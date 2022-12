Comment l’année 2022 a mis fin à l’ère unipolaire américaine

Le monde de l’après-guerre froide s’était longtemps effondré, et après cette année, il a finalement disparu

L’année 2022 touche à sa fin. Ce fut une année qui a des conséquences importantes pour l’avenir de la géopolitique mondiale, et restera comme telle dans les livres d’histoire.

Plus précisément, cela a marqué la fin de trois décennies d’unipolarité américaine, qui avait commencé avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, et imposé un nouveau monde multipolaire composé de nombreuses grandes puissances concurrentes.

Lorsque l’URSS est tombée en 1991, les États-Unis sont entrés dans une période de domination sans précédent au cours de laquelle ils ont finalisé leur position d’hégémonie mondiale. Sa puissance politique, économique et militaire était sans précédent et, à ce titre, elle avait carte blanche pour façonner l’ordre mondial à sa guise. Il n’est pas surprenant qu’au cours de cette période, les États-Unis n’aient pas poursuivi la “concurrence entre grandes puissances”, mais se soient activement investis dans des dizaines d’opérations de changement de régime sur tous les continents alors qu’ils cherchaient à mettre en œuvre ce que George HW Bush a décrit comme “le nouvel ordre mondial.”

Cela comprenait des guerres en Irak, en ex-Yougoslavie, en Libye, en Afghanistan et en Syrie, pour n’en citer que quelques-unes. De même, il a pu utiliser son pouvoir incontesté sur des institutions telles que les Nations Unies pour imposer des sanctions aux petits pays qui ont défié sa volonté, comme l’Iran et la Corée du Nord. En raison de l’orgueil de sa victoire de la guerre froide dans la croyance en l’inévitabilité de son idéologie, ou “la fin de l’histoire”, les États-Unis au cours de cette période n’ont pas cherché à contrer des États tels que la Russie ou la Chine précisément parce qu’ils croyaient, au moins initialement, que ces États étaient sur une voie prédéterminée vers l’occidentalisation et la libéralisation. En tant que tels, les États-Unis ont activement promu la mondialisation par le libre-échange et l’investissement, les percevant comme un véhicule pour leurs propres valeurs.

Avance rapide jusqu’en 2022, et les derniers vestiges de ces espoirs prématurés ont été balayés. Bien qu’ils se préparent depuis longtemps, les 12 derniers mois ont marqué l’ultime consolidation d’une nouvelle ère géopolitique. L’opération militaire russe en Ukraine s’est avérée être un tournant décisif, qui a représenté la rupture définitive avec le monde établi par la chute de l’URSS. Le principal catalyseur de ce changement a été les États-Unis eux-mêmes, qui n’aimaient plus ce que la mondialisation qu’ils défendaient autrefois, offrait désormais. C’est-à-dire l’épuisement de son hégémonie par la résurgence d’États rivaux qui ne se sont pas réformés à son goût (Russie et Chine).

Voyant la montée en puissance de ces pays, qui s’étaient intégrés à l’économie mondiale avec l’approbation de l’Amérique et avaient prospéré, mais n’avaient pas adopté les valeurs américaines comme prévu, les États-Unis sont revenus à la concurrence des grandes puissances et ont commencé à provoquer des conflits géopolitiques en vue de réaffirmer contrôle sur ses alliés capricieux. Cela est devenu extrêmement évident dans la politique étrangère de l’administration Biden, qui a cherché à adopter une approche sans compromis de l’expansion de l’OTAN (déclencher le conflit en Ukraine), tout en accélérant agressivement les tentatives de contenir la Chine par la création de nouveaux systèmes d’alliance tels que AUKUS et l’escalade des tensions dans le détroit de Taiwan.

Ces actions de l’Amérique ont changé le monde. Alors que l’Occidental moyen, trompé par le discours des médias grand public, blâme Poutine, la réalité est que les États-Unis sont ceux qui ont activement démantelé l’ordre international de l’après-guerre froide de 1991, précisément parce qu’ils pensent qu’il se fait désormais aux dépens de la puissance américaine. Cela s’explique en partie par l’effort de « faire reculer » activement la mondialisation. En créant un conflit géopolitique, les États-Unis s’efforcent de réaffirmer leur influence militaire tout en forçant leurs alliés à se découpler du pays ennemi ciblé, même si cela coûte cher à l’économie de cet allié. Les États-Unis ont cherché à déchirer les marchés de l’énergie avec la Russie, de sorte que les pays européens sont obligés d’acheter du gaz américain à la place. De même, il détruit au bulldozer toute la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs tout en la reconstruisant de force autour de lui dans le but d’isoler la Chine. Ce faisant, il vise à détruire l’intégration de certaines régions, comme la Russie avec l’Europe, la Chine avec l’Asie.

Les implications de ces actions sont énormes. Alors que les États-Unis tentent de reprendre leur hégémonie, d’autres pays sont par la suite contraints d’accroître leurs capacités nationales et leur autonomie stratégique pour éviter d’être dominés. Cela a créé de nouvelles courses aux armements, de nouvelles courses technologiques, ainsi que l’expansion de blocs alternatifs vers l’Ouest, tels que les BRICS, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), etc. Que les États-Unis le veuillent ou non, c’est la réalité de la multipolarité qu’ils ont cherché à empêcher en premier lieu. Le monde ressemble maintenant de plus en plus à ce à quoi il ressemblait avant 1914, ou pire, avant 1939, où il n’y a pas seulement deux grandes puissances rivales, mais une pléthore de nations se bousculant pour l’influence. Alors que les États-Unis s’efforcent de maintenir leur hégémonie, ils affrontent les challengers de la Chine et de la Russie, mais il existe également d’autres puissances montantes, notamment l’Inde et l’Indonésie.

En tant que telle, l’année 2022 sera un moment de changement définitif. Le monde post-1991, bien que longtemps flottant, a finalement disparu. Le nouveau monde est une arène de conflits géopolitiques de plus en plus incertaine, ce qui le rend moins stable, moins sûr et plus divisé qu’à n’importe quel moment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas une nouvelle guerre froide en tant que telle, c’est un nouveau grand jeu.