Comment l’annulation de la dette des étudiants pourrait avoir un impact sur l’inflation

Après des mois d’incertitude, l’administration Biden a officiellement annoncé mercredi qu’elle annulerait jusqu’à 20 000 $ de dette de prêt étudiant pour de nombreux emprunteurs. Les partisans ont considéré cette décision comme une victoire qui aiderait à alléger le fardeau des prêts étudiants pour des millions de personnes, y compris bon nombre des emprunteurs les plus nécessiteux. Mais cela a également suscité des critiques, notamment de la part d’économistes qui soutiennent que l’annulation des prêts pourrait aggraver l’inflation à une époque où les prix grimpent déjà rapidement.

Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor sous le président Bill Clinton, dit sur Twitter que l’allégement de la dette des prêts étudiants “augmente la demande et augmente l’inflation”. Jason Furman, économiste à l’Université de Harvard et haut conseiller économique de l’administration Obama, tweeté: “Verser environ un demi-billion de dollars d’essence sur le feu inflationniste qui brûle déjà est imprudent.”

Les conservateurs ont également attaqué la politique et déclaré qu’elle alimenterait l’inflation. Mitch McConnell, le chef de la minorité au Sénat, a déclaré que la politique “donnerait encore plus d’argent du gouvernement aux élites avec des salaires plus élevés” plutôt que d’aider les familles de travailleurs qui ont du mal à suivre la hausse des prix.

De nombreux économistes disent qu’il est plausible que la politique augmente l’inflation. Si les gens ont moins de dettes d’études à rembourser, cela libère une partie de leur budget qu’ils consacreraient autrement à leurs prêts. Cela pourrait inciter les gens à acheter des choses comme de nouveaux canapés ou de nouvelles voitures. Et à mesure que la demande augmente et que les consommateurs dépensent davantage, cela tend à faire grimper les prix.

Pour l’instant, c’est encore hypothétique. La question de savoir si l’annulation des prêts étudiants finira par faire grimper l’inflation – et si c’est le cas, de combien – dépendra de la façon dont les gens modifieront leurs dépenses après la réduction ou l’effacement complet de leurs soldes de prêts.

Cela va-t-il aggraver l’inflation ? Cela dépend de la façon dont les consommateurs modifient leurs dépenses.

Cela dépend en grande partie de la mesure dans laquelle la remise de prêt entraîne réellement une augmentation des dépenses de consommation. L’administration a déclaré qu’elle annulerait 10 000 $ de prêts étudiants par emprunteur et 20 000 $ pour les bénéficiaires de subventions Pell (les emprunteurs sont éligibles si leur revenu individuel est inférieur à 125 000 $ ou inférieur à 250 000 $ pour les couples mariés). Il a également prolongé la pause de remboursement jusqu’à la fin de l’année pour la dernière fois.

Personne n’a été tenu de rembourser ses prêts étudiants depuis le début de la pandémie, ce qui signifie que les paiements ont été suspendus et que les intérêts ne se sont pas accumulés, de sorte que les gens ne verront pas le même impact budgétaire immédiat que s’ils avaient été obligés de le faire. effectuer des paiements.

Michael Pugliese, économiste chez Wells Fargo, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la politique n’ait probablement qu’un effet marginal sur l’inflation puisque les emprunteurs ne gagnent pas réellement d’argent, mais voient plutôt une augmentation de leur richesse. Les gens pourraient être enclins à dépenser plus s’ils recevaient un chèque par la poste ou si leur salaire annuel augmentait, a-t-il dit, mais on ne sait pas dans quelle mesure les gens augmenteraient leurs dépenses s’ils avaient moins de dettes de prêt étudiant à rembourser.

Les économistes de Goldman Sachs et Moody’s Analytics ont également prédit que la politique aura probablement un impact mineur sur l’inflation à court terme. “Nous nous attendrions à ce que les effets sur l’inflation soient tout aussi faibles”, ont écrit les économistes de Goldman Sachs dans une note jeudi. “Cependant, la fin de la pause de paiement et la reprise des paiements mensuels devraient plus que compenser la petite augmentation de la consommation due au programme d’allégement de la dette.”

Pugliese a également déclaré qu’il n’était pas clair à quel point cela aurait un impact sur l’ensemble de l’économie américaine, puisque la majorité des Américains ne doivent pas de prêts étudiants (environ 43 millions d’Américains ont une dette d’emprunt fédérale).

Pourtant, Pugliese a déclaré qu’il y avait de nombreuses inconnues et qu’il était possible que la politique ait un impact plus important sur l’inflation si elle augmentait considérablement les dépenses des personnes bénéficiant d’un allégement de la dette. Et il a dit que même une petite hausse de l’inflation n’est pas si importante, puisque les prix ont déjà augmenté de 8,5 % par rapport à il y a un an, selon certaines estimations. (La Réserve fédérale cible généralement un taux d’inflation annuel de 2 % plus lent et plus stable.)

“Une inflation supplémentaire lorsque vous êtes déjà si, si élevée est très différente de l’inflation marginale, par exemple, lorsqu’elle est de 1,5 ou 2 %”, a-t-il déclaré.

Marc Goldwein, directeur principal des politiques au Comité pour un budget fédéral responsable, a déclaré que la remise des prêts étudiants par l’administration ne ferait qu’exercer une pression à la hausse sur les prix, car elle entraînerait une augmentation des dépenses de consommation. Il a noté, cependant, qu’il n’était pas clair dans quelle mesure cela se produira.

“Avec une économie déjà en surchauffe, davantage de dépenses vont en fait faire augmenter les prix”, a déclaré Goldwein. “Cela va augmenter les prix de tout, des vêtements à l’essence en passant par les meubles et le logement, car il y a plus d’argent dépensé que d’économies sous forme de remboursement de votre dette.”

Une analyse de l’organisation, qui plaide pour des politiques de réduction du déficit, a révélé que l’annulation de la dette de l’administration et la prolongation de la pause de remboursement coûteraient aux États-Unis entre 440 et 600 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. La politique coûterait probablement plus du double du montant économisé grâce à la loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée, selon l’analyse.

Certains partisans de l’annulation de la dette étudiante soutiennent que la politique n’aurait aucun impact sur l’inflation. Alí R. Bustamante, directeur adjoint du programme Worker Power and Economic Security du progressiste Roosevelt Institute, a déclaré qu’une augmentation de la richesse pourrait ne pas conduire à des dépenses beaucoup plus élevées, car les consommateurs utiliseront probablement cet argent pour rembourser d’autres dettes. Ils pourraient également utiliser cet argent pour constituer leur épargne, comme de nombreux ménages l’ont fait pendant la pandémie, a-t-il déclaré.

“Un si grand nombre de ces personnes n’ont en fait aucun tampon économique considérable”, a déclaré Bustamante. “Lorsque vous prenez simplement en considération la démographie de celui-ci, vous pouvez voir que toute sorte d’augmentation des dépenses est en fait très faible.”

Bustamante a déclaré que l’annulation de la dette apporterait un certain soulagement aux Américains qui luttent contre l’inflation, car elle met plus d’argent dans leurs poches et aide à réduire l’écart de richesse raciale, car les étudiants noirs sont beaucoup plus susceptibles de contracter des prêts étudiants et ont tendance à emprunter des montants plus importants. . Il a également déclaré que cela aiderait les Américains qui n’ont pas terminé leurs études universitaires, mais qui ont tout de même contracté des dettes d’études.

Mais il reste à voir comment les actions de l’administration Biden pourraient influencer les attentes des gens concernant l’annulation future de la dette.

Beth Akers, chercheur principal spécialisé dans l’économie de l’enseignement supérieur au conservateur American Enterprise Institute, a déclaré que, sur la base d’analyses récentes, la politique aurait probablement un faible impact sur l’inflation globale. Mais elle a dit qu’elle craignait que les étudiants puissent s’attendre à un allégement de la dette à l’avenir, ce qui pourrait stimuler la demande d’université et le montant qu’ils sont prêts à payer. Cela pourrait alors conduire les établissements d’enseignement supérieur à augmenter les coûts en raison de cette demande accrue, a-t-elle déclaré.

“Personne ne sait vraiment à quel point les étudiants réagiront à l’idée qu’il pourrait y avoir une autre annulation à l’avenir”, a déclaré Akers. “Donc, que cela soit ou non inflationniste pour l’enseignement supérieur en particulier dépendra de leur perception de savoir si cela va se reproduire ou non.”