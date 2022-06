Comment l’Angleterre remplace-t-elle Katherine Brunt & Anya Shrubsole ? Est-ce que Lauren Bell devrait être le ‘No 1 pick?’ | Nouvelles du cricket

Lauren Bell serait le “ choix n ° 1 ” de Phoebe Graham pour le test de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud, qui sera diffusé en direct sur Sky Sports à partir de lundi

Alors que l’Angleterre se prépare pour un test match sans Katherine Brunt et Anya Shubsole, Phoebe Graham, joueuse de North West Thunder et blogueuse de Sky Sports, examine comment les grands quilleurs peuvent être remplacés…

À partir de lundi, l’Angleterre affrontera l’Afrique du Sud lors d’un test de quatre jours et pour la première fois en plus de 10 ans, Katherine Brunt et Anya Shrubsole ne mèneront pas l’attaque.

Ces deux grands de tous les temps ont des tonnes d’expérience, de connaissances et de guichets, avec la combinaison mortelle de swing in-swing (Shrubsole) et de swing rapide et féroce (Brunt) donnant aux équipes adverses des cauchemars pendant plus d’une décennie.

Angleterre vs Afrique du Sud Vivre de

Mais avec Shrubsole qui se retire de tout le cricket international et Brunt qui se concentre désormais sur le cricket à balles blanches, l’Angleterre a de gros souliers à remplir, alors qui mènera l’attaque ?

Il y a cinq joueuses non plafonnées dans l’équipe de 13 femmes, il y aura donc certainement au moins trois présentations de sélections lundi, mais qui l’Angleterre sélectionnera-t-elle ?

Lauren Bell

Le quilleur de 6 pieds, connu sous le nom de The Shard, a impressionné les sélectionneurs d’Angleterre en Australie plus tôt cette année pour l’équipe d’Angleterre A. Elle a eu une phénoménale compétition Hundred l’année dernière, prenant 12 guichets pour Southern Brave et prouvant qu’elle peut gérer la pression et performer quand la chaleur est allumée. Bell offre de la hauteur et du rebond et fait également pivoter le ballon, comme son coéquipier actuel des Southern Vipers, Shrubsole. Elle est mon choix numéro un.

Issy Wong

Issy Wong (à gauche) possède un rythme réel

Wong – qui est nouvelle dans l’équipe, suite à l’absence d’Emily Arlott avec les effets de Covid-19 – offre une option d’ouverture légèrement différente car elle a ce rythme supplémentaire. Wong éloigne également le ballon et a connu une bonne saison, aidant Central Sparks à se qualifier pour la finale de la Coupe Charlotte Edwards. Elle apporte également un style et une agressivité similaires à Brunt – mais l’Angleterre mènera-t-elle son attaque avec deux débutants ?

Freya Davies

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Mark Butcher de Sky Sports dit que c’est une période passionnante pour les femmes anglaises alors qu’elles se préparent pour le premier test contre l’Afrique du Sud Mark Butcher de Sky Sports dit que c’est une période passionnante pour les femmes anglaises alors qu’elles se préparent pour le premier test contre l’Afrique du Sud

Une autre option de bowling pour l’Angleterre, Davies n’a pas encore joué de test, mais fait partie de l’équipe d’Angleterre depuis plusieurs années, faisant 24 apparitions en balle blanche. Elle a de grandes variations et des connaissances tactiques exceptionnelles. J’espère que l’Angleterre sélectionnera des quilleurs d’ouverture, mais Freya est toujours une perspective passionnante.

Emma Agneau

Emma semble prête à ouvrir le bâton avec Tammy Beaumont et cette place est pleinement justifiée. En tant que coéquipière à North West Thunder, je sais que son éthique de travail, son dynamisme et sa détermination l’ont amenée là où elle mérite d’être dans le jeu. Le test de cricket présente un nouveau défi pour Lamby, elle devra donc apprendre sur le tas, mais avec ses performances constantes au niveau national, je suis certain qu’elle sera capable de faire face.

Alice Davidson-Richards

Alice Davidson-Richards (au centre de la photo) pourrait faire sa première apparition en Angleterre depuis 2018

J’ai joué avec ADR dans The Hundred l’année dernière pour Northern Superchargers et je sais à quel point elle aime la foule et une grande occasion et la foule. Davidson-Richards revient dans le giron anglais pour la première fois en quatre ans, après avoir joué son seul ODI et cinq T20I en 2018 – mais quelle joueuse elle est. La professionnalisation du football féminin au niveau national a vu des joueuses talentueuses revenir au sommet et l’ADR peut offrir à l’Angleterre une option complète, similaire au rôle joué par Georgia Elwiss dans le passé.

Il faut plus de cricket féminin à balle rouge

C’est la nouvelle ère du test de cricket pour les femmes d’Angleterre et une énorme opportunité pour les joueuses de se lever et de faire leur marque. J’espère qu’ils feront des choix audacieux. Bonne chance, les filles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La couturière anglaise Katherine Brunt a annoncé sa retraite du test de cricket mais continuera à jouer dans les formats ODI et T20I La couturière anglaise Katherine Brunt a annoncé sa retraite du test de cricket mais continuera à jouer dans les formats ODI et T20I

On a l’impression qu’il y a trop de joueurs qui apprennent sur le tas et nous devons jouer plus de cricket à balles rouges au niveau national ainsi que sur la scène internationale.

Il était décevant d’entendre le président de l’ICC, Greg Barclay, dire récemment qu’il ne voyait pas le test de cricket féminin faire partie intégrante du paysage. C’est le summum et nous en avons besoin de plus.

Regardez le test d’assurance LV = entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud en direct sur Sky Sports. La couverture commence à 10h30 le lundi sur Sky Sports Mix avec le premier ballon à 11h.