Comment l’AP a estimé 10 300 nouvelles tombes à Marioupol occupé

L’Associated Press a estimé au moins 10 300 nouvelles tombes dans et autour de Marioupol – la plupart dans le cimetière de Staryi Krym – en analysant les images satellites de début mars à décembre, en notant les sections où la terre avait été perturbée.

AP a mesuré chaque section de grille où le cimetière avait été agrandi et a calculé que l’espace total occupé par les nouvelles tombes était supérieur à 51 500 mètres carrés.

AP a ensuite examiné des séquences de drones et des vidéos montrant que les Russes avaient utilisé de la machinerie lourde pour creuser de longues tranchées qui ont ensuite été remblayées. Les tombes étaient visibles sous la forme de monticules de terre, parfois avec des croix en bois portant des noms et des dates, mais surtout avec des chiffres griffonnés à la main. petites pancartes. Quelques tombes ont été marquées de plus d’un numéro, indiquant potentiellement plus d’un ensemble de restes humains.

AP a analysé les séquences vidéo pour compter le nombre de tombes dans des sections spécifiques du cimetière, estimant une moyenne d’environ une tombe pour six mètres carrés. AP a appliqué cette métrique à l’espace total où de nouvelles parcelles funéraires avaient été creusées. AP a ensuite appliqué la même méthodologie à deux petits cimetières voisins dans les villages de Manghush et Vynohradne, où des fosses communes similaires avaient été creusées depuis mars. De plus, il y a une fosse commune creusée par les Ukrainiens pendant le siège.

Trois archéologues légistes expérimentés dans les enquêtes sur les crimes de guerre dans les fosses communes ont déclaré que l’analyse était solide, sur la base des informations limitées disponibles et du manque d’accès aux tombes. Roland Wessing, qui a aidé à creuser des fosses communes en Bosnie, en Croatie et en Irak, a averti que le nombre de tombes ne correspond pas nécessairement au nombre d’Ukrainiens tués.

L’analyse ne peut pas déterminer comment les occupants des tombes sont morts. Cependant, les sites d’inhumation de masse ailleurs en Ukraine exhumés par des enquêteurs médico-légaux internationaux et observés par l’AP se sont souvent avérés contenir plus d’un ensemble de restes humains par tombe. Beaucoup présentaient des signes clairs de mort violente, tels que des blessures par explosion, des blessures par balle et des mains liées avec une corde.

Michael Biesecker, l’Associated Press