Comment l’annonce de grossesse de Meghan Markle rend hommage à la princesse Diana

Meghan Markle attend son deuxième bébé avec le prince Harry

Meghan Markle et Prince Harry a choisi une date très spéciale pour annoncer qu’ils attendent un frère ou une sœur pour fils Archie Harrison.

Non seulement le dimanche 14 février est la Saint-Valentin, mais c’est aussi presque exactement 37 ans jour pour jour qu’il a été révélé que la défunte mère du duc de Sussex princesse Diana était enceinte d’Harry! Il a été annoncé le 13 février 1984 que la princesse de Galles et prince Charles attendaient leur deuxième enfant, et des journaux portant la bonne nouvelle en première page ont été distribués dans le monde entier le lendemain.

Harry est né le 15 septembre 1984. Il a maintenant 36 ans – le même âge que Diana lorsqu’elle est décédée dans un accident de voiture en 1997.

Harry et Meghan, 39 ans, et Charles, maintenant 72 ans, et Diana ont révélé leurs nouvelles de grossesse dans des déclarations à la presse. Le porte-parole de Meghan et Harry a déclaré dans le leur: “Nous pouvons confirmer qu’Archie va être un grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant.”