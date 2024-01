Comment l’application de retouche photo Tezza a lancé une source de revenus passive et lucrative

Elle et Herrmann, un ingénieur logiciel, ont réalisé qu’ils pouvaient intégrer son esthétique dans des filtres photo préfabriqués et les vendre. Ses abonnés pourraient rendre leur vie digne d’Instagram – aucun appareil photo sophistiqué ni programme de montage n’est requis. Cette idée est maintenant Tezza, une société basée à Los Angeles qui fabrique des kits de collage, des vêtements et sa célèbre application de retouche photo. L’entreprise, que le couple dirige en tant que co-PDG, a généré un chiffre d’affaires de 26,5 millions de dollars l’année dernière, selon les documents examinés par CNBC Make It. Tezza est rentable presque depuis sa création, affirment les fondateurs, grâce à son modèle économique allégé. Les fonctionnalités d’édition prennent du temps à réaliser, mais une fois terminées, elles génèrent des revenus relativement passifs, donnant à Herrmann et Barton le temps et les fonds nécessaires pour créer plus de fonctionnalités et développer Tezza en une marque de style de vie plus grande. “Il existe un moyen de gagner de l’argent pendant que vous dormez”, a déclaré Barton, 32 ans, à CNBC Make It.

Barton a utilisé le nom de Tezza pour ses activités annexes alors qu’elle fréquentait l’Université de l’Utah. Elle a travaillé comme photographe de mariage et créatrice de contenu pour des marques comme Urban Outfitters, l’aidant à se constituer une clientèle avant qu’influencer ne soit considérée comme une carrière à temps plein. Elle et Herrmann se sont mariés, puis ont déménagé à New York en 2016. Barton voulait combiner ses activités parallèles en quelque chose qui aiderait les créatifs non professionnels à explorer de nouveaux types d’art, mais ne savait pas par où commencer. Ensemble, le couple a essayé de vendre des livres et a investi dans une ligne de vestes en jean qui n’a jamais été officiellement lancée. Alors que ces premières entreprises connaissaient des difficultés, ils ont remarqué que de nombreuses personnes interagissaient avec les publications sur les réseaux sociaux sur la vie de Barton, y compris un mur de collages de photographies et d’œuvres d’art au-dessus de leur lit.

Barton et son mur de collages de photos, dans le studio new-yorkais du couple. Tezza

En réponse, ils ont commencé à concevoir et à vendre des kits de collage de photos – composés de cartes de devis imprimées, d’œuvres d’art et de photographies – afin que les gens puissent décorer leurs maisons comme le studio de Barton et Herrmann. Les kits de collage sont devenus viraux au cours de l’année suivante, mais ils étaient coûteux et longs, et les packages physiques prenaient beaucoup de place dans leur studio à 2 800 $ par mois. “Nous avons simplement pensé naïvement : ‘Les gens sont intéressés par ça’, [so] nous les fabriquerons et ils continueront à s’envoler des étagères”, explique Herrmann, 31 ans. “Mais avec un produit physique, nous devions acheter des stocks, nous devions honorer les commandes et les expédier. Nous savions que si nous continuions à nous développer, nous aurions éventuellement besoin d’un entrepôt. »

Un jour, Barton a réalisé quelque chose : ses abonnés n’aimaient pas seulement le contenu de ses photos. Ils ont aimé l’apparence des photos. Grâce à leurs appareils photo et outils d’édition d’occasion, le couple n’a pas eu à dépenser d’argent pour créer un ensemble de filtres prédéfinis disponibles à l’achat sur Adobe Lightroom. Après avoir vendu les filtres via Lightroom pendant 15 mois, Barton et Herrmann ont lancé l’application Tezza – avec des polices épaisses et rouge vif pour se démarquer de ses concurrents épurés – en juin 2018. Pendant quatre ans, le couple et un seul assistant ont été responsables de la conception des produits, de la présence sur les réseaux sociaux et du marketing de Tezza. Aujourd’hui, l’entreprise compte actuellement 14 employés, dont Barton et Herrmann. Tezza est surtout connue comme application de retouche photo, se classant actuellement entre les concurrents Lightroom et VSCO sur l’App Store d’Apple. Barton et Herrmann souhaitent étendre la marque aux espaces physiques, déclarent-ils : Ils conçoivent et vendre des vêtements, par exemple, et a lancé une magazine physique lors de la fashion week d’automne de New York l’année dernière.

Barton, photographié avec un exemplaire du premier magazine physique de Tezza, publié en septembre 2023. Tezza