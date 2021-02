Les papiers de divorce ont révélé que des «différences irréconciliables» se cachent derrière la fin du mariage de sept ans de Kanye West et Kim Kardashian.

Bien que certains fans pensent que ce qui s’est passé il y a près de 12 mois était le premier signe des temps difficiles à venir.

Un an approche rapidement depuis que Kanye et Kim ont été dénoncés après que son appel téléphonique à Taylor Swift ait été entendu par le monde entier.

La tristement célèbre conversation sur la chanson du rappeur Famous a été divulguée en entier – et nous avons tous découvert la vérité.

Bien sûr, tant de choses ont changé après avoir été révélées plus tôt ce mois-ci, les superstars doivent l’appeler un jour.







Les fans se pencheront sur la révélation de mars 2020 comme une preuve que les choses n’étaient pas toujours stables – bien qu’elles se soutiennent mutuellement.

Le rappeur, 43 ans, et la pop star se sont mêlés à une querelle après que Kanye et sa femme Kim aient affirmé que Taylor, 31 ans, avait accepté d’être qualifié de « chienne » dans sa chanson Famous.

Il a également chanté comment il est la raison pour laquelle elle est un nom familier.

Il est rapidement apparu que les Kardashian-West n’avaient pas dit toute la vérité lors de l’appel de 2016 – car la conversation complète de 25 minutes entre Swift et West avait été divulguée en ligne.

Le chat a eu lieu avant la sortie du morceau Famous de Kanye, où il chante: «J’ai l’impression que Taylor et moi avons encore des relations sexuelles.







« Pourquoi? J’ai rendu cette salope célèbre, putain.

« J’ai rendu cette salope célèbre. »

Lorsque la chanson est sortie l’année précédente, Taylor a déclaré qu’elle n’était pas enthousiasmée par les paroles irrespectueuses.

En réponse, Kim s’est impliquée et a divulgué un extrait d’un appel téléphonique et a affirmé que Taylor connaissait tout au long des paroles de la chanson – mais ce n’était pas toute l’histoire.

La star de L’incroyable famille Kardashian l’a ensuite qualifiée de « serpent », ce qui a conduit Swift à être trollé en ligne, ce qui est devenu si grave qu’elle a décidé de faire une pause dans les médias sociaux.







Les images de 2020 ont révélé que Kanye avait présenté des paroles de chansons au hitmaker de Love Story, mais il a négligé de mentionner qu’il allait l’appeler une « chienne * » et affirmer qu’il en avait fait une star.

En revenant sur Instagram à l’époque, Taylor a écrit: «Vous ne pouvez pas contrôler la réaction émotionnelle de quelqu’un à être appelé ‘cette salope’ devant le monde entier. Il a promis de jouer la chanson pour moi, mais il ne l’a jamais fait.

À la lumière de l’enregistrement qui a été divulgué à tous, Kim et Kanye ont subi une réaction violente en ligne.

Les deux stars de la musique ont eu une relation orageuse depuis 2009, lorsque Kanye a interrompu son discours d’acceptation de la meilleure vidéo féminine aux MTV Music Awards.

Attrapant son micro, West s’est opposée au prix, affirmant que la vidéo Single Ladies de Beyonce méritait plus le prix que You Belong With Me de Swift.







« Taylor Swift, je vais vous laisser finir », a-t-il déclaré dans un clip qui est devenu l’un des mèmes les plus reconnaissables de la musique, « mais Beyoncé avait l’une des meilleures vidéos de tous les temps! »

Taylor a quant à elle annoncé qu’elle annulait une série de dates de tournée qui avaient été reportées auparavant en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans une déclaration d’excuse publiée sur son site Web, la star dit qu’elle « ne peut pas attendre que nous puissions être à nouveau ensemble en toute sécurité ».

Elle a dit à ses fans: « Ce n’est pas mon truc préféré dans le monde d’avoir à vous dire des nouvelles qui me tristes. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas reporter les émissions que nous avons reportées.

«Il s’agit d’une pandémie sans précédent qui a changé les plans de tout le monde et personne ne sait à quoi ressemblera le paysage des tournées dans un proche avenir.

