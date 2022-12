Comment l’Angleterre a raté son opportunité en or pour la gloire de la Coupe du monde

“Inshallah, l’Angleterre gagne aujourd’hui.”

C’est le message de QuatreQuatreDeuxchauffeur de taxi, alors que nous nous dirigeons le long d’une autoroute sombre et déserte vers le stade Al Bayt pour l’un des plus grands matches de Coupe du monde des Trois Lions de l’histoire moderne.

« Il fait froid aujourd’hui », remarque-t-il, alors qu’il fait encore 21 degrés. La nuit. “J’aime les Anglais, très gentils”, ajoute-t-il, après avoir transporté d’innombrables fans à travers le Qatar pendant toute la durée de ce tournoi. “Les Argentins, pas très gentils – les gens très impolis. Je n’aime pas l’Argentine.”

Alors que les Argentins ont la plus grande base de fans de cette Coupe du monde, l’Angleterre a probablement eu le plus grand soutien parmi les nations européennes – dont beaucoup ont été étonnamment mal représentées. Était-ce le prix du logement ? Était-ce le mauvais PR qui a précédé ce tournoi ? Quoi qu’il en soit, les chiffres habituels n’ont tout simplement pas voyagé.

Hier soir, la section néerlandaise du stade Lusail comptait un peu plus de 100 personnes. Les chiffres français n’ont pas été écrasants non plus, mais ceux de l’Angleterre ont été meilleurs, alors que les fans ont commencé à rêver de l’impensable auparavant. FFT rencontré un fan qui avait fait le déplacement pour ce quart de finale contre la France, après avoir demandé à 30 amis et famille de demander des billets en son nom lors du vote public avant le tournoi. D’une manière ou d’une autre, il était déterminé à entrer.

À l’extérieur du stade avant le coup d’envoi, il n’y avait toujours pas tout à fait le même buzz que celui créé par les nombreux Argentins pour leur quart de finale vendredi soir. Les habitants semblaient répartis de manière assez égale, certains agitant des drapeaux français, d’autres aux couleurs de l’Angleterre, bien qu’il n’y ait pas eu des milliers de personnes qui se sont présentées pour soutenir Lionel Messi et co.

A l’intérieur du stade, l’ambiance n’était pas non plus tout à fait la même, avec un nombre surprenant de places vides au coup d’envoi, malgré l’importance de ce match, et la qualité des deux équipes au rendez-vous. L’homme le plus heureux semblait être celui qui agitait un drapeau marocain, peu de temps après leur remarquable victoire sur le Portugal – même s’il s’était clairement trompé de match.

L’Angleterre contre la France juste avant le coup d’envoi a vu de nombreux sièges vides restants (Crédit image : Getty Images)

Compte tenu de la longue histoire des équipes nationales anglaise et française, il semblait extraordinaire que ce soit la première rencontre des deux pays lors d’un match à élimination directe lors d’un tournoi majeur. Cela aurait dû être un quart de finale à l’Euro 2016, seulement pour que les hommes de Roy Hodgson perdent d’une manière ou d’une autre contre l’Islande. Sous Gareth Southgate, il n’y aurait probablement jamais eu de répétition de cette débâcle contre le Sénégal lors des 16 derniers de ce tournoi.

Alors que divers favoris ont été éliminés et que le tirage au sort s’est ouvert, notamment après la victoire du Maroc sur le Portugal, ce match a de plus en plus commencé à ressembler à la finale elle-même – deux des plus grands prétendants au trophée, s’affrontant les huit derniers. Pour le vainqueur, une occasion en or de tout gagner. L’un ou l’autre serait de gros favoris contre les Lions de l’Atlas dans les quatre derniers.

Statistiquement, c’était un affrontement entre la meilleure équipe du tournoi jusqu’à présent et le meilleur joueur individuel. Les Three Lions sont entrés dans le match avec le meilleur bilan de toutes les équipes de la Coupe du monde – trois victoires, un match nul, aucune défaite, 12 buts, seulement deux encaissés. Les Bleus avaient Kylian Mbappe, le meilleur buteur de la Coupe du monde avec cinq réalisations. Il n’est peut-être pas étonnant alors, cet avant-match, que la plupart des photographes se soient alignés du côté français du terrain, plutôt que du côté anglais, désireux de prendre une photo de Mbappe pendant les hymnes nationaux.

Sur le papier cependant, cette équipe de France pour la Coupe du monde ne semblait pas aussi forte que quatre ans auparavant – Paul Pogba et N’Golo Kante sont blessés, tandis qu’Antoine Griezmann et Olivier Giroud semblaient avoir dépassé leur apogée au niveau des clubs.

Les problèmes de blessures de la France se sont également laissés sans l’équipe profonde dont ils jouissaient en 2018 – le banc de l’Angleterre semblait le plus fort, contenant une pléthore d’options offensives. Marcus Rashford, Raheem Sterling, Jack Grealish, Mason Mount, James Maddison, faites votre choix.

Ce que l’Angleterre devait encore prouver, c’est qu’elle pouvait battre une équipe proche du sommet du classement FIFA. Ils ne l’avaient fait qu’une seule fois lors de la Coupe du monde – contre l’Argentine en phase de groupes en 2002 – depuis l’introduction du classement il y a 30 ans.

La victoire sur l’Allemagne lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 a été impressionnante et a ouvert la voie à la finale, bien que l’avantage à domicile ait fait des hommes de Southgate de légers favoris pour ce match.

Contre le Brésil en 2002, la victoire aurait donné à l’Angleterre une réelle chance de remporter le trophée – ils auraient affronté la Turquie en demi-finale, puis une Allemagne auparavant décevante en finale. Ils ont mené, mais ont perdu le contrôle de la possession au fur et à mesure que le match avançait et ont finalement perdu. Contre la Croatie en demi-finale en 2018, ils ont mené, mais ont perdu le contrôle de la possession au fur et à mesure que le match avançait, et ont finalement perdu. Contre l’Italie en finale de l’Euro 2020, ils ont mené, mais ont perdu le contrôle de la possession au fur et à mesure que le match avançait, et ont finalement perdu.

Cela a été un problème courant, peut-être pas aidé par les joueurs fatigués dans les dernières étapes des matchs dans les dernières étapes des tournois, après une longue campagne difficile en Premier League. Cette fois, une Coupe du monde de mi-saison a au moins laissé espérer que cela ne se produirait pas.

L’Angleterre est entrée dans ce match cinquième au classement FIFA, une place derrière la France. L’Argentine, troisième, favorite des bookmakers pour remporter la Coupe du monde avant ce match ; les deux premiers, le Brésil et la Belgique, sont déjà partis.

Près d’une heure avant le coup d’envoi, la foule à l’intérieur du stade a eu droit à une performance aléatoire au bord du terrain de Danser au clair de lune par Toploader – non pas qu’il y ait eu beaucoup de monde à leur place à ce moment-là.

Si la possession était assez uniforme au début du match, c’était la France qui semblait la plus susceptible de trouver un moyen de passer – malgré toute l’attention portée à Mbappe et à sa bataille contre son compatriote Kyle Walker, c’était en fait Ousmane Dembele qui représentait la plus grande menace, traversant pour que Giroud dirige une tête directement sur Jordan Pickford.

Lorsque Walker est allé de l’avant et que l’Angleterre a perdu le ballon – même si Bukayo Saka s’est senti victime d’une faute – Mbappe a saisi son opportunité de liberté. Walker a tenté de sprinter dans la veine, mais la star française a échappé de peu à la tentative de Declan Rice de le faire tomber, commençant le mouvement qui s’est terminé avec Aurilien Tchouameni tirant la France devant de l’extérieur de la surface.

L’Angleterre a dominé le reste de la mi-temps et a également créé des occasions, mais n’a pas tout à fait pu les saisir – deux fois, Harry Kane a été refusé par son coéquipier des Spurs Hugo Lloris, de chaque côté de ce qui semblait être un bon cri pour un penalty, qui est allé à un contrôle VAR mais n’a pas été donné.

Saka causait constamment des problèmes, se tordant et tournant sur le bord de la surface, mais les Trois Lions avaient du mal à faire entrer Phil Foden dans le match sur l’autre flanc, ce qui a souvent été le cas pendant la carrière de Foden en Angleterre jusqu’à présent, malgré son qualité évidente.

L’équipe de Southgate n’était certainement pas dominée – rien n’allait fondamentalement mal. Ce devait toujours être un match à 50/50 entre deux bonnes équipes, décidées sur de belles marges. Celui qui produisait un moment de qualité suprême pouvait voler l’avantage – la frappe de Tchouameni avait laissé l’Angleterre courir après le match.

Au début de la seconde mi-temps, une brillante frappe de Jude Bellingham l’a presque égalisé, seulement pour que Lloris renie les Trois Lions une fois de plus. Bientôt cependant, le gardien français a finalement été battu, catégoriquement sur penalty par Kane, après que Saka ait été abattu par Tchouameni, à la suite d’un somptueux une-deux avec Bellingham. Ce n’était absolument pas moins que l’Angleterre méritait, puisque Kane a égalisé le record de buts de Wayne Rooney en Angleterre, le 53.

Les hommes de Southgate pourraient-ils continuer et gagner, comme ils l’avaient fait par derrière contre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020, une sorte de Brésil 2002 ou Croatie 2018 à l’envers ?

Saka a refait irruption peu de temps après, démenti par Lloris. Il a prouvé sans aucun doute dans ce tournoi qu’il méritait d’être à ce niveau – il a été l’un des joueurs les plus dangereux de cette Coupe du monde. Pas étonnant que la France ait semblé essayer de le faire tomber à chaque occasion – ils savaient que c’était le meilleur moyen de l’arrêter.

La France semblait également très capable à l’autre bout, en particulier après que Mbappe ait battu Walker dans une course à pied scintillante sur le flanc, mais encore une fois, c’était l’Angleterre avec la prochaine chance claire, Harry Maguire se dirigeant vers l’extérieur du poteau, alors qu’il cherchait un but en quart de finale pour le troisième tournoi consécutif.

À 20 minutes de la fin, l’Angleterre avait 58 % de possession de balle et huit tirs cadrés contre trois pour la France. Ils avaient été la meilleure équipe, mais étaient presque derrière quand Dembele a été autorisé à battre Luke Shaw dans les airs et à hocher la tête pour que Giroud voie une tête sauvée. C’était un avertissement dont la défense anglaise n’a pas tenu compte – une minute plus tard, Antoine Griezmann a traversé de l’autre côté, Giroud a obtenu un demi-mètre sur Maguire et sa tête a dévié le défenseur dans le filet.

Immédiatement, Southgate a présenté Mason Mount et Raheem Sterling, enlevant étonnamment Saka. Cela a porté ses fruits: Theo Hernandez a déconcerté Mount dans le dos pour concéder un deuxième penalty du match.

“Vous n’êtes pas apte à arbitrer”, ont scandé les supporters anglais, bouleversés qu’il ait fallu à VAR pour donner le coup de pied, après un certain nombre de décisions controversées contre les Three Lions pendant le match.

Soudain, Kane a eu l’occasion de battre le record de Rooney, mais cela s’est transformé en son pire cauchemar. Essayant à nouveau d’aller à droite du gardien, Lloris est parti dans le bon sens, mais le penalty a explosé au-dessus de la barre.

Bellingham a rapidement couru pour encourager Kane à garder la tête haute, mais le skipper anglais connaissait la gravité de ce qui venait de se passer. Personne ne devrait jamais lui en vouloir, compte tenu de tout ce qu’il a fait pour l’Angleterre au cours de sa carrière. Il ne méritait pas ça. Mais un coup de pied avait mis fin au rêve des Trois Lions de remporter cette Coupe du monde – une Coupe du monde qu’ils auraient vraiment pu gagner s’ils avaient trouvé un moyen de traverser ce match. Il y avait toujours une chance que ce match se termine par des pénalités – ce n’était pas tout à fait la façon dont la plupart l’imaginaient.

En 2013, le président de la FA, Greg Dyke, avait fixé à l’Angleterre l’objectif de remporter la Coupe du monde en 2022. Cet objectif semblait brièvement à portée de main cette semaine, mais malheureusement, il a été abandonné, comme lors de tant d’autres tournois dans le passé.

Comme cette défaite contre le Brésil en 2002, c’était une occasion en or manquée – s’ils avaient dépassé la France, le football aurait vraiment pu rentrer à la maison.

Contrairement aux tournois du passé, l’Angleterre n’a pas manqué de gagner cette Coupe du monde parce qu’elle ne pouvait pas dominer la possession contre les meilleures équipes, ou parce qu’elle n’était tout simplement pas assez bonne. Vraiment, c’est la chose la plus frustrante de toutes.