Comment l’application de rencontres BLK et l’agence de publicité de Shaq ont créé #VaxThatThangUp

Depuis sa sortie mardi dernier, l’hymne pro-vaccin #VaxThatThangUp, un remix du hit des années 90 du rappeur Juvenile « Back That Thang Up », a recueilli près de 3 millions de vues sur YouTube et une large attention sur les réseaux sociaux alors que la nation vise à se remettre de la pandémie de Covid-19.

La vidéo virale, qui sert de publicité pour l’application de rencontres BLK, est née de partenariats très improbables : La Maison Blanche, Majority, l’agence de publicité de Shaquille O’Neal et BLK, une application de rencontres qui tente de s’imposer comme la destination de choix pour les célibataires noirs.

« Les gens parlent. Et c’est la grande chose, cette communication sur la vaccination. Si vous l’obtenez, vous l’obtenez, si vous ne l’obtenez pas, c’est votre corps. Mais au moins comme faire un choix éclairé. C’est ce que nous veulent que les gens fassent, reçoivent une sorte d’éducation autour de ça », a déclaré à CNBC Jonathan Kirkland, responsable du marketing chez BLK. BLK est une filiale de Match Group, la société mère de Tinder.

#VaxThatThangUp est le fruit d’une réunion en avril entre BLK et Majority.

« Nous travaillions en fait avec eux sur une campagne différente », a déclaré Kirkland. « Ils ont juste eu cette idée aléatoire à propos de #vaxthatthangup. Nous l’avons regardé, je pense qu’ils l’ont juste laissé là pour une valeur de choc. »

Le co-fondateur de la majorité, Omid Farhang, était présent à la réunion de pitch et a co-écrit les paroles originales.

« Ce sont les idées que nous apportons aux réunions pour montrer aux clients que nous n’avons pas peur. Une partie de notre travail consiste à les pousser en espérant que nous n’allons pas réellement faire ces idées 99 fois sur 100 », a déclaré Farhang à CNBC.

Mais l’équipe de BLK a réfléchi au terrain pendant plusieurs jours et a décidé d’explorer l’idée. O’Neal a utilisé ses contacts dans l’industrie musicale pour rallier le producteur de Juvenile et Platinum Manny Fresh. La chanson a été enregistrée à la Nouvelle-Orléans et la vidéo a été tournée à Atlanta en juin.

« Juvie a aimé, Manny a aimé. Il n’y a eu aucune hésitation. Ils [Juvenile and Manny Fresh] l’a peaufiné un peu, l’a enregistré et a tourné la vidéo. Ça a été un tourbillon ! Le fait que nous ayons pu réaliser tout cela en peu de temps est incroyable », a déclaré Kirkland.

« Le message est apparu juste à temps culturellement », a déclaré Farhang à propos de la campagne qui est la première créée par Majority. « Cinq milliards d’impressions médiatiques plus tard, bien sûr, nous n’avions pas prévu cela. Quiconque s’attendrait à ce qu’une idée devienne virale à ce point doit être un maniaque! »

En mai, BLK et autres applications de rencontres en partenariat avec la Maison Blanche pour promouvoir les vaccinations contre le COVID-19.

L’application de rencontres encourage les utilisateurs à se faire vacciner en plaçant une icône indiquant « Vaxifié » sur leur profil s’ils déclarent eux-mêmes leur statut (une preuve n’est pas requise pour des raisons de confidentialité en matière de santé). BLK propose également un « boost » gratuit pour les membres vaccinés, qui attire davantage l’attention sur leur profil.

Avant l’émergence de #VaxThatThangUp, BLK prévoyait de lancer une campagne plus traditionnelle avant le 4 juillet dans le cadre des efforts de l’administration Biden pour faire vacciner 70% des adultes américains avant le jour de l’indépendance. Actuellement, environ 66% des adultes américains sont désormais vaccinés, selon Nouvelles NBC. Seulement environ 50% des adultes noirs aux États-Unis ont au moins une injection de vaccin Covid-19, selon Fondation de la famille Kaiser.

« Nous n’avons pas atteint l’objectif de 70 % fixé par la Maison Blanche, mais cela ne signifie pas que la conversation doit s’arrêter. Donc, espérons-le, avec cette vidéo, soit elle incitera les gens à prendre des mesures pour se faire vacciner, soit au à tout le moins d’avoir des conversations à ce sujet afin que la conversation ne s’arrête pas parce que c’est vraiment important, en particulier au sein de notre communauté », a déclaré Kirkland.

Kirkland a commencé son rôle chez BLK en avril 2020, quelques semaines seulement avant le meurtre de George Floyd à Minneapolis. La mort de Floyd a changé ses plans marketing pour l’année dernière et Kirkland pense que cela a rendu l’élévation des outils en ligne pour les rencontres noires plus cruciale.

« Tous mes plans initiaux pour ‘Hot Girl Summer’ réinventés, devaient définitivement faire pivoter tout cela. J’ai senti que BLK, même en dehors de George Floyd, avait une responsabilité plus profonde envers la communauté que nous servons », a déclaré Kirkland.

BLK espère également ouvrir une nouvelle conversation sur les rencontres en ligne noires. Kirkland a souligné que BLK n’est pas seulement une version noire de Tinder ou OK Cupid, deux des autres applications populaires de Match.

« C’est censé être comme le barbecue si vous voulez, où vous avez toutes les classes socio-économiques, toutes les nuances, mais à la fin de la journée, nous sommes tous à ce barbecue ensemble, et nous comprenons bien », a-t-il déclaré. . « Et c’est l’espace que nous essayons de créer. »

Selon un Recherche de banc Selon une étude publiée en février 2020, les Noirs américains ont le plus haut niveau d’appréhension des rencontres en ligne avec 58% d’entre eux déclarant avoir des problèmes de sécurité avec les applications de rencontres, contre 55% des Latinos et seulement 42% des utilisateurs blancs.

BLK a enregistré 5 millions de téléchargements depuis son lancement en 2017, l’engagement des utilisateurs a augmenté de 30% le jour où #VaxThatThangUp est devenu viral. Kirkland dit que 31% des utilisateurs de BLK ont entre 18 et 24 ans. Il considère l’intérêt accru comme un témoignage de la force du message et du désir des gens de se connecter alors que nous arrivons à la nouvelle normalité.

« 18 à 24 ans est l’endroit idéal pour nous, ce groupe démographique n’était même pas né lorsque la chanson est sortie, mais il résonne toujours en eux », dit-il. « Donc, du point de vue de la prise de conscience, cela n’a pas seulement traversé les générations, cela a également traversé les cultures. »

