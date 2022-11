Comment l’approche de tolérance zéro de l’Australie envers les migrants illégaux a stoppé les traversées en bateau sur leurs traces

LA petite île de Nauru n’est pas un endroit pour quiconque souhaite commencer une nouvelle vie.

Au milieu du Pacifique, à environ 300 km de la civilisation la plus proche, il est plus petit que l’aéroport Schiphol d’Amsterdam et n’a rien à recommander.

Avec le contrôle de ses propres frontières, l’Australie a pu mettre un pied sur l’immigration via de petits bateaux – contrairement au Royaume-Uni Crédit : PA

L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott est incrédule face à l’incapacité du gouvernement britannique à contrôler l’immigration Crédit : Getty

L’immigration a atteint son paroxysme en 2001 lorsque l’Australie a refusé de laisser entrer dans le pays un cargo norvégien transportant des réfugiés afghans. Crédit : Reuters

À moins que vous n’ayez envie de visiter des mines de phosphate abandonnées ou de vous baigner dans des eaux infestées de requins.

Il était une fois l’un des endroits les plus riches de la Terre, grâce à ses réserves minérales.

Ces jours-ci, il est en ruine, sa principale prétention à la renommée en tant que centre de détention pour demandeurs d’asile pour l’Australie.

Avec rien à faire là-bas, et aucune perspective d’évasion, cela fait du Rwanda en Afrique de l’Est – où nos propres migrants illégaux sont censés être envoyés – ressembler au pays du lait et du miel.

Pas étonnant que si peu de migrants illégaux risquent de se retrouver là-bas.

Au cours des 20 dernières années, l’Australie n’a fait aucun prisonnier en ce qui concerne les demandeurs d’asile.

Pas pour eux, les couvertures chaudes et les packs de bienvenue distribués aux migrants de la Manche qui débarquent sur la côte sud de l’Angleterre.

L’Australie ne s’attend pas à ce que ses contribuables fournissent un hébergement dans un hôtel de luxe, des bons alimentaires, des conseils juridiques gratuits et un tas d’autres avantages à ces personnes.

Oh non. Quiconque essaie de se faufiler en Australie est immédiatement refoulé – soit d’où il vient, soit un endroit bien pire, Nauru, à environ 2 500 milles.

Le résultat? L’Australie n’est plus un pôle d’attraction pour les chancers et les desperados qui espèrent se glisser dans l’économie souterraine, ou entrer dans le monde criminel, après un périlleux voyage en mer.

Contrairement aux gangs criminels qui gagnent des millions grâce à l’approche douce de la Grande-Bretagne, les trafiquants d’êtres humains qui empruntaient autrefois les routes entre l’Indonésie, le Sri Lanka et l’Australie ont dû faire leur commerce grotesque ailleurs.

Cadavres décomposés de femmes et d’enfants

Ceux qui fuient véritablement la persécution présentent simplement leur cas par les voies officielles, en demandant des soi-disant visas de protection auprès des autorités compétentes.

Mais ça n’a pas toujours été comme ça.

Au cours des années 1990, l’Australie avait un énorme problème avec les passages de migrants illégaux.

Les chiffres impliqués n’ont jamais rien à voir avec ce que le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, Suella Braverman, a décrit comme «l’invasion» de notre côte sud.

Pourtant, suffisamment de personnes ont été tentées de faire le voyage dangereux, ce qui entraînerait de terribles pertes de vie.

À un moment donné, quelque 18 000 personnes par an risquaient leur vie sur des bateaux ressemblant à des bus à impériale délabrés. Des centaines se noieraient.

Les marins australiens sont toujours traumatisés par les scènes dont ils ont été témoins après le naufrage de navires branlants remplis de migrants.

Lors d’une récente audience du tribunal Down Under, un officier de marine a déclaré qu’il était hanté par l’horreur de retirer les cadavres décomposés de femmes et d’enfants de l’eau – y compris le corps d’un bébé si petit qu’un de ses collègues l’a pris pour une poupée.

Les choses ont atteint leur paroxysme en 2001, lorsque le gouvernement australien a refusé de laisser un cargo norvégien – le MV Tampa, transportant 433 réfugiés afghans sauvés d’un bateau de pêche en perdition – entrer dans les eaux australiennes.

Face à une élection générale et sachant que les électeurs en avaient assez de la question, le premier ministre de l’époque, John Howard, a refusé de bouger.

Lorsque le capitaine provocateur a tenté d’entrer dans les eaux australiennes de toute façon, Howard a envoyé ses forces spéciales.

Naturellement, la soi-disant affaire de Tampa a déclenché une flambée de protestations massives contre les responsabilités morales et les droits de l’homme.

Au lieu de capituler devant la brigade #BeKind qui signale la vertu, le gouvernement australien a redoublé d’efforts. En quelques jours, ils ont introduit une nouvelle législation draconienne sur le contrôle des frontières, confirmant le droit souverain de l’Australie de déterminer qui entre et vit dans son pays.

C’est alors qu’ils ont conclu un accord avec Nauru, offrant à l’île pauvre un sac d’argent pour gérer une installation de traitement offshore sinistre.

Au lieu de céder à la brigade #BeKind, l’affaire de Tampa a incité l’Australie à promulguer une législation draconienne sur le contrôle des frontières Crédit : Reuters

De nombreux réfugiés sont désormais détenus dans la nation insulaire de Nauru, près de l’Australie Crédit : MIKE LEYRAL/AFP via Getty Images

Une sinistre installation de traitement offshore se trouve sur cette petite île entourée d’eaux infestées de requins Crédit : MIKE LEYRAL/AFP via Getty Images

Cela ressemble un peu à l’arrangement controversé que notre propre gouvernement a conclu avec le Rwanda.

La grande différence ? Les Australiens le pensaient vraiment.

Le message aux cerveaux criminels qui organisent des rackets de bateaux illégaux – et à leurs passagers potentiels – était fort et clair.

Toute personne tentant d’entrer illégalement en Australie par la mer serait refoulée ou envoyée dans l’un des endroits les plus reculés de la planète.

Et devine quoi? Ça a marché.

Plus tôt ce mois-ci, je me suis rendu à Sydney et j’ai interviewé certains des dirigeants politiques à l’origine de cette approche très réussie.

Parmi ceux à qui j’ai parlé, il y avait Tony Abbott, un titan de la politique australienne et ancien chef du Parti libéral (l’équivalent de nos conservateurs).

Né à Londres, Abbott a étudié à l’Université d’Oxford et aime ce pays.

Il a observé avec incrédulité l’échec lamentable du gouvernement britannique à faire face à la marée croissante de migrants illégaux traversant la Manche, sachant de sa propre expérience que la crise peut être entièrement résolue.

En tant que Premier ministre de l’Australie entre 2013 et 2015, il a imposé l’opération Resolute.

L’indice était dans le nom – il s’agissait d’un effort global du gouvernement pour protéger les frontières de l’Australie grâce à une surveillance 24 heures sur 24 et une réponse immédiate sans fioritures.

Comme Abbott me l’a souligné lors de notre conversation, il n’y a rien d’inhumain dans cette approche. Au contraire, il a sauvé des milliers de vies.

Le gouvernement australien a toujours veillé à ce que les migrants soient renvoyés dans leur pays d’origine en toute sécurité.

Certains ont été renvoyés dans des « cosses » de canot de sauvetage orange à l’allure futuriste. qui étaient climatisés et équipés d’équipements de sécurité et de navigation et remplis de nourriture et d’eau.

Le problème d’immigration en Australie dans les années 1990 était grave, mais les chiffres ne ressemblaient en rien à «l’invasion» que Suella Braverman a décrite au Royaume-Uni. Crédit : Reuters

Les électeurs sont furieux de l’incapacité de faire la distinction entre les vrais demandeurs d’asile et ceux qui traversent la Manche en canot Crédit : Brandon Hattiloney / No10 Downing Street

Les gouvernements successifs de toutes les couleurs politiques ont poursuivi la politique, y compris l’administration travailliste nouvellement élue en Australie cette année.

Certains espéraient que l’aile gauche Anthony Albanese se montrerait plus douce.

Mais dans les 24 heures suivant son élection, son gouvernement a montré que lui aussi était sérieux et a refoulé un bateau de Sri Lankais.

Bien sûr, il y a des différences. Les Australiens ne sont pas encombrés par la Cour européenne des droits de l’homme, qui est intervenue à la 11e heure pour immobiliser le premier vol vers le Rwanda. Ils ont aussi plus de contrôle sur leurs eaux.

La Manche est, bien sûr, partagée avec la France, qui n’acceptera probablement pas que tous les migrants soient renvoyés.

Ici au Royaume-Uni, nous serons toujours fiers d’accueillir notre part de ceux qui ont vraiment besoin d’un refuge.

Les électeurs sont tout simplement furieux de l’absence systématique de discrimination entre ceux qui fuient les zones de guerre et la grande majorité de ceux qui traversent la Manche en canot pneumatique – les chanceux et les criminels.

Affronter la brigade au cœur saignant demandera du courage, mais la Grande-Bretagne en a assez.

Oubliez d’envoyer encore plus de notre précieux argent aux Français, qui ont montré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucun intérêt réel à nous aider.

Quant au thé et à la sympathie pour les arrivées clandestines, il ne fait qu’alimenter cet affreux commerce.

La tolérance zéro à l’australienne est la voie à suivre.