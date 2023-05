Comment l’animatrice de l’Eurovision Hannah Waddingham a obtenu sa grande chance grâce à la star de l’apprenti et a volé la vedette à Benidorm

APRÈS des années de travail acharné, Hannah Waddingham a enfin son tour sous les projecteurs après avoir épaté le public en tant qu’animatrice de l’Eurovision.

Les fans ont été époustouflés par le français impeccable, la voix incroyable et les tenues époustouflantes du joueur de 48 ans après le lancement du concours basé à Liverpool cette semaine.

Images d’étape

Hannah Waddingham a connu une soudaine ascension après avoir travaillé dans l’industrie pendant des années[/caption] Instagram/Maquillage par Mikey

Elle a modelé son rôle primé de Ted Lasso sur la chroniqueuse de Sun, la baronne Brady[/caption]

Il fait suite à son rôle primé de Rebecca Walton dans Ted Lasso – un personnage qu’elle attribue incroyablement à la star de l’apprenti Karren Brady pour son inspiration.

La série Apple TV + voit Ted Lasso, un entraîneur de football américain, déménager en Angleterre pour gérer l’AFC Richmond de Rebecca, bien qu’il n’ait aucune expérience de travail dans le sport.

Waddingham a raconté comment elle avait « en quelque sorte suivi [Baroness Brady’s] pouvoir inébranlable à travers le monde d’un homme pendant des années ».

Selon Hannah, la baronne Brady « ne perd jamais une seconde sa féminité ou choisit de la cacher ».

Elle a déclaré: « Je pense qu’elle est un merveilleux modèle pour les jeunes femmes qui doivent tomber malades et fatiguées en voyant des femmes trop brillantes et en plastique sur la couverture des magazines féminins », a-t-elle ajouté.

Actrice modèle

Hannah a remporté un SAG Award et un Emmy pour le personnage – mais son succès couve depuis longtemps depuis ses jours de théâtre musical.

Née à Londres, sa mère Melodie était chanteuse d’opéra tandis que son père était policier à temps partiel – une profession que son frère Sam a également exercée.

Dans ses jeunes années, l’étourdissante de 5 pieds 11 Hannah a modelé pour Cosmopolitan avant de faire sa pause dans le West End en 1997 dans The Wedding.

Elle attribue aux routines de danse sa silhouette incroyable.

Elle a déclaré au Sun: « J’avais la taille 14 quand j’ai commencé le spectacle, mais danser tous les soirs m’a fait perdre une pierre. Maintenant, je fais une taille 12.

Costumes racés

Sa grande percée est survenue dans la comédie musicale de football The Beautiful Game d’Andrew Lloyd Webber et Ben Elton en 2000.

Elle a ensuite été choisie par Elton pour jouer Satan dans la comédie musicale Tonight’s the Night de Rod Stewart en 2003.

Mais elle avait des exigences particulières en matière de costumes, racontant au Evening Standard : « J’ai dit à Ben qu’au lieu de porter un t-shirt, j’avais ce catsuit zippé d’un magasin fétichiste.

« Il a dit ‘Tu ne peux pas porter ça!’ mais c’était le modèle de ce que je porte dans le spectacle.

Elle a connu le succès sur scène et les nominations d’Olivier pour des rôles dans Kiss Me Kate, Spamalot et le Magicien d’Oz.

Mais ce n’est qu’en 2013 qu’elle a fait sa percée à la télévision en tant que snob Tonya Dyke à Benidorm.

En tant que matriarche de la famille Dyke, elle a frotté les invités du Solana dans le mauvais sens pendant toute la saison six.

TVI

Son rôle de Tonya Dyke dans Benidorm d’ITV a été de courte durée mais un favori des fans[/caption] Éclaboussure

Hannah a séduit en tant qu’animatrice de l’Eurovision aux côtés d’Alesha Dixon et Julia Sanina[/caption]

Le personnage est parti dans la saison sept après avoir trouvé des culottes dans la voiture de son mari Clive.

Hannah a dit qu’elle aimait l’opportunité de jouer un « oiseau de poupée » mais moins l’attention que ses costumes révélateurs apportaient.

Elle a confié au Mirror : « Je n’ai jamais été pelotée de ma vie, mais j’ai été pelotée trois fois en une semaine à Benidorm.

« Pour monter sur le plateau, j’ai dû traverser l’hôtel habillée en Tonya dans un bikini inexistant et des talons hauts avec des mecs qui me regardaient bouche bée… ou plutôt me pelotaient.

« J’ai dû m’arrêter de faire ce que je ferais instinctivement – ​​faire tomber leurs blocs – parce que je travaillais.

« Un petit ange sur mon épaule disait ‘Laisse ça Hannah!’ – mais je voulais vraiment enlever mes cales de cinq pouces et les frapper.

« Le pire, c’est qu’ils étaient là avec leurs femmes qui n’ont rien fait ! Alors je disais aux femmes : ‘Pensez-vous que c’est bien que votre mari se comporte comme ça ?’

« Ce n’était pas agréable, mais les agents de sécurité étaient très bons et ils ont commencé à m’escorter vers et depuis le plateau. »

Romantisme à Benidorm

À cette époque, elle a rencontré son ex-partenaire et père de sa fille Kitty Gianluca Cugnetto dans un hôtel légèrement plus haut de gamme à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Elle a ajouté: « Je me souviens que Gianlucca est entré dans le bar et que mon meilleur ami m’a littéralement giflé la jambe en disant: » Oh mon Dieu! Regarde-le!’ J’ai un peu tremblé. Tout était très formel au début mais, à la fin, il a quitté St Vincent et maintenant nous vivons ensemble à Londres.

« Cela fait un an et demi, donc nous sommes très bien ancrés. C’est un vrai mâle alpha, un homme magnifique, robuste, impeccable et élégant sur le plan vestimentaire. Vraiment charmant – et brûlant !

« Et il est un peu intéressé par ce que je fais, mais pas tant que ça.

« Il est venu à Benidorm pendant un mois lorsque nous tournions et il a aimé ça parce que c’était tellement différent.

« Mais nous avons séjourné dans un appartement, pas dans un hôtel. Il ne pourrait pas être moins Benidorm s’il essayait.

Bébé « surprise »

Un an plus tard, elle a annoncé sa grossesse surprise sur Lorraine d’ITV et a dit plus tard au Mirror : « Je me sens juste massivement privilégiée et bénie.

« Cela m’a coupé le souffle – je suis tellement content. »

L’année suivante, elle a été choisie pour Game of Thrones et a chanté « Shame » à un Cersei Lannister tondu.

Mais bientôt les choses ont tourné à la baisse – elle s’est séparée de Gianluca et a découvert que sa fille avait une maladie auto-immune appelée Henoch-Schönlein Purpura.

La condition douloureuse fait gonfler les vaisseaux sanguins et soulève des zones de saignement sous la peau, ainsi que des douleurs articulaires et abdominales.

Lorsque le diagnostic est tombé, Hannah tournait la série SyFy Krypton à Belfast.

Elle a dit au Daily Mail qu’elle avait demandé à l’univers un rôle principal qui lui permettrait de travailler près de Kitty.

hannah_waddingham/instagram

Hannah a prié pour un rôle comme Ted Lasso afin qu’elle puisse travailler près de sa fille Kitty[/caption] STUDIOS ITV AFP

Chanteur et auteur-compositeur français Charles Aznavour avec Hannah et l’acteur Sevan Stephan lors du lancement de la comédie musicale « Lautrec »[/caption]

Elle a dit: « Puis-je vous remercier pour ce que vous m’avez déjà donné, mais puis-je simplement vous demander quelque chose qui soit près de chez moi afin que je puisse jouer mon rôle principal, qui est d’être maman.

« Et puis-je aussi demander que ce soit quelque chose qui montre vraiment ce que je peux faire [as an actress].

« Et j’espère que ce n’est pas trop demander. »

À peine deux mois plus tard, la réponse à ses prières est venue sous la forme d’une rencontre avec les producteurs de Ted Lasso.

L’actrice les a tellement impressionnés et le créateur Jason Sudeikis qu’ils l’ont choisie pour incarner Rebecca, propriétaire de l’AFC Richmond.

Maintenant, en plus de son concert d’hébergement à l’Eurovision, elle joue dans l’adaptation d’époque d’ITV de Tom Jones.

Mais elle est heureuse que la célébrité lui soit venue plus tard dans la vie.

S’adressant au Times en 2021, elle a déclaré: « J’ai été greffeuse toute ma carrière ».

« Je pense que c’est rassurant que, me voilà, parent isolé, à 47 ans, avec la plus grande réussite de ma carrière.

« Je suis en fait assez content … en termes de vitesse soudaine de votre carrière, je peux voir pourquoi les jeunes perdent leur merde. »