Comment l’annulation de la culture s’est-elle effondrée | HuffPost Divertissement

Où nous avons perdu le fil de la culture d’annulation

Le manque d’organisation, de règles et de nuances tourmente depuis longtemps notre mépris ritualisé du public. Comment pouvons-nous espérer que cela soit pris au sérieux ?

Par Candice Frederick | Publié le 6 novembre 2023

Il s’agit de la deuxième histoire de notre série d’une semaine sur la culture de l’annulation.

Lisez les autres histoires ici.

Incohérent est une façon de décrire l’état actuel de la culture de l’annulation, lorsque n’importe qui et n’importe quoi est annulé, à la fois sérieusement et sans sérieux, pour une période de temps indéfinie ou juste jusqu’à ce que le prochain titre malheureux tombe sur Twitter, euh, X. Lequel devrait l’être dans les prochaines heures.

L’insoutenable en est une autre.

Et pourtant, comme le dit la journaliste du New York Times Ligaya Mishan formidable plongée en profondeur dans le sujet en 2020 le prouve, ce type de mépris collectif et extrêmement public existe depuis des siècles.

Mais l’annulation de la culture a été catapultée à peu près au même moment que #MeToo et #TimesUp, à un moment de notre histoire récente où de puissantes personnalités publiques d’établissements corrompus, y compris Hollywood, n’avaient pas agi de manière appropriée. C’était devenu l’enjeu du peuple de veiller à ce que ces délinquants soient véritablement impuissants.

Araya Doheny/WireImage/Getty Images Aziz Ansari assiste à une projection de “Master Of None” au Bing Theatre du LACMA le 5 juin 2017 à Los Angeles.

C’est-à-dire que la culture de l’annulation a atteint sa maturité avec un réel sentiment de cause et d’urgence. Cela signifiait que la responsabilité pour des actes répréhensibles comme les agressions sexuelles, les idéologies racistes ou d’autres transgressions préjudiciables n’était plus seulement une suggestion mais un mandat. Ce fut un moment revigorant.

Puis est arrivée la situation d’Aziz Ansari.

Ce n’était pas pour annuler la culture je ne devrais pas avoir abordé les allégations d’inconduite sexuelle contre l’acteur issu de son comportement lors d’un rendez-vous avec une jeune femme en 2017 (il s’est excusé publiquement après que son récit des événements soit devenu viral en 2018). Il s’agissait plutôt de savoir comment et si une masse d’acteurs anonymes, principalement présents sur Internet, pourraient s’entendre sur ce point.

Cinq ans plus tard, cette affaire reste un sujet de débat (pour la plupart hors ligne, par crainte de réactions négatives) qui soulève des questions de nuance lorsqu’il s’agit de déterminer comment évaluer chaque situation. Ansari devrait-il être traité comme une sorte de malfaiteur qui devrait subir les mêmes répercussions que, disons, Matt Lauer, qui a été accusé de viol? (Lauer a nié les allégations.) Ou le comédien Louis CK, qui a admis en 2017, que les nombreuses allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui étaient vraies ?

Mais nous ne sommes même pas censés nous le demander – certainement pas à voix haute, comme la critique culturelle Roxane Gay l’a rapidement appris lorsqu’elle a postulé que les gens comme Ansari ne doit pas être mis dans le même panier les goûts de Lauer et CK Elle a depuis été supprimée cette publication sur les réseaux sociaux.

Personne ne peut donner une opinion ou poser une question – aussi valable soit-elle – sur la Cancel Culture sans risquer d’être tout aussi rapidement annulé. C’est ce qui rend la chose si erratique. Comme l’a écrit Mishan, la culture de l’annulation « n’a ni dirigeants ni membres », ce qui rend totalement inutile de soulever des questions aussi fondamentales que la navigation dans des cas plus obscurs ou la remise en question de règles toujours illusoires.

Ces questions et opinions sont souvent aspirées dans le vortex des médias sociaux, pour ensuite être mal interprétées et mutilées par une rafale de guerriers du clavier. Mais le manque de réponses persiste.

En fait, les zones grises sont généralement recouvertes de larges touches de noir et de blanc. Trop d’infractions sont traitées avec des réponses confuses – du rap de Gina Rodriguez à “Ready or Not” des Fugees, qui contient le mot N, et le blaccent d’Awkwafina sur les crimes sexuels de R. Kelly contre des mineurs et les diverses accusations d’agression sexuelle de Kevin Spacey ( il a été acquitté).

Personne ne peut donner une opinion ou poser une question – aussi valable soit-elle – sur la Cancel Culture sans risquer d’être tout aussi rapidement annulé. C’est ce qui rend la chose si erratique.

Chris J Ratcliffe via Getty Images Kevin Spacey a été innocenté de toutes les accusations d’agression sexuelle portées par des hommes alors qu’il était directeur artistique du Old Vic Theatre.

Les appels à expulser de l’île les délinquants non criminels, ou peut-être simplement à les excommunier d’une manière ou d’une autre, sont tout aussi forts, sinon plus forts, que les appels souvent appropriés à la justice pénale. Mais ces cas ne sont pas les mêmes. C’est à ce moment-là qu’un ensemble de procédures sur la culture d’annulation s’avérerait utile. Sans cela, tout cela ne ressemble qu’à du bruit. Et pourtant les gens se demandent pourquoi l’annulation de la culture n’est pas prise au sérieux.

Ceux qui y participent ne semblent même pas le prendre au sérieux. Bien sûr, profondément, profond là-bas existe une tendance de pensée rationnelle qui a un semblant de justice ou de conséquence.

Mais ça cela ressemble trop souvent à de la cyberintimidation ou doxxing. Pas seulement contre ceux qui ont commis de graves torts, comme ceux de Maureen Ryan. Manifeste hollywoodien « Brûlez-le », mais quiconque le fait ou dit rien considéré comme impopulaire ou simplement malformé pour le moment.

La réponse aux intimidateurs en ligne est de les intimider hypocritement – ​​un traitement qui est également réservé à ceux qui partagent une opinion inoffensive qui s’avère être contraire au point de vue d’autrui.

Mais qui décide quelle est la perspective dominante (ou correcte) n’est pas clair, ce qui fait que la culture de l’annulation ressemble plus à du fanatisme qu’à autre chose. Ou, comme l’historien EP Thompson une fois décrit comportement similaire au XVIIIe siècle, « une sorte de hululement ou de gémissement ritualisé ». Et c’est dommage.

Cela rend tout cela si arbitraire et de courte durée, certains auteurs n’apprenant pas de leurs actes ou ne subissant aucune répercussion de leur part. Les pouvoirs en place des médias sociaux oublient rapidement ce qu’était la « mauvaise » chose parce que le commentaire stupide de quelqu’un d’autre a émergé. Et maintenant, c’est le centre de la colère. Rincer et répéter.

Ce modus operandi a très peu à voir avec ce à quoi ressemblait la Cancel Culture il y a plusieurs années. Nous avons perdu le fil. Pire encore, nous ne semblons même pas en rechercher activement un. Nous lançons simplement des fourches sans but, sans véritable plan d’action.

Emma McIntyre/WireImage/Getty Images Gina Rodriguez assiste à la première à Los Angeles de « I Want You Back » d’Amazon Prime le 8 février 2022, à Los Angeles, en Californie.

C’est pourquoi un espace de discussion saine est si impératif. Il est difficile de déterminer si l’ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter ou même les nouveaux BlueSky, Threads ou Spill seront un jour des espaces de débat nécessaire sans ressentiment ni jugement, car le climat social IRL est lui-même devenu très réactionnaire et binaire. Les réseaux sociaux imitent cela.

Mais avoir un endroit où poser des questions et travailler sur des cas de transgression plus complexes – et même laisser parfois la possibilité de tâtonner – reste plus important que jamais et essentiel pour nous remettre sur la bonne voie.

Nous sommes à une époque où l’éducation aux médias et l’éducation réelle sont en mauvaise posture, le contexte est largement ignoré ou carrément ignoré, et les gens semblent incapables de gérer les complexités des autres, même si elles ressemblent aux nôtres.

« Pour justifier la vengeance, vous ne pouvez pas vous reconnaître dans ceux que vous dénoncez », écrit Mishan.

Et cela a créé un tout autre problème dans la façon dont nous percevons notre propre humanité et celle des autres. En évaluant les gens à travers une lentille binaire, nous refusons de considérer les nuances de gris. Cela crée une norme impossible pour les étrangers, que nous semblons imposer à des normes plus élevées que pour nous-mêmes.

En ligne, nous, simples civils, révélons que nous sommes parfois désordonnés, incorrects ou inarticulés dans certaines situations. Mais nous ne semblons pas tolérer cela avec des célébrités. ou même des personnages de fiction, d’ailleurs. Cela est dû en partie à notre relation malsaine avec les célébrités.

Mais c’est aussi parce que nous sommes toujours prêts à annuler quelqu’un à tout moment, pour n’importe quelle raison ou sans raison valable. Cela semble injuste.

Quand Eva Longoria mal communiqué ses pensées sur les électeurs latinos en Géorgie au milieu de l’élection présidentielle américaine de 2020 et qui a été rapidement sur le point d’être annulée, a-t-elle déclaré. a clarifié ses propos dans un post ultérieur.

Mais il semble souvent que l’infraction soit irréversible. Nous n’avons pas de conversation complexe à ce sujet. Nous le condamnons simplement. Est-il important qu’un délinquant – en fonction de l’infraction, bien sûr – s’excuse et fasse des efforts quotidiens pour évoluer ?

Les personnes qui commettent des erreurs humaines, comme par exemple les actions de Rodriguez ou de Longoria, devraient-elles être annulées de la même manière que celles qui commettent des crimes ?

Existe-t-il un moyen d’avancer pour que la Cancel Culture puisse s’organiser efficacement comme tout mouvement à succès l’a fait à travers l’histoire ? Pouvons-nous aborder des questions plus mineures afin de mieux nous comprendre ?

Pour cette dernière partie, un échange plus tôt cette année entre la star de « Reservation Dogs » Devery Jacobs et la star de « Abbott Elementary » Sheryl Lee Ralph pourrait nous éclairer sur la façon dont nous pouvons nous engager de manière plus réfléchie les uns avec les autres.

Après que Ralph ait qualifié la communauté de Jacobs d’« Indiens », ce dernier lui a respectueusement dit que le terme correct pour les non-Autochtones était « Peuples autochtones ». Et Ralph était heureux d’apprendre et d’être corrigé. Étonnamment, il n’y a eu aucune réaction sur les réseaux sociaux à propos de la faute de Ralph ou de la correction de Jacobs – ou du moins c’était très, très minime – et beaucoup l’ont salué comme un moment d’enseignement.

Il est difficile de dire pourquoi ce cas spécifique a suscité beaucoup plus de compassion que la plupart des autres. Mais nous avons besoin de davantage de grâce lorsque les gens font des erreurs, s’expriment mal ou s’excusent pour des offenses mineures et font un effort pour changer. Sinon, que fait-on réellement ici ?