. “Même les chauffeurs de taxi se sont opposés lorsque nous avons essayé de payer leur course.”

“Je suis venu du Koweït avec ma propre voiture il y a une semaine, et jusqu’à présent, je n’ai pas dépensé un seul dinar”, s’étonne Salim Moubarak, 37 ans. “Tout est gratuit.”

À l’intérieur du stade principal de Bassorah, plus de 60 000 spectateurs se sont rassemblés pour regarder le Koweït affronter Bahreïn vendredi. Parmi eux se trouvait Raheem Ali, 54 ans, qui a passé toute sa vie à Bassorah.

“Nous devons montrer notre soutien aux invités pour qu’ils se sentent chez eux”, a-t-il expliqué. « Auriez-vous pu imaginer que les Koweïtiens qui étaient occupés par l’Irak il y a 30 ans viendraient ici pour jouer au football avec nous et chanter l’amour de l’Irak ?

L’Irak a été interdit de participer à la coupe après avoir envahi le Koweït en 1990, ne rejoignant qu’en 2004. Dans les années qui ont suivi, le pays était considéré comme trop dangereux pour accueillir le tournoi.

“Nous nous attendions à ce que la situation sécuritaire soit mauvaise et que les milices contrôlent”, a déclaré Abdul Rahman Meshal, 40 ans, un fan émirati en visite. “Nous pensions que les ressortissants du Golfe n’étaient pas les bienvenus à cause de l’influence iranienne, mais nous avons été surpris par la réalité différente.”

Le tournoi de cette année n’a pas été totalement épargné par les polémiques politiques. L’Iran s’est longtemps opposé à l’utilisation du terme “Golfe Persique” pour décrire la coupe, arguant qu’elle devrait à juste titre s’appeler le “Golfe Persique”. La semaine dernière, l’Iran a convoqué l’ambassadeur irakien pour déposer une protestation officielle.

Sudani a minimisé le désaccord dans une interview avec Deutsche Welle, déclarant : « Nous respectons tous les points de vue, et aujourd’hui nous faisons partie du système arabe, et nous tenons à perpétuer nos relations avec les États arabes du Golfe. Les Irakiens étaient moins mesurés sur les réseaux sociaux, inondant Twitter du hashtag « Golfe Arabique ».