Comment l’approche de justice réparatrice pourrait changer le système judiciaire

Ce qui se passait ce jour-là dans la salle d’audience à New York était inhabituel. Le juge devait condamner un jeune homme à la prison pour avoir tiré avec une arme à feu et tué un passant. Les audiences du tribunal pour ce type de crime sont naturellement chargées : en règle générale, les proches de la victime sont assis d’un côté de la galerie, aussi loin que possible de la famille de la personne qui a tué leur proche. Des mots durs sont souvent échangés ; parfois, des bagarres éclatent.

Outre cette tension, il n’y a pratiquement aucune responsabilité réelle. L’accusé répond passivement « oui » ou « non » lorsqu’on lui demande s’il plaide coupable, tandis que la famille de la victime peut tout au plus avoir la possibilité de faire une déclaration de la victime, moment où les victimes peuvent dire au tribunal comment le crime a affecté eux. (J’utilise les termes « victime » et « accusé » pour plus de clarté, mais dans le mouvement de justice réparatrice dont je fais partie, nous évitons d’utiliser de telles étiquettes car elles peuvent obscurcir les nuances. Nous promettons également la confidentialité aux personnes qui participent. dans le système, c’est pourquoi j’ai rendu anonymes toutes les parties dans cette affaire.)

Cependant, il est rare qu’un accusé assume une responsabilité significative pour ses actes, et il est également rare que la famille d’une victime obtienne une quelconque conclusion. Une fois la personne reconnue coupable, nous l’envoyons simplement en prison, sans rien dire.

Le jour en question, c’était différent. Je suis arrivée au palais de justice avec le mari de la personne tuée et je suis restée collée à ses côtés pendant toute cette insupportable journée. Peu de temps après, la mère de l’accusé est arrivée avec son plus jeune enfant et d’autres membres de sa famille.

Et c’est là que l’audience du tribunal est devenue inhabituelle. La mère de l’accusé s’est précipitée vers nous pour me serrer dans ses bras, puis elle a également serré le mari de la victime dans ses bras. L’homme qui avait perdu son mari a accueilli la mère de son assassin avec chaleur et reconnaissance. Lorsque les avocats sont finalement arrivés, ils nous ont trouvés tous ensemble plutôt que dans nos coins respectifs.

La rencontre des deux parties avant le prononcé de la peine est presque inédite, en particulier dans des affaires violentes de ce type. Notre système est conçu pour être accusatoire et combatif ; un côté gagne et un côté perd. Mais dans cette affaire, j’ai vu le procureur parler à la mère de l’accusé, qui l’a chaleureusement remercié pour l’opportunité de participer à un processus de justice réparatrice, tandis que l’avocat de la défense parlait gentiment avec le mari de la victime.

Lorsque le juge fut prêt, nous sommes tous entrés et nous sommes assis ensemble – les familles de la victime et de l’accusé alignées. Le procureur a expliqué au juge que grâce à un programme de justice réparatrice, l’accusé avait réellement assumé la responsabilité de ce qu’il avait fait.

Les origines de la justice réparatrice

Au cours des dernières décennies, de nombreuses communautés se sont tournées vers la promesse d’une justice réparatrice comme moyen de répondre aux conflits et à la violence. La justice réparatrice s’inspire d’enseignants issus de diverses traditions autochtones, comme celle de rétablissement de la paix, qui pratiquent une approche sacrée de la justice depuis des générations. Un éminent penseur de la justice réparatrice, le criminologue Howard Zehr, décrit l’approche comme s’éloignant de l’examen de la loi qui a été enfreinte et vers une enquête sur qui a été blessé, ce que cette personne a besoin de guérir et qui a l’obligation de répondre à ces besoins.

Au cours de la dernière décennie — après une brève incursion en tant que procureur au Canada, qui m’a révélé de nombreuses insuffisances du système de justice pénale conventionnel — j’ai exploré comment la justice réparatrice peut modifier les relations, répondre aux conflits et même aider à une voie à suivre après des dommages dévastateurs. Mon rôle dans ces cas est celui de facilitateur – en travaillant avec les deux parties et leurs proches – pour comprendre les besoins au cœur du problème et pour aider les gens à trouver leur propre équilibre pour aller de l’avant.

Dans le cas ci-dessus, j’ai conçu un processus de justice réparatrice qui a duré près d’un an. Ma première étape — comme toujours — a été de rencontrer le mari de la victime pour lui demander ce dont il avait besoin pour entamer le processus de guérison. Il a exprimé à plusieurs reprises le besoin de rencontrer l’accusé, un jeune homme d’une vingtaine d’années. Il voulait comprendre ce qui s’était passé ce jour-là ; il pensait qu’il voudrait peut-être même pardonner. Quoi qu’il en soit, le type de poursuites sans visage qui est la norme dans le système de justice pénale ne lui suffisait pas.

J’ai alors commencé à rencontrer le jeune homme, pour comprendre s’il serait ouvert à ce genre de démarche. Cela a pris du temps. Pendant de nombreux mois, lui et moi, ainsi que mon co-animateur, avons essayé de découvrir comment il s’était retrouvé à ce terrible carrefour. Nous avons parlé de toutes sortes de choses, partageant des informations sur nos vies et développant une véritable connexion. Finalement, nous avions établi suffisamment de confiance pour commencer à explorer la manière dont il pourrait accepter la responsabilité de ses actes.

Finalement, près de neuf mois après le début du processus, après qu’il ait plaidé coupable au tribunal mais avant sa condamnation formelle, nous nous sommes tous réunis pour un dialogue facilité ; une sans aucun avocat présent, une où le jeune homme a pu être témoin du chagrin de son mari et partager ses propres remords. La mère de l’accusé était également présente, soutenant la volonté de son fils d’assumer ses responsabilités et partageant ses immenses regrets pour ce qui s’était passé.

Lorsque nous avons eu fini, le policier en charge devant la porte – qui avait, plus tôt dans la journée, levé les yeux au ciel lors de notre « réunion de kumbaya » – a dit à mon co-animateur et à moi-même : « En près de 40 ans de travail dans les homicides, je Je n’ai jamais rien vu de pareil.

De retour dans la salle d’audience, au moment du prononcé de la peine, le procureur a suggéré au tribunal d’imposer une peine inférieure à la lumière des efforts de transformation de l’accusé. Mais il a d’abord invité le mari de la victime à partager sa déclaration de victime. Le mari s’est dirigé vers le podium et a commencé à parler :

« J’aimerais que le tribunal sache que je pardonne à ce jeune homme. Non pas parce que je suis ministre, ni parce que je dois le faire, mais à cause de la conversation sincère que nous avons eue dans le cadre du programme de justice réparatrice.

Le juge a imposé une peine inférieure, et c’est tout.

Amener la réconciliation au tribunal

L’adoucissement auquel nous avons assisté entre les parties ne changera jamais ce qui s’est passé, ni ne facilitera en aucune façon la situation. Et ce processus ne peut pas être utilisé pour les victimes qui choisissent de ne pas rechercher ce type de lien, ni pour les personnes qui choisissent de n’accepter aucune responsabilité pour leurs actes. Bien sûr, certains pourraient essayer de l’utiliser pour manipuler les gens et les systèmes en leur faveur. Mais d’après mon expérience, il faut un niveau de courage et de courage sans précédent pour s’asseoir et faire face à la personne à qui vous avez fait du mal, ou à son proche le plus cher, et dire la vérité sur vous-même.

Malgré l’énormité de la perte en cause dans cette affaire, la question qui anime un processus de réparation n’est pas de tenter de changer le passé ; Au lieu de cela, selon les termes de la tradition pacificatrice Navajo, il demande : De quoi avons-nous besoin pour avancer dans le bon sens ?

Dans le système judiciaire pénal, de nombreux accusés nient ce qu’ils ont fait. Ils le nient tout au long de la procédure judiciaire, où il leur est conseillé de garder le silence et de plaider non coupables. Au fil du temps, cela peut même les encourager à croire qu’ils n’ont rien fait de mal. Mais cette ligne de conduite, même si elle fait partie intégrante du système de justice pénale, ne contribue en rien à la croissance ou à la capacité de changement d’une personne, ce qui nécessite au minimum une reconnaissance honnête de la façon dont elle s’est comportée en premier lieu.

Pendant ce temps, la douleur privée et brûlante ressentie par les victimes d’un préjudice devient un objet de l’État, qui détermine la méthode de résolution. Mais les victimes, comme tout le monde, sont des individus. Certains d’entre eux ont besoin de réponses à des questions brûlantes. D’autres veulent comprendre les circonstances qui ont déclenché le moment du préjudice. Et pour beaucoup, l’incarcération sans fin de l’accusé ne contribue guère à leur apporter la paix, surtout compte tenu des disparités raciales flagrantes du système pénitentiaire qui tendent à saper le système dans son ensemble.

Il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Nous savons que l’incarcération massive aux États-Unis, au coût annuel gargantuesque de 270 milliards de dollars, n’a pas fait grand-chose pour réduire les crimes violents ou créer des communautés saines ; en fait, dans l’ensemble, c’est le contraire qui s’est produit. Pourtant, les hommes politiques, capitalisant sur les craintes exagérées de crimes violents, font pression pour un retour à un système de justice pénale encore plus punitif.

Sans se laisser décourager, dans les communautés de tout le pays, les gens s’efforcent d’élaborer de nouvelles stratégies de réponse aux préjudices axées sur la sécurité, la guérison et la responsabilisation. Il existe des possibilités de créer un dialogue centré sur la communauté, sans aucune implication du système, et d’autres qui créent des portes de sortie pour les personnes empêtrées dans le système judiciaire, tout en centrant – sans oublier – les victimes d’actes criminels dans le processus.

Une fois le prononcé de la peine terminé et que nous nous sommes tous retournés pour partir, le mari de la victime a été arrêté à la porte par deux membres de la famille de l’accusé. Ils l’ont remercié pour ce qu’il avait dit au tribunal et l’ont serré dans leurs bras.

« Je n’ai rien fait », a-t-il répondu. « C’est la vérité. »